Самый популярный кроссовер Chery установил новый рекорд России
Кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max установили рекорд России, проехав за пять суток по ЦКАД 12 414 км. Результат зафиксирован в Книге рекордов России, был получен сертификат «Проверено Авто Года».
Уточняется, что «публичное ресурсное испытание» предполагало короткие остановки только для смены водителя или дозаправки, на что отводилось максимум 8 минут. Все пять суток кроссоверы не глушили – и в этот период не произошло ни одного происшествия или поломки.
Chery Tiggo 7 Pro Max оснащен турбомотором 1,6 литра мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – передний или полный.
Рекомендованная стоимость кроссовера с учетом действующих выгодных программ начинается от 2 670 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»