#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Lada Niva Legend
29 июля
Отечественный автомобиль наиболее популярен в Дагестане: составлен список регионов
Страховщики выяснили, в каких регионах чаще...
В топ-3 самых популярных машин в России вошли китайские бренды сегмента SUV
29 июля
В топ-3 самых популярных машин в России вошли китайские бренды сегмента SUV
«Автостат»: Haval, Chery и Geely признаны...
Интерьер Skoda Kamiq
29 июля
Надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел: известна цена
В России появились в продаже новые Skoda Kamiq...

Надежный кроссовер Skoda с неубиваемым мотором резко подешевел: известна цена

В России появились в продаже новые Skoda Kamiq из КНР по цене от 2,5 млн рублей

В России резко подешевели кроссоверы Skoda Kamiq: если в мае машины стоили от 2,87 млн рублей, то сейчас цена снизилась до 2,5 млн рублей. За такую сумму новый автомобиль продает дилер из Уфы.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Машина предлагается в комплектации Comfort, включающей шесть подушек безопасности, кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль и прочее. Во Владивостоке такой же Skoda Kamiq стоит 2,577 млн рублей, а в Воронеже Skoda Kamiq GT предлагают за 2,65 млн рублей.

Интерьер Skoda Kamiq
Интерьер Skoda Kamiq

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

В плане моторов все Skoda Kamiq, продаваемые в России, идентичны: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л. с. сочетается с 6-ступенчатой АКП. Привод исключительно передний.

Skoda Kamiq теперь дешевле китайских кроссоверов. Так, Jetour Dashing в средней комплектации Elite продается за 2,84 млн рублей, а Omoda C5 2023 в нетоповой комплектации Lifestyle стоит 2,95 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 2
29.07.2024
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Kamiq ()

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

трогается с места

Недостатки:

все остальное

Комментарий:

отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины

-5