Chery удивила: представлены брутальный Tiggo X7 и прибавивший в комфорте Tiggo 7

Китайский бренд Chery расширяет линейку кроссоверов новинкой X7 и обновленным Tiggo 7

На глобальном саммите Chery в Уху (Китай) бренд показал сразу две важные новинки. Первой стала модель Tiggo X7, открывающая новую линейку «Tiggo X».

Tiggo X7

Автомобиль, построенный на базе стандартного Tiggo 7, получил более угловатый и агрессивный кузов. Вместо привычной светодиодной полосы сзади установлены традиционные С-образные фонари, а спереди красуется оригинальная решетка радиатора с панелью в цвет кузова. Бамперы и колесные арки защищены пластиковым обвесом, а на крыше появились рейлинги.

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Tiggo X7

Главное отличие X7 – внедорожный арсенал. Кроссовер оснащен шестью специальными режимами движения («Снег», «Грязь», «Песок», «Камни» и «Преодоление водных преград»), увеличенным дорожным просветом и массивными внедорожными шинами. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет 1500 кг. В салоне X7 установлены те же широкоформатный сенсорный дисплей и цифровая приборная панель, что и в обновленном Tiggo 7. Технические характеристики силовой установки пока не раскрыты, но ожидается, что автомобиль получит те же бензиновые и гибридные (PHEV) двигатели.

Tiggo 7

Второй новинкой стал обновленный Chery Tiggo 7. Внешне автомобиль изменился незначительно: увеличенная решетка радиатора, переработанные бамперы и новые легкосплавные диски. На крыше разместился блок датчиков для 20 систем автономного вождения.

Основные перемены произошли внутри: салон стал более лаконичным, появился крупный горизонтальный сенсорный дисплей и отдельная цифровая приборная панель. Передние кресла получили функцию массажа, выдвижную подставку для ног, подогрев и вентиляцию. По всей ширине передней панели проходит настраиваемая контурная подсветка.

Tiggo 7 будет доступен с гибридной силовой установкой. Версия Super-Hybrid (подзаряжаемый гибрид) получит функцию программируемой зарядки, позволяющую владельцам задавать время начала пополнения запаса энергии для использования ночных тарифов. Также ожидаются версии с бензиновым двигателем и самозаряжающейся гибридной системой.

Цены на обе модели пока не определены, традиционно ожидается, что они будут несколько выше текущей версии Tiggo 7.

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