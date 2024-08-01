Самый популярный кроссовер Chery установил новый рекорд России

Chery завершила испытания силового агрегата кроссовера Tiggo 7 Pro Max 2024

Кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max установили рекорд России, проехав за пять суток по ЦКАД 12 414 км. Результат зафиксирован в Книге рекордов России, был получен сертификат «Проверено Авто Года».

Уточняется, что «публичное ресурсное испытание» предполагало короткие остановки только для смены водителя или дозаправки, на что отводилось максимум 8 минут. Все пять суток кроссоверы не глушили – и в этот период не произошло ни одного происшествия или поломки.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Chery Tiggo 7 Pro Max оснащен турбомотором 1,6 литра мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – передний или полный.

Рекомендованная стоимость кроссовера с учетом действующих выгодных программ начинается от 2 670 000 рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max

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Источник: «Автоновости дня»