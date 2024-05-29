Надежный бренд, проверенный мотор, АКП — хорошая альтернатива «китайцам»
Стоимость одного из самых доступных экземпляров поставляемого из Китая кроссовера Skoda Kamiq сейчас составляет 2,865 млн рублей. Столько за машину в комплектации Comfort запросил автосалон из Уфы.
В оснащение автомобиля входит кожаный салон, климат-контроль, камера заднего вида, дополненная парковочными датчиками сзади, многофункциональный руль, люк и прочее.
Официальный дилер Hyundai в Воронеже продает несколько Skoda Kamiq. Один из них аналогичен тому, что предлагает дилер из Уфы. Этот автомобиль стоит 2,88 млн рублей. Kamiq GT с оригинальным обвесом воронежский дилер продает за 3,08 млн рублей.
Все автомобили оснащены атмосферным 1,5-литровым мотором MPI мощностью 112 л.с., 6-ступенчатой АКП. Привод передний. Габариты Skoda Kamiq 4390×1781×1606 мм при колесной базе 2610 мм.
Для сравнения, китайский Jetour Dashing в средней комплектации Elite в салоне стоит 2,84 млн рублей, Omoda C5 2023 в версии Lifestyle продается за 2,95 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Skoda Kamiq (1)
трогается с места
все остальное
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины