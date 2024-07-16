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Популярный «кореец» вернулся в Россию: цены приятно удивят

Дилеры привезли в Россию новые Kia Sportage по цене от 2,85 млн рублей

Популярный в РФ корейский кроссовер Kia Sportage вернулся на российский рынок «серым» путем. Цена на автомобиль стартует от 2 850 000 рублей. В такую сумму новый Kia Sportage 2024 года выпуска оценил частник из Омска. Машина уже растаможена, но в стоимость не входят ни утильсбор (306 000 рублей), ни ЭПТС.

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Также уточняется, что автомобиль казахстанской сборки, в комплектации Comfort с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником, 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Kia Sportage
Kia Sportage

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За 3 027 100 рублей новый переднеприводный Sportage предлагает привезти под заказ автосалон из Благовещенска. Эта версия оснащена 1,5-литровым 200-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой АКП. В Россию привозят и 236-сильные Kia Sportage по цене от 3 624 000 рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

Источник: «Автоновости дня»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 2
16.07.2024
Фото:«За рулем»
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Отзывы о Kia Sportage ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.

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