Самые аварийные марки автомобилей в 2026 году: статистика страховщиков РФ

Российские страховщики перечислили самые аварийные автомобили в 2026 году

Какие машины в 2026-м били чаще остальных, лучше всего расскажет не автосалон, а страховщик. Autonews.ru собрал статистику крупнейших российских страховых компаний и сверил их антирейтинги между собой. Картина вышла пестрой: списки у компаний заметно различаются.

Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов приводит такие цифры: самая высокая частота ДТП среди брендов в 2026 году – у Lixiang, причем на 69% выше среднего значения по всем маркам сразу. Вторую строчку занял Jetour (+61%), третью – Jeland (+55%). В антирейтинг также попали Exeed, Voyah и Genesis.

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У «Росгосстраха» собственный взгляд на вещи. В рейтинге по ОСАГО на первом месте Lada с показателем 16%. Дальше идут марки, давно ушедшие из России: Toyota (11%) – вторая, Kia (9%) – третья. Чуть отстали от них Hyundai и Renault.

Зато в списке по каско китайских брендов куда больше. Здесь верхушку занимает Haval с долей 17%, следом расположились Lada (15%) и Chery (7%). Первую пятерку замыкают Tenet и Toyota – по 5% у каждой.

Китайские марки в антирейтингах страховщиков

«Ингосстрах» зафиксировал наибольшую частоту ДТП у Toyota – 10,7%. Вторая строчка у Lada (8,5%), третья – у Kia (8,1%). Кстати, та же первая пятерка фигурирует и в рейтинге «Росгосстраха» по ОСАГО, хотя позиции внутри нее распределились иначе.

В статистике ВСК во главе списка оказалась Lada (11%), а второе и третье места достались Haval и Geely.

Директор департамента розничного автострахования «Зетта Страхования» Елена Хахулина напоминает, что китайские автомобили «уверенно лидируют в рейтингах аварийности» с момента своего появления на рынке России. В топ-5 компании вошли Jaecoo, Soueast, Tenet, GAC и Omoda.

Антирейтинг «Согласия», в свою очередь, возглавил Changan. «В 2026 году чаще всего в ДТП попадают марки Changan, Geely, BMW, Haval, Skoda», – заявил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховщика Дмитрий Соколов.

Если смотреть не на бренды, а на конкретные модели, то у «Ренессанс страхования» впереди Jetour T2: у этого кроссовера частота ДТП на 90% превысила средний уровень. Второе место у Exeed VX, а третью строчку поделили между собой Lixiang L9 и L7.

Данные «Ингосстраха» выглядят совершенно иначе. Тут лидер – Hyundai Solaris с показателем 3,4%, а незначительно отстают от него Kia Rio и Lada Granta.

Похожие результаты у «Росгосстраха»: согласно рейтингу по ОСАГО, первое место занял Kia Rio. Ниже расположились Lada Granta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Ford Focus, а замыкают десятку Renault Logan, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Skoda Octavia и Hyundai Creta.

Каско рисует другую картину – здесь доминируют китайские кроссоверы. Первая пятерка: Haval Jolion, Lada Granta, Haval M6, Tenet T7 и Haval F7. Следом идут Chery Tiggo 7 Pro Max, Tenet T4, Haval Dargo, Omoda C5 и Chery Tiggo 4/Pro.

Что до «Согласия», то, по его данным, в 2026 году в ДТП чаще всего попадали Haval M6 и Jolion, а также Lada Vesta, Volkswagen Polo и Lada Largus. В антирейтинге «Зетта Страхования» тем временем оказались GAC GS4, Chery Tiggo 9, Soueast S07, Jaecoo J7 и Tenet T4.

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