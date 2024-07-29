Надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел: известна цена
В России резко подешевели кроссоверы Skoda Kamiq: если в мае машины стоили от 2,87 млн рублей, то сейчас цена снизилась до 2,5 млн рублей. За такую сумму новый автомобиль продает дилер из Уфы.
Машина предлагается в комплектации Comfort, включающей шесть подушек безопасности, кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль и прочее. Во Владивостоке такой же Skoda Kamiq стоит 2,577 млн рублей, а в Воронеже Skoda Kamiq GT предлагают за 2,65 млн рублей.
В плане моторов все Skoda Kamiq, продаваемые в России, идентичны: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л. с. сочетается с 6-ступенчатой АКП. Привод исключительно передний.
Skoda Kamiq теперь дешевле китайских кроссоверов. Так, Jetour Dashing в средней комплектации Elite продается за 2,84 млн рублей, а Omoda C5 2023 в нетоповой комплектации Lifestyle стоит 2,95 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Skoda Kamiq ()
трогается с места
все остальное
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины