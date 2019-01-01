У китайских автопроизводителей реакция — как у Джеки Чана. Только-только мы раскритиковали за вялую динамику Tiggo 4 и Tiggo 7 с двухлитровым бензиновым атмосферником, а китайцы уже предложили более мощный полуторалитровый турбомотор. Прыти — много!
Все приходящие в Россию автомобили сертифицируют на автополигоне НАМИ. Задача перед китайским автомобилем — подтвердить свои паспортные данные.
Компакт-кроссовер Chery Tiggo 7 начали продавать в России этой весной. Его даже можно купить на популярнейшем у нас Aliexpress — конечно же, со скидкой.
Tiggo 7 — самый новый и самый крупный кроссовер Chery — создатели наделили бодрым мотором и массой «плюшек», включая смарт-браслет вместо ключа. И все же кое-что, как выяснил «За рулем», нуждается в «допиливании».
В 2000-х Chery была одной из первых китайских марок, вышедших на российский рынок. Сейчас успехи компании не великие, и изменить ситуацию бренд собирается с помощью нескольких свежих моделей.