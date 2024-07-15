Любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок: известна цена
Популярный кроссовер Renault Duster продолжают везти в Россию по параллельным схемам. Минимальная цена на этот автомобиль сейчас составляет 2 122 000 рублей по информации с популярных классифайдов.
За указанную сумму частник из Иркутска продает новый полноприводный Duster 2022 г. в. в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой МКП. У автомобиля тканевый салон, среди опций две фронтальные подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер и другое.
Еще один новый Duster 2023 г. в. за 2 570 000 рублей продает частник из Армавира. Уточняется, что автомобиль европейской сборки, в числе опций система бесключевого доступа с функцией запуска двигателя с кнопки, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль и прочее.
Под капотом этого автомобиля установлен 114-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра и вариатор. Привод передний.
Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.
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Источник: «Автоновости дня»
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Renault Duster ()
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету