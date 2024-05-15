Бюджетному кроссоверу добавили крутых функций – и всего за 20 тысяч

Эксперт «За рулем» протестировал обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro

У нас на тесте побывал обновленный Chery Tiggo 4 Pro. Автомобиль этот всегда популярен, что, в первую очередь, связано с его ценой. Но вопросы к Chery все же были.

Помогло ли обновление и как оно отразилось на цене? Ответ нам даст обновленный Chery Tiggo 4 Pro в версии 18 Year Edition. Да, марка Chery официально присутствует на российском рынке уже 18 лет.

Что обновилось в Chery Tiggo 4 Pro

Главные изменения произошли в салоне. От торчащего над центральной консолью экрана избавились. Теперь, как и в старших Tiggo, щиток приборов и экран мультимедии образуют единую панель. Оба экрана – диагональю 10 дюймов.

Самые большие изменения произошли в интерьере. Теперь он тяготеет к образу более крупных моделей Chery.

Приборная панель стала современнее и интереснее, ведь она теперь полностью электронная. Раньше темы нельзя было менять, а теперь их целых три.

В медиасистеме в придачу к протоколам Apple CarPlay и Android Auto добавилась функция голосового управления: «Привет, Чери! Открой окно». Раньше таких радостей не было.

А вот экстерьер не поменялся. Если не считать модных черных вставок в дисках да шильдика юбилейной версии на двери багажника.

Виртуальная приборная панель стала интереснее. Дизайн приборки можно менять.

Как едет Chery Tiggo 4 Pro

В техническом плане изменений не случилось. Базовая версия снабжается атмосферным бензиновым мотором 1.5 в 113 л.с. А топовый двигатель – это наддувный агрегат того же объема мощностью 147 л.с. В отличие от старшего Tiggo 7, «четверке» этого двигателя хватает с избытком.

Поведение Chery Tiggo 4 можно назвать среднестатистическим. Без огонька, но и без провалов.

Tiggo 4 Pro достаточно уверенно ввинчивается в повороты, не докучает раскачкой и кренами. Хотя чувство некой тяжеловесности осталось.

По плавности хода Chery тоже середнячок. Подвеска неплохо маскирует мелкий профиль дороги и начинает пасовать только на крупнокалиберных неровностях.

Но топ-версия Ultimate имеет 18-дюймовые диски – остальным комплектациям полагаются диски на дюйм меньше. А значит, ход у них должен быть чуть мягче.

Гамма двигателей осталась прежней: два двигателя объемом полтора литра – атмосферный и наддувный.

Сколько стоит обновленный Chery Tiggo 4 Pro

Tiggo 4 Pro стал современнее – особенно это заметно в салоне. При этом цена подросла на гуманные 20 тысяч рублей. Рекомендованные цены стартуют от 2,4 миллиона рублей за машины с двигателем 113 л.с. Самая же дорогая версия Ultimate обойдется в 2,64 миллиона. Это, разумеется, без учета различных акций и скидок.

Впрочем, дилеры не прочь обратить цены и в сторону увеличения. Но это уже другая история.

В любом случае, обновленный Tiggo имеет хорошие шансы продолжить успешную карьеру в России.

А вот этот «китаец» стал отличной заменой Lexus RX.