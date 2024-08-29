При покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить
Новый Haval F7 стоит в соседней Беларуси заметно дешевле, чем в России. Кроссовер второго поколения в базовой комплектации Elite с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым роботом и передним приводом в РФ стоит 2,699 млн рублей. В Беларуси его цена на 300 тысяч ниже.
Стоимость разных комплектаций Haval F7 с аналогичным наполнением:
- Elite 1.5T 2WD: в Беларуси – 2,372 млн, в России – от 2,699 млн рублей;
- Premium 1.5 2WD: в Беларуси – 2,585 млн, в России – от 2,899 млн рублей;
- Elite 2.0T 4WD: в Беларуси – 2,771 млн, в России – от 3,099 млн рублей;
- Premium 2.0T 4WD: в Беларуси – 2,981 млн, в России – от 3,299 млн рублей;
- Tech Plus 2.0T 4WD: в Беларуси – 3,2 млн, в России – от 3,499 млн рублей.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Quto.ru
Отзывы о Haval F7 ()
симпатичный
Цена, эргономические просчеты, двигатель и коробка-кот в мешке
Конкурентоспособная цена за китайца с неизвестным роботом и двигателем, однозонным климатом и бликующим майфуном за 1.9 мульта? Вы серьезно??? Всегда уважал "За рулем" за объективность, но это слишком ребята. За эти деньги можновзять Тигуан, который даже с 1.4-150 будет выигрышней и по динамике и по разгону, не говоря уж о ликвидности, Мазда сх5.Про Киа и Хендай ( тусан и т.д) я уже молчу. Даже Geely Atlas с турбо 1.8 смотрится предпочтительней за 1650000!. Это авто с такими ценами обречено на провал изначально также как в свое время их же H8, хотя он был не плох в целом.