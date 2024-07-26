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В Россию привезли новый кроссовер Toyota, и он дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые Toyota Frontlander по цене от 2,6 млн рублей

В дилерских центрах РФ появился новый кроссовер Toyota Frontlander 2024 с атмосферным двигателем. Данный автомобиль привезли в Россию по схеме параллельного импорта.

Паркетник можно приобрести в салонах РФ по цене от 2,5 млн рублей. Этот кросс, как и все Тойоты, является надежным авто. Также Frontlander может похвастать довольно «агрессивным» дизайном.

Toyota Frontlander 2024
Toyota Frontlander 2024
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Несмотря на то, что машина была завезена «серым путем», цены на нее в течение последних нескольких месяцев оставались стабильными и начинались с 2 550 000 рублей. Для сравнения, автомобили китайского производства часто стоят дороже.

Toyota Frontlander 2024
Toyota Frontlander 2024

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Цена топового Jolion составляет 2,8 млн рублей, в то время как базовая модель рестайлингового Coolray стартует от 2,6 млн рублей. Это делает Frontlander очень привлекательным вариантом. Frontlander может похвастать отделкой салона из экокожи, 17-дюймовыми легкосплавными «катками», рейлингами на крыше, люком в крыше, кожаным мультирулем, электрическими регулировками кресел.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
26.07.2024
Фото:Toyota
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