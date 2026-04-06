Автомобили резко подорожали, но на некоторые модели появились скидки

CARgument: в России за неделю подорожали автомобили 7 брендов

Автопроизводители в очередной раз скорректировали цены на российском рынке, причём изменения коснулись как китайских, так и отечественных брендов. По данным аналитического проекта CARgument, которые приводит Telegram-канал No Limits, многие популярные модели ощутимо подорожали, а некоторые бренды, наоборот, ввели новые выгодные предложения.

Наиболее заметный рост затронул рамные внедорожники. Haval H5 в комплектации Premium 26PY стал дороже на 150 тысяч рублей, и теперь его цена достигла 4,35 миллиона. Ещё серьёзнее подорожали все версии Tank 500 2025-2026 годов выпуска – сразу на 300 тысяч рублей. При этом для гибридной Tank 500 HEV просто отменили прежнюю скидку в 200 тысяч, что по сути даёт тот же эффект.

Китайский премиум-бренд Hongqi тоже не остался в стороне. Его кроссовер HS3 прибавил 120 тысяч, седан H5 подорожал на 170 тысяч, а флагманский H9 вырос в цене на 30 тысяч рублей. Даже обновлённый Москвич 3 2026 года выпуска стал стоить на 30-40 тысяч рублей дороже.

Отмена скидок вместо роста цен

Некоторые компании пошли другим путём, предпочтя не менять официальный прайс-лист, а просто свернуть действующие программы лояльности. К примеру, Chery Tiggo 7 Pro Max New лишился скидки в 140-200 тысяч, а Tiggo 7L – дисконта в 100 тысяч рублей.

Ещё более существенные изменения коснулись других марок. Для кроссовера Wey 05 в версии Premium 24PY отменили скидку в 450 тысяч, а для модели Knewstar 001 размер доступного дисконта уменьшили на 30 тысяч рублей. В реальности для покупателя это выглядит точно так же, как и прямой рост цен.

На какие модели появились новые скидки

На этом фоне отдельные бренды, напротив, сделали свои предложения привлекательнее. Скидка на кроссовер Jetour Dashing 2026 года выпуска увеличилась на 60 тысяч и теперь составляет 150 тысяч рублей. Exeed RX в комплектации Urban 24PY получил совершенно новую скидку в 300 тысяч.

Наиболее щедрые дисконтные программы появились у других моделей. На Voyah Passion (Standard 25PY) теперь дают скидку в 470 тысяч рублей. Chery Tiggo 9 2024-2025 годов выпуска можно купить со скидкой 250 тысяч. Даже пикапы Foton Tunland V7 и Foton Tunland V9 в версии Prestige 25PY обзавелись новым дисконтом – по 400 тысяч рублей на каждую модель.