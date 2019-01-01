Автомобиль Tiggo 7: новости, обзоры, машина тигго 7 — характеристики, разные поколения, комплектации Tiggo 7 — сайт За Рулем www.zr.ru

Chery > Tiggo 7

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Обновленные кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 и их новый турбомотор: тест-драйв «За рулем»

У китайских автопроизводителей реакция — как у Джеки Чана. Только-только мы раскритиковали за вялую динамику Tiggo 4 и Tiggo 7 с двухлитровым бензиновым атмосферником, а китайцы уже предложили более мощный полуторалитровый турбомотор. Прыти — много!

Новый кроссовер Chery Tiggo 7: 5 тестов на полигоне

Все приходящие в Россию автомобили сертифицируют на автополигоне НАМИ. Задача перед китайским автомобилем — подтвердить свои паспортные данные.

7 плюсов и 3 особенности Chery Tiggo 7

Компакт-кроссовер Chery Tiggo 7 начали продавать в России этой весной. Его даже можно купить на популярнейшем у нас Aliexpress — конечно же, со скидкой.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Chery > Tiggo 4

Chery Tiggo 7
Chery Tiggo 7

Chery > Tiggo 7

Обновленные кроссоверы Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 и их новый турбомотор: тест-драйв «За рулем»

У китайских автопроизводителей реакция — как у Джеки Чана. Только-только мы раскритиковали за вялую динамику Tiggo 4 и Tiggo 7 с двухлитровым бензиновым атмосферником, а китайцы уже предложили более мощный полуторалитровый турбомотор. Прыти — много!
Chery Tiggo 7
Chery Tiggo 7

Chery > Tiggo 7

Новый кроссовер Chery Tiggo 7: 5 тестов на полигоне

Все приходящие в Россию автомобили сертифицируют на автополигоне НАМИ. Задача перед китайским автомобилем — подтвердить свои паспортные данные.
Chery Tiggo 7
Chery Tiggo 7

Chery > Tiggo 7

7 плюсов и 3 особенности Chery Tiggo 7

Компакт-кроссовер Chery Tiggo 7 начали продавать в России этой весной. Его даже можно купить на популярнейшем у нас Aliexpress — конечно же, со скидкой.
Chery Tiggo 7
Chery Tiggo 7

Chery > Tiggo 7

Плюшки завезли: большой тест нового большого китайского кроссовера

Tiggo 7 — самый новый и самый крупный кроссовер Chery — создатели наделили бодрым мотором и массой «плюшек», включая смарт-браслет вместо ключа. И все же кое-что, как выяснил «За рулем», нуждается в «допиливании».
Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Chery > Tiggo 4

Chery Tiggo 7
Chery Tiggo 7

Chery > Tiggo 7

Chery отметилась россыпью новинок (есть и для России!)

В 2000-х Chery была одной из первых китайских марок, вышедших на российский рынок. Сейчас успехи компании не великие, и изменить ситуацию бренд собирается с помощью нескольких свежих моделей.