В Россию привезли новый японский кроссовер: цена поражает

В России начались продажи гибридного кроссовера Toyota C-HR второго поколения

В России начались продажи гибридного кроссовера Toyota C-HR второго поколения. Продавец утверждает, что пока это второй завезенный в Россию Toyota C-HR. Автомобиль был собран в Японии в 2023 году.

Новая модель Toyota C-HR сохранила платформу GA-C. Автомобиль оснащен 1,8-литровым атмосферником на 98 л.с. и электромотором на 94 л.с. с максимальной отдачей 140 л.с.

Toyota C-HR

За эту машину просят 5,6 млн рублей, при этом продавец отметил, что готов к торгу. Уточняется, что все необходимые платежи при ввозе авто в РФ уже сделаны.

И все же машину оценили очень дорого. За 5,6 млн рублей сейчас вполне можно купить новый рамный внедорожник Tank 500 с V6 и полным приводом 2023 г. в. Также можно приобрести Geely Monjaro с двухлитровым турбо, 4WD и классическим гидроавтоматом за 4 245 000 рублей, и останется еще значительная сумма.

Toyota C-HR

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Источник: «Российская газета»