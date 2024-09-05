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113 сил, автомат: знакомый, надежный «европеец» снова в РФ по цене Lada Vesta

В России в продаже появился хэтчбек Peugeot 207i по цене 1,75 млн рублей

Дилер из Ростова-на-Дону начал продавать новые хэтчбеки Peugeot 207i иранской сборки по цене от 1 750 000 рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Под капотом этого автомобиля мотор 1.6 литра мощностью 113 л.с. и 6-ступенчатая АКП. В числе опций модели за 1 790 000 рублей значится климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и прочее.

Peugeot 207i
Peugeot 207i

Уточняется, что все сборы, в том числе утилизационный, оплачены, авто поставлялось на юридическое лицо. Доступен заказ без предоплаты, доставят машину за 45 дней.

Peugeot 207i
Peugeot 207i

Lada Vesta SW в самой простой комплектации с автоматической трансмиссией (CVT) и мотором мощностью 122 л.с. стоит сейчас 1 718 900 рублей, версия с подогревом сидений и мультимедиа EnjoY предлагается за 1 807 900 рублей. Стоит отметить, что у Peugeot 207i очень ресурсный мотор с классической АКП.

Peugeot 207i
Peugeot 207i

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Khodro Bank
Количество просмотров 35304
05.09.2024
Фото:Khodro Bank
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