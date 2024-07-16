Популярный «кореец» вернулся в Россию: цены приятно удивят

Дилеры привезли в Россию новые Kia Sportage по цене от 2,85 млн рублей

Популярный в РФ корейский кроссовер Kia Sportage вернулся на российский рынок «серым» путем. Цена на автомобиль стартует от 2 850 000 рублей. В такую сумму новый Kia Sportage 2024 года выпуска оценил частник из Омска. Машина уже растаможена, но в стоимость не входят ни утильсбор (306 000 рублей), ни ЭПТС.

Также уточняется, что автомобиль казахстанской сборки, в комплектации Comfort с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником, 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Kia Sportage

За 3 027 100 рублей новый переднеприводный Sportage предлагает привезти под заказ автосалон из Благовещенска. Эта версия оснащена 1,5-литровым 200-сильным бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой АКП. В Россию привозят и 236-сильные Kia Sportage по цене от 3 624 000 рублей.

Kia Sportage

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: «Автоновости дня»