#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Jaecoo J7
19 июля
Стала известна стоимость владения популярным кроссовером Jaecoo
Аналитики подсчитали расходы на владение...
Стоимость топлива на крупный опт растет — как это отразится на конечном потребителе?
19 июля
Стоимость топлива на крупный опт растет — как это отразится на конечном потребителе?
Минэнерго: ведомство работает над тем, чтобы...
Интерьер Panamera Turbo S E-Hybrid
19 июля
Это самый мощный Porsche Panamera в истории: известна цена
Компания Porsche представила Panamera Turbo S...

Названа стоимость нового Haval H9 в России

«РГ»: флагманскийHaval H9 будет стоить в России от 4,5 млн рублей

Новый внедорожник Haval H9 будет стоить в России от 4,5 млн рублей, сообщил глава пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев. Также он пояснил, что, вероятно, автомобиль будут производить на заводе под Тулой, что позволит сократить его цену за счет компенсации утильсбора.

Haval H9
Haval H9
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

При этом цена автомобиля будет находиться в диапазоне 4,5-5,5 млн рублей. Ковалев отметил, что наибольшим спросом будет пользоваться бензиновая модификация H9 с 7-местным салоном.

Haval H9
Haval H9

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 нового поколения официально представят в РФ в 2024 году. Он будет предлагаться с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 218 л. с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Другой силовой агрегат — дизель 2.4 мощностью 184 л. с. и 480 Нм, который агрегатируется с 9-ступенчатой АКП.

Интерьер Haval H9
Интерьер Haval H9

Передняя подвеска автомобиля – независимая пружинная, сзади предусмотрен неразрезной мост. Длина автомобиля равна 4950 мм, колесная база составляет 2850 мм.

В числе опций трехзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, а также четыре камеры кругового обзора и внедорожный круиз-контроль.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «кореец» вернулся в Россию, цены приятно удивят.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Российская газета

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 2
19.07.2024
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H9 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+3