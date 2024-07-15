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Любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок: известна цена

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Renault Duster по цене от 2,1 млн рублей

Популярный кроссовер Renault Duster продолжают везти в Россию по параллельным схемам. Минимальная цена на этот автомобиль сейчас составляет 2 122 000 рублей по информации с популярных классифайдов.

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За указанную сумму частник из Иркутска продает новый полноприводный Duster 2022 г. в. в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой МКП. У автомобиля тканевый салон, среди опций две фронтальные подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер и другое.

Renault Duster
Renault Duster

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Еще один новый Duster 2023 г. в. за 2 570 000 рублей продает частник из Армавира. Уточняется, что автомобиль европейской сборки, в числе опций система бесключевого доступа с функцией запуска двигателя с кнопки, кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль и прочее.

Под капотом этого автомобиля установлен 114-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра и вариатор. Привод передний.

Renault Duster
Renault Duster

Ранее «За рулем» рассказал, чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Ушакова Ирина
Фото:«За рулем»
15.07.2024
Фото:«За рулем»
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Отзывы о Renault Duster ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+17