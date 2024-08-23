Назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России

«Автостат»: 95% владельцев машин Geely хотят снова купить авто этой марки

По данным аналитического агентства «Автостат», машины марки Geely автовладельцы чаще всего рассматривают в качестве повторной покупки, сообщает пресс-служба бренда. Уточняется, что почти 95% владельцев автомобилей Geely хотят снова купить машину этой марки.

В онлайн-опросе на тему лояльности водителей к марке своего автомобиля, проведенном агентством в июле 2024 года, приняли участие более 1900 владельцев машин четырнадцати разных марок, официально представленных в РФ.

Участников спрашивали, хотели бы они в качестве следующей покупки автомобиль той же марки, которая у них есть сейчас. В рейтинге брендов с наибольшим индексом повторной покупки победил Geely с индексом около 95%.

Сейчас в РФ представлены семь моделей этой китайской марки в разных сегментах. Дилерская сеть компании в России насчитывает 190 центров в 95 городах страны.

Geely Coolray

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