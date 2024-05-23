Признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в РФ: известна цена

В России появился самый надежный автомобиль в мире по цене от 6,75 млн рублей

Автомобиль Toyota 4Runner, признанный экспертами Consumer Reports самым надежным автомобилем в мире, поставляют в Россию по альтернативным каналам. Новые Toyota 4Runner на одном из сайтов объявлений продаются по цене от 6 750 000 рублей.

Toyota 4Runner

За такую сумму с учетом утильсбора внедорожник 2024 г. в. готов привезти под заказ продавец из Владивостока. На фото можно увидеть, что автомобиль продается в версии TRD Off-road. Среди опций кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, парктроники и прочее.

Интерьер Toyota 4Runner

У этой компании есть в продаже еще три Toyota 4Runner разной комплектации: два из них 2023 г. в. (стоимость 6 770 000 и 6 890 000 рублей), а один 2024 г. в. (стоит 7 635 000 рублей).

Технически все эти внедорожники одинаковы: они оснащены 4,0-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 273 л.с., работающим в сочетании с классической пятиступенчатой АКП и полным приводом, дополненным функцией принудительной блокировки межосевого дифференциала и электронным селектором режимов движения Multi-Terrain Select, которые работают и с понижающей передачей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Автоновости дня