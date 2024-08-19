150 сил, робот вместо вариатора, крутой салон: популярный кроссовер обновился и почти не подорожал

«За рулем» протестировал Chery Tiggo 7 Pro Max с перенастроенным шасси

Chery Tiggo 7 – автомобиль для нашего рынка знаковый. Это один из первых «китайцев» новой волны, не вызывавших отторжения. Неплохая эргономика, просторные салон и багажник, богатое оснащение.

Неудивительно, что рынок принял «семерку» хорошо. Даже очень хорошо. Поначалу по продажам она лидировала среди китайских одноклассников, а когда ушли конкуренты из других стран, исправно входила в топ‑3 по продажам среди иномарок. В прошлом году в России купили почти 54 тысячи «семерок», а всего с 2020 года было реализовано более 120 тысяч машин.

В 2023 году был проведен рестайлинг (машины назвали Pro Max). Тогда же появился полный привод и гибридная силовая установка. И вот – очередное обновление.

Что изменилось?

Главная техническая новость – отказ от тандема заслуженного турбомотора 1.5 (заводской индекс SQRE4T15C) и вариатора в пользу двигателя 1.6 (SQRF4J16) и семиступенчатого робота с двумя «мокрыми» сцеплениями. У него тоже цепной механизм привода ГРМ, но вместо распределенного впрыска теперь непосредственный, а блок цилиндров не чугунный, а алюминиевый. Гильзы, впрочем, чугунные.

Chery Tiggo 7 Pro Max. Цена в России от 2 770 000 ₽.

Было 147 л. с. – стало 150 л. с. Куда серьезней прибавка в крутящем моменте: 275 Н·м против 210 Н·м. Время разгона до сотни почти не изменилось – 9,7 с вместо 9,8. Однако ощущения от ускорения совсем другие.

Как едет?

Раньше машина резко дергалась на старте, а потом равномерно и не очень споро набирала ход. Теперь же на старте Tiggo 7 выдерживает секундную паузу (бережет сцепления), а потом напористо укладывает стрелку спидометра на 100 км/ч. Обгоны даются куда легче.

Характер «семерки» всё такой же вальяжный, «расслабленная» подвеска и не особо информативный руль к азартному вождению не располагают.

Где заметен прогресс – так в ездовом комфорте. Особенно это касается модификации 4WD – мягко стелет! У нее перекалиброваны амортизаторы и увеличена толщина прутка заднего стабилизатора – с 24 до 25 мм. А еще шины размерностью 225/55 R19 вместо 225/60 R18 ранее. Вроде бы низкий профиль должен давать обратный эффект, а вот поди ж ты. Возможно, свою лепту вносят и породистые шины Cooper (на версии 2WD ставят безвестные в России шины Atlas).

Светодиодные рефлекторные фары в топ-версии снабжены автоматом дальнего света. Противотуманок и омывателя по-прежнему нет.

На бездорожье я осторожничал. Несмотря на достаточный клиренс в 190 мм, над травкой промеж колеи нет-нет, да возвышались массивные валуны, способные покарябать днище. В грязюке из шести режимов я выбирал «Грунт». Он оказался самым деятельным – реакции на газ наиболее быстрые.

Узор на стеклах – одно из немногих новшеств в экстерьере.

Пробуксовки не перегрели межосевую муфту и робот. Правда, я старался не останавливаться на подъемах. Наш прошлогодний тест показал, что коробка в такой ситуации может разомкнуть сцепления, и машина покатится назад.

В козырьках – огромные макияжные зеркальца, да еще и с диодной подсветкой по периметру. А сами козырьки теперь можно вытягивать вдоль оси – очень полезно, когда солнце лупит сбоку.

Флагманский салон

Редкий для «китайцев» случай: при модернизации экстерьер почти не изменился. Подновленный «фасад» взят от гибридной версии. Задние боковые стекла украсили «шелкографией» – ненавязчивым узором, который заметишь не с каждого ракурса. Наконец, на пятой двери буквы с названием марки теперь не наклеены, а расположены под прозрачной перемычкой задних фонарей – так не скапливается грязь.

Раздельный климат-контроль входит в базовое оснащение. Сенсорные кнопки управления климат-контролем подслеповаты.

Новый салон красив и уютен. Центральный туннель стал массивнее – корпулентные коллеги жаловались на тесноту.

Интерьер – полностью новый. Он с минимальными изменениями позаимствован у Tiggo 8. Экран медиасистемы и панели приборов теперь не лежат в одной плоскости, а как бы выгнуты дугой. У цифровой приборки сохранилось три варианта оформления, включая классические шкалы.

Подстаканники теперь разнесены дальше друг от друга – крышки стаканчиков не должны соприкасаться. Селектор трансмиссии стал «хрустальным». Справа от него появился удобный барабанчик регулировки громкости.

Хорош и новый темно-коричневый цвет обивки, который предназначается для топ-версии Ultra. В жару в масть пришлась и другая обновка – вентиляция передних сидений. А вот обогрева спинок не дождались – греются только подушки. Ну, как так?

Что с ценами?

Цены выросли на 50 тысяч и теперь находятся в диапазоне 2,77–3,32 млн рублей. Недешево, но одноклассники стоят не меньше.

Главные конкуренты «семерки» – Haval Jolion и Н3, Belgee X70, Changan CS55. Что лучше? Постараемся ответить и на этот вопрос.

Эластичный двигатель, ездовой комфорт Цены потихоньку растут

Chery Tiggo 7 Pro Max

Длина / ширина / высота / база 4513 / 1862 / 1696 / 2670 мм

4513 / 1862 / 1696 / 2670 мм Снаряженная / полная масса 1557 / 1887 (1643 / 1967)* кг

1557 / 1887 (1643 / 1967)* кг Объем багажника 475 л

475 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–3800 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–3800 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,7 (9,8) c

9,7 (9,8) c Максимальная скорость 190 (192) км/ч

190 (192) км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 51 (57) л

АИ‑92…95 / 51 (57) л Средний расход топлива 7,7 (7,9) л / 100 км

7,7 (7,9) л / 100 км Трансмиссия передний (полный) привод; Р7

* В скобках – данные для полноприводной модификации.

ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ? В начале лета стартовали продажи кроссовера Xcite X-Cross 7Xcite X-Cross 7, в котором каждый опознает раннюю версию Tiggo 7 Pro Max. У него салон старого образца и прежний силовой агрегат – турбомотор 1.5 (147 л. с.) плюс вариатор. Привод – только передний. Российская сборка позволила установить привлекательные цены: 2,5–2,64 млн рублей. Другое, не менее важное преимущество локализации – одобрение к государственным и муниципальным закупкам. У поставляемого из КНР Tiggo такой привилегии нет. Xcite X-Cross 7