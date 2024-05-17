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В Россию привезли новый японский кроссовер: цена поражает

В России начались продажи гибридного кроссовера Toyota C-HR второго поколения

В России начались продажи гибридного кроссовера Toyota C-HR второго поколения. Продавец утверждает, что пока это второй завезенный в Россию Toyota C-HR. Автомобиль был собран в Японии в 2023 году.

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Новая модель Toyota C-HR сохранила платформу GA-C. Автомобиль оснащен 1,8-литровым атмосферником на 98 л.с. и электромотором на 94 л.с. с максимальной отдачей 140 л.с.

Toyota C-HR
Toyota C-HR

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

За эту машину просят 5,6 млн рублей, при этом продавец отметил, что готов к торгу. Уточняется, что все необходимые платежи при ввозе авто в РФ уже сделаны.

И все же машину оценили очень дорого. За 5,6 млн рублей сейчас вполне можно купить новый рамный внедорожник Tank 500 с V6 и полным приводом 2023 г. в. Также можно приобрести Geely Monjaro с двухлитровым турбо, 4WD и классическим гидроавтоматом за 4 245 000 рублей, и останется еще значительная сумма.

Toyota C-HR
Toyota C-HR

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
17.05.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota C-HR (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota C-HR  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.

Комментарий:

МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ

+2