Новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России
В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту хэтчбек Suzuki Baleno. Цены на автомобиль начинаются от 2,15 млн рублей. Так, в Екатеринбурге столько стоит новый Baleno 2023 г. в. с уже уплаченным утильсбором. Примерно за столько же сейчас можно купить Lada Vesta Sportline.
В комплектацию входит кожаный мультифункциональный руль, камера кругового обзора, проекция на лобовое стекло, мультимедийная система с тачскрином и другое.
Самый доступный Baleno 2024 г. в. продают в Ставрополе по цене 2,189 млн рублей. Уточняется, что машина предлагается в максимальной комплектации, в которую входит климат-контроль, круиз-контроль, проекционный экран, медиасистемой с большим экраном и прочее. В Стерлитамаке аналогичный автомобиль продают за 2,2 млн рублей, в Тюмени и Москве – за 2,24 и 2,27 млн рублей соответственно.
Все предлагаемые машины оснащаются простым 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. с цепным приводом ГРМ и 4-ступенчатой АКП Aisin.
Ранее сообщалось, что самый популярный кроссовер Chery установил новый рекорд России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»