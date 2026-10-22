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Chery удивила: представлены брутальный Tiggo X7 и прибавивший в комфорте Tiggo 7

Китайский бренд Chery расширяет линейку кроссоверов новинкой X7 и обновленным Tiggo 7

На глобальном саммите Chery в Уху (Китай) бренд показал сразу две важные новинки. Первой стала модель Tiggo X7, открывающая новую линейку «Tiggo X».

Tiggo X7
Tiggo X7

Автомобиль, построенный на базе стандартного Tiggo 7, получил более угловатый и агрессивный кузов. Вместо привычной светодиодной полосы сзади установлены традиционные С-образные фонари, а спереди красуется оригинальная решетка радиатора с панелью в цвет кузова. Бамперы и колесные арки защищены пластиковым обвесом, а на крыше появились рейлинги.

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Tiggo X7
Tiggo X7

Главное отличие X7 – внедорожный арсенал. Кроссовер оснащен шестью специальными режимами движения («Снег», «Грязь», «Песок», «Камни» и «Преодоление водных преград»), увеличенным дорожным просветом и массивными внедорожными шинами. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет 1500 кг. В салоне X7 установлены те же широкоформатный сенсорный дисплей и цифровая приборная панель, что и в обновленном Tiggo 7. Технические характеристики силовой установки пока не раскрыты, но ожидается, что автомобиль получит те же бензиновые и гибридные (PHEV) двигатели.

Tiggo 7
Tiggo 7

Второй новинкой стал обновленный Chery Tiggo 7. Внешне автомобиль изменился незначительно: увеличенная решетка радиатора, переработанные бамперы и новые легкосплавные диски. На крыше разместился блок датчиков для 20 систем автономного вождения.

Основные перемены произошли внутри: салон стал более лаконичным, появился крупный горизонтальный сенсорный дисплей и отдельная цифровая приборная панель. Передние кресла получили функцию массажа, выдвижную подставку для ног, подогрев и вентиляцию. По всей ширине передней панели проходит настраиваемая контурная подсветка.

Tiggo 7 будет доступен с гибридной силовой установкой. Версия Super-Hybrid (подзаряжаемый гибрид) получит функцию программируемой зарядки, позволяющую владельцам задавать время начала пополнения запаса энергии для использования ночных тарифов. Также ожидаются версии с бензиновым двигателем и самозаряжающейся гибридной системой.

Цены на обе модели пока не определены, традиционно ожидается, что они будут несколько выше текущей версии Tiggo 7.

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Источник:  Auto Express
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