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«Автостат»: 95% владельцев машин Geely хотят...

Назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России

«Автостат»: 95% владельцев машин Geely хотят снова купить авто этой марки

По данным аналитического агентства «Автостат», машины марки Geely автовладельцы чаще всего рассматривают в качестве повторной покупки, сообщает пресс-служба бренда. Уточняется, что почти 95% владельцев автомобилей Geely хотят снова купить машину этой марки.

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В онлайн-опросе на тему лояльности водителей к марке своего автомобиля, проведенном агентством в июле 2024 года, приняли участие более 1900 владельцев машин четырнадцати разных марок, официально представленных в РФ.

Участников спрашивали, хотели бы они в качестве следующей покупки автомобиль той же марки, которая у них есть сейчас. В рейтинге брендов с наибольшим индексом повторной покупки победил Geely с индексом около 95%.

Сейчас в РФ представлены семь моделей этой китайской марки в разных сегментах. Дилерская сеть компании в России насчитывает 190 центров в 95 городах страны.

Geely Coolray
Geely Coolray

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:Geely | Наталия Федосенко/ТАСС
Количество просмотров 3
23.08.2024
Фото:Geely | Наталия Федосенко/ТАСС
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