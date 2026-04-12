В России перестали продавать популярный кроссовер Chery

Кроссовер Chery Tiggo 7L покинул авторынок РФ — продажи полностью остановлены

Китайская компания Chery больше не продает кроссоверы Tiggo 7L в России.

Источник сообщает, что модель покинула российский авторынок. Об этом говорит недоступность модели в разделе «Автомобили в наличии» на официальном сайте бренда, а опрошенные представители автосалонов подтверждают завершение продаж, отмечает автор публикации. Отметим, что представительство Chery в России на данный момент не заявляло о выводе модели из российской линейки.

Напомним, весной 2025 года кроссовер Chery Tiggo 7L заменил в РФ предыдущую версию «семерки», Tiggo 7 Pro Max. Машины оснащались мотором 1.6 (150 л.с.) в сочетании с 7-ступенчатым роботом и передним или полным приводом, базовая версия оценивалась в 2,8 млн рублей. Ныне на заводе «АГР Холдинг» в Калуге (бывший Volkswagen) собирают копию Chery Tiggo 7L – Tenet T7.