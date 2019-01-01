Обновленные кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 и их новый турбомотор: тест-драйв «За рулем» У китайских автопроизводителей реакция — как у Джеки Чана. Только-только мы раскритиковали за вялую динамику Tiggo 4 и Tiggo 7 с двухлитровым бензиновым атмосферником, а китайцы уже предложили более мощный полуторалитровый турбомотор. Прыти — много! Чем опасна покупка авто с дубликатом ПТС Если при осмотре авто продавец предъявляет вам копию ПТС, убедитесь, что имеете дело не с мошенником. На рынке б/у машин существует несколько схем, которыми пользуются недобросовестные торговцы. Что это за схемы, как отличить дубликат от оригинала и узнать, есть ли у автомобиля копия ПТС, рассказываем в материале. Механика или автомат: жесткая проверка на Kia Sportage Мы проехали по плохим дорогам и даже по бездорожью вокруг Байкала.