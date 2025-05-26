5 плюсов и 2 особенности самого популярного Чери

Эксперт Тимкин перечислил яркие стороны Chery Tiggo 7L

Седьмой Tiggo с нами уже пять лет. За это время он претерпел несколько рестайлингов и технических усовершенствований. И все эти годы он оставался самой популярной моделью Chery на российском рынке – было продано свыше 160 тысяч экземпляров.

А еще за пятилетку произошло несколько переименований: сначала Tiggo 7 Pro, затем – Tiggo 7 Pro Max, а обновленную этой весной версию нарекли Tiggo 7L.

Chery Tiggo 7L

Внешность Chery Tiggo 7L

В ходе модернизации заметно увеличилась габаритная длина кроссовера: было 4513 мм, стало – 4553 мм. Дополнительные четыре сантиметра и позволили китайцам использовать индекс L (long – длинный) в названии.

Chery Tiggo 7L легко опознать по новым задним фонарям – с более острыми гранями.

Кузов, конечно, никто растягивать не стал. Добавленные сантиметры тут появились из-за нового «оперения». Стилистика «фасада» позаимствована у более крупного и дорогого Tiggo 8 Pro Max, что пошло машине на пользу – выглядит статусно.

Куда катится мир: привычные кнопки теперь преподносятся как достоинство машины.

Мы критиковали «семерку» за отсутствие омывателя фар, а также противотуманок. Первыми 7L не разжился, а вот противотуманки появились. И я даже успел ими воспользоваться во время майского снегопада.

Черная крыша появилась по заявкам потенциальных покупателей.

Что до самих светодиодных фар, то они как были яркими и дальнобойными, такими и остались.

Интерьер Chery Tiggo 7L

Благородный коричневый салон доступен только в двух «верхних» комплектациях. Базовому исполнению полагается черный цвет.

В прошлом году салон полностью поменяли, поэтому теперь обошлись точечными улучшениями. Слепые сенсорные кнопки на центральной консоли убрали, заменив на привычные физические кнопки – большие, удобные, с более контрастными пиктограммами. Черный потолок добавляет салону премиальности.

Задние сиденья удобно скроены, но дополнительных регулировок нет: в Chery посчитали, что в данном сегменте это не требуется.

Оснащение Chery Tiggo 7L

«Семерка» всегда отличалась неплохой базовой комплектацией – совсем бедной она никогда не была. Четыре подушки безопасности, круиз-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, климат-контроль и полный зимний пакет – все это входит в начальное оснащение.

А в топ-версии будет панорамная крыша, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка, система кругового обзора, вентиляция передних сидений, набор водительских ассистентов (адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и т.д.) и даже функция голосового управления. Не хватает разве что проекции на ветровое стекло.

Багажник Chery Tiggo 7L не ставит рекордов по вместительности, но он удобен по форме, а шторка входит в обязательное оснащение – многие «китайцы» просят за нее доплату.

Двигатель Chery Tiggo 7L

От связки бензинового турбомотора 1.5 и вариатора в Chery отказались еще в прошлом году. Теперь «семерка» снабжается более современным двигателем 1.6 (SQRF4J16) – у него алюминиевый блок цилиндров и непосредственный впрыск топлива. С ним в паре работает семиступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями.

У нового мотора лишь на три «лошади» больше, чем было раньше, – 150 л.с. Прибавка в крутящем моменте заметнее: 275 Нм вместо 210 Нм. Это улучшило эластичность – на обгоны кроссовер стал выходить охотнее. До 100 км/ч 7L разгоняется за 9,8 с. Максимальная скорость – 192 км/ч.

Chery Tiggo 7L в движении

Акустический комфорт – вот, что больше всего понравилось на ходу. Арки и днище изолированы хорошо, мотора тоже почти не слышно. И шум ветра не мешает – спасибо шумопоглощающим передним стеклам.

По управляемости 7L звезд с неба не хватает и каких-то изысканных реакций не демонстрирует. Просто едет, просто поворачивает. Все надежно, стабильно и предсказуемо.

Версии Chery Tiggo 7L

Если Tiggo 7 Pro Max продавался у нас как с передним, так и с полным приводом, то 7L пока доступен исключительно в варианте 2WD. Покупателям это вряд ли может понравиться. Но придется потерпеть до конца лета – на этот период запланирован выпуск версии со всеми ведущими колесами.

Еще одна «недостача» – отсутствие в гамме гибридной модификации. Из-за высокой стоимости особым спросом она не пользовалась, но имидж модели повышала, ведь больше никто из одноклассников не мог предложить столь современную силовую установку.

Стоимость Chery Tiggo 7L

Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам за последние полгода укрепился на 20-25%. Казалось бы, ввозимые из-за рубежа машины должны дешеветь, но этого не происходит.

Так, топ-версия Ultra стала на 55 тысяч рублей дороже аналогичной модификации Tiggo 7 Pro Max (они пока еще не исчезли из салонов). А ценник на начальное исполнение Active выше уже на сто тысяч рублей.

Что еще увеличилось у Tiggo 7L? Гарантия! Теперь она составляет 5 лет или 150 тысяч км пробега. И это одно из серьезных преимуществ, которым будут завлекать покупателей.

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