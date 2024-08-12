Новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России

В России открылись продажи нового Suzuki Baleno по цене от 2,15 млн рублей

В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту хэтчбек Suzuki Baleno. Цены на автомобиль начинаются от 2,15 млн рублей. Так, в Екатеринбурге столько стоит новый Baleno 2023 г. в. с уже уплаченным утильсбором. Примерно за столько же сейчас можно купить Lada Vesta Sportline.

В комплектацию входит кожаный мультифункциональный руль, камера кругового обзора, проекция на лобовое стекло, мультимедийная система с тачскрином и другое.

Suzuki Baleno

Самый доступный Baleno 2024 г. в. продают в Ставрополе по цене 2,189 млн рублей. Уточняется, что машина предлагается в максимальной комплектации, в которую входит климат-контроль, круиз-контроль, проекционный экран, медиасистемой с большим экраном и прочее. В Стерлитамаке аналогичный автомобиль продают за 2,2 млн рублей, в Тюмени и Москве – за 2,24 и 2,27 млн рублей соответственно.

Все предлагаемые машины оснащаются простым 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. с цепным приводом ГРМ и 4-ступенчатой АКП Aisin.

Suzuki Baleno

Ранее сообщалось, что самый популярный кроссовер Chery установил новый рекорд России.

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Источник: «Автоновости дня»