АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta

АВТОВАЗ сообщил о модернизации линии окраски и сборки Lada Granta и Vesta

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила, что завод с 28 апреля по 12 мая текущего года провел работы по собственной модернизации.

Уточняется, что для обеспечения высокого уровня качества автомобилей Lada Vesta и Lada Aura была проведена плановая замена катафорезного грунта в ваннах на линии окраски кузова.

Также были модернизированы линии окраски и сборки Lada Granta, а именно, произведено перемещение роботов, наносящих клей на лобовое и заднее стекла, изменены высотные отметки на трассе конвейера подачи окрашенного кузова, улучшены стенды финальных испытаний, рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа