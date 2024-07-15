Любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок: известна цена

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Renault Duster по цене от 2,1 млн рублей

Популярный кроссовер Renault Duster продолжают везти в Россию по параллельным схемам. Минимальная цена на этот автомобиль сейчас составляет 2 122 000 рублей по информации с популярных классифайдов.

За указанную сумму частник из Иркутска продает новый полноприводный Duster 2022 г. в. в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой МКП. У автомобиля тканевый салон, среди опций две фронтальные подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер и другое.

Renault Duster

Еще один новый Duster 2023 г. в. за 2 570 000 рублей продает частник из Армавира. Уточняется, что автомобиль европейской сборки, в числе опций система бесключевого доступа с функцией запуска двигателя с кнопки, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль и прочее.

Под капотом этого автомобиля установлен 114-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра и вариатор. Привод передний.

Renault Duster

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Источник: «Автоновости дня»