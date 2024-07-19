Названа стоимость нового Haval H9 в России

«РГ»: флагманскийHaval H9 будет стоить в России от 4,5 млн рублей

Новый внедорожник Haval H9 будет стоить в России от 4,5 млн рублей, сообщил глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев. Также он пояснил, что, вероятно, автомобиль будут производить на заводе под Тулой, что позволит сократить его цену за счет компенсации утильсбора.

Haval H9

При этом цена автомобиля будет находиться в диапазоне 4,5-5,5 млн рублей. Ковалев отметил, что наибольшим спросом будет пользоваться бензиновая модификация H9 с 7-местным салоном.

Haval H9

Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 нового поколения официально представят в РФ в 2024 году. Он будет предлагаться с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л. с. и крутящим моментом 380 Н∙м, который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 мощностью 184 л. с. и 480 Н∙м, который агрегатируется с 9-ступенчатой АКП.

Интерьер Haval H9

Передняя подвеска автомобиля – независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля равна 4950 мм, колесная база составляет 2850 мм.

В числе опций трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

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Источник: Российская газета