Надежный бренд, проверенный мотор, АКП — хорошая альтернатива «китайцам»

В России появились новые Skoda Kamiq из КНР по цене от 2,87 млн рублей

Стоимость одного из самых доступных экземпляров поставляемого из Китая кроссовера Skoda Kamiq сейчас составляет 2,865 млн рублей. Столько за машину в комплектации Comfort запросил автосалон из Уфы.

В оснащение автомобиля входит кожаный салон, климат-контроль, камера заднего вида, дополненная парковочными датчиками сзади, многофункциональный руль, люк и прочее.

Skoda Kamiq

Официальный дилер Hyundai в Воронеже продает несколько Skoda Kamiq. Один из них аналогичен тому, что предлагает дилер из Уфы. Этот автомобиль стоит 2,88 млн рублей. Kamiq GT с оригинальным обвесом воронежский дилер продает за 3,08 млн рублей.

Все автомобили оснащены атмосферным 1,5-литровым мотором MPI мощностью 112 л.с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний. Габариты Skoda Kamiq 4390×1781×1606 мм при колесной базе 2610 мм.

Интерьер Skoda Kamiq

Для сравнения, китайский Jetour Dashing в средней комплектации Elite в салоне стоит 2,84 млн рублей, Omoda C5 2023 в версии Lifestyle продается за 2,95 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

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Источник: Автоновости дня