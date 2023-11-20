Большой тест китайских кроссоверов 4х4: чей полный привод лучше?

Эксперты «За рулем» сравнили Tiggo 7 Pro Max, Atlas Pro и Haval F7

Сравнительные испытания с участием кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7 мы провели в начале 2022 года. Тогда нас удивил серьезный рост продаж этих авто: по итогам 2021 года в России разошлось 14 тысяч и 12 тысяч автомобилей соответственно. Сегодня эти результаты уже кажутся скромными – только за 9 месяцев нынешнего года продано 39 007 Tiggo 7 и 21 340 кроссоверов F7 (с учетом купеобразной версии F7x).

Рост не сдержала даже миллионная прибавка к цене. Конечно, ее можно объяснить уходом западных конкурентов, курсом рубля и утильсбором. С другой стороны, оба эти кроссовера за неполные два года успели обновиться (а Tiggo 7 Pro теперь имеет приставку Max в названии) и стали привлекательнее в глазах покупателей.

Третьим мы взяли Geely Atlas Pro. Он тоже популярен: 12 767 автомобилей за 9 месяцев.

Haval F7

Дебютировал в 2018 году, а уже в 2019-м был поставлен на конвейер под Тулой. В отличие от соперников, предлагается с двумя вариантами кузовов – есть еще купеобразная версия F7x.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 турбо (150 л.с.) от 2 399 000 ₽

2.0 турбо (190 л.с.) от 2 899 000 ₽ Chery Tiggo 7 Pro Max

Второе поколение «семерки» показали в 2019 году, а год спустя ее привезли в Россию. Полноприводная версия появилась минувшим летом. Производят в Китае.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 турбо (147 л.с.) от 2 929 900 ₽

1.6 турбо (150 л.с.) от 3 369 900 ₽ Geely Atlas Pro

Дебютировал в 2016 году, два года спустя появился в России. В 2021-м начались продажи модернизированной версии Atlas Pro. Собирают в Беларуси.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 турбо (150 л.с.) от 2 718 990 ₽

1.5 турбо (177 л.с.) от 3 043 990 ₽

Проверка бездорожьем

В том тесте мы пеняли Tiggo на отсутствие полноприводной модификации: с одной ведущей осью на бездорожье он чуть что – сразу буксовал. Летом 2023 года «семерка» обрела трансмиссию 4×4 с муфтой в приводе задних колес. Дело вне асфальта пошло веселее: я спокойно пересек ручей, ведущий к моему любимому месту рыбалки, а затем проехал песчаный участок – на моноприводе бы здесь однозначно застрял. А когда на перекосе вывесилось заднее колесо, после короткого раздумья машина отработала противобуксовкой и поехала дальше.

Вне асфальта F7 – самый состоятельный. Едет увереннее Атласа и Tiggo ­вместе взятых. На неровной дороге в салоне F7 шумно и тряско. Приходится ­сбрасывать ход.

Для Tiggo 7 Pro Max заявленная максимальная крутизна преодолеваемого подъема – внушительные 45%. В лесной чащобе, где пролегала часть маршрута, нам встретился поменьше – примерно в 35%, зато грунтовый, а не асфальтовый. Проехав несколько метров, решаю остановиться, чтобы понять – сможет ли он двинуться дальше. Отпускаю тормоз, а Chery гудит, но не едет. Секунд через пять на приборке загорелось извещение о перегреве трансмиссии.

Штурм холма для Тигго 7 оказался безуспешен. Почти сразу на панели высветилась надпись о перегреве трансмиссии. На грунтовке в Чери трясет меньше, чем в F7, и в салоне заметно тише.

Конечно, фрикционы вряд ли подпалил («жареным» даже близко не пахло), просто термопредохранитель очень чуткий. Его кредо: лучше перебдеть, чем недобдеть. Был бы настоящий перегрев – Tiggo бы не смог ехать дальше. А тут – откатился назад и спокойно покатил по равнине в обход холма. С точки зрения ресурса агрегата перестраховка полезна, но «красную линию» можно было бы отодвинуть подальше.

Geely подъем тоже не дался: термозащита сработала очень быстро. Atlas вывешивается быстрее всех – ходы подвесок совсем махонькие.

То же самое относится к Атласу. Он спокойно проехал тот же участок, но «спалился» на подъеме. И опять – при попытке тронуться в горку. Слишком нежная трансмиссия.

Модернизированный F7 – другое дело. Вроде конструкция та же (подключаемая муфтой задняя ось, семиступенчатый «мокрый» робот), и «геометрия» схожая (клиренс 170 мм), однако по бездорожью он ехал увереннее соперников.

При вывешивании колес совсем не раздумывал – как ни в чем не бывало карабкался дальше. Имитация блокировок работает отлично – заметный прогресс по сравнению с дорестайлинговой версией. Подъем, который конкуренты взять не смогли, покорился F7 c завидной легкостью. Перегрева не возникло.

Главная проблема F7 в движении – недостаточный акустический комфорт. Уже при 60 км/ч в салоне слишком сильный гул от дороги. В пластиковой «защите» Хавейла предусмотрены удобные лючки для доступа к точкам обслуживания. Клиренс – 170 мм. В отличие от соперников, здесь есть петля для крепления буксирного троса, а не вкручивающийся анкер.

Всё бы хорошо, но на грунтовке Haval наименее комфортен. Вибронагруженный, в салоне что-то постукивает, руль вибрирует. Быстро ехать не хочется. Tiggo и Atlas в тех же условиях куда дружелюбнее.

Шоссе

На асфальте расклад слегка меняется. Лучшая плавность хода и шумоизоляция – у Chery. В его распоряжении передние шумоизолирующие окна, успешно гасящие посторонние звуки: в этом классе – редкость. Geely и Haval будут пожестче. Шумоизоляцией они тоже уступают: в F7 больше всего допекает гул от дороги, в Атласе – громкая работа подвески.

На ходу Tiggo мягкий и плюшевый: комфорт превыше всего. При этом тормоза с электромеханическим усилителем и коротким ходом педали – самые ­точные и приятные. С учетом опционной металлической защиты клиренс Чери составляет 165 мм. Накладок-щитков для обтекаемости на днище нет.

В активе Geely – лучшая управляемость. Моментальные отклики на руль, минимально выраженная недостаточная поворачиваемость, невеликие крены. Ехать быстро приятно.

Tiggo – на другом полюсе. Управляемость размашистая: крены, покачивания, легкий руль. Но характер гармоничный: отличный вариант для спокойных водителей. Ну а F7 находится между ними: не дотягивает до почти легкового в реакциях Атласа, но и не такой расслабленный, как Tiggo.

У Атласа самая бодрая управляемость – недаром китайцы привлекали к настройкам шасси специалистов фирмы Lotus. В стандарте у Атласа установлен пластиковый щиток, от которого до земли – 170 мм. Днище плоское, по бокам есть фетровые кожухи (левый накрывает бак, правый – проводку от «гибридного» аккумулятора).

Какие моторы? Что с динамикой?

На полноприводную версию Tiggo 7 Pro Max ставят турбомотор 1.6 (150 л. с.) в связке с семиступенчатым роботом. На некоторых других моделях концерна этот тандем не впечатляет, но здесь всё настроено как надо: и ускоряется линейно, и коробка дерготней не донимает.

Haval мощнее всех, его турбомотор 2.0 выдает 190 л. с. При активном разгоне он динамичен: сотня покоряется за девять секунд – на секунду быстрее соперников. Но если ехать в полпедали, то запаса в «лошадках» не ощущаешь. Робот перепрограммировали, он стал более расторопным и покладистым. Определенная нервозность в поведении заметна только в рваной пробочной толкучке. Убрали и длинную паузу при включении задней, на которую мы жаловались – спасибо!

Haval F7

Для виртуальной панели приборов предлагается три разных темы – и (редкий случай!) каждая удачна. Уровень усилия электроусилителя руля можно настраивать через меню.

В модернизированном салоне F7 стало больше современного оборудования. Жаль, рулевой колонке всё так же не хватает диапазона перемещения по вылету: еще бы сантиметр-другой.

Обновленные сиденья F7 нравятся больше прежних. Наконец-то появилась перфорация, а также вентиляция (пассажиру она не досталась). Второй ряд Хавейла – самый просторный. Удобен и плоский, без трансмиссионного туннеля, пол.

Про расход

Жаль, от прожорливости не избавились. Средний расход топлива у Хавейла выше, чем у соперников: 12–12,5 л/100 км. Tiggo берет на два литра меньше, а Atlas – на все четыре! При нынешних ценах это сильный козырь.

Почему у Geely столь скромный аппетит? Во‑первых, у его турбомотора 1.5 (177 л. с.) всего три цилиндра. При такой схеме, в частности, ниже потери на трение и, соответственно, расход топлива. Во‑вторых, это микрогибрид – к двигателю пристегнут мотор-генератор, добавляющий 50 Н·м крутящего момента сразу после старта. Питается он от упрятанного в багажнике литий-ионного аккумулятора на 8 А·ч.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Из вариантов оформления шкал все коллеги неизменно выбирали классический. Вы тоже вспомнили про Land Rover, глядя на это фото?

Интерьер Чери выполнен по традиционным для современных «китайцев» лекалам. Эргономика и качество отделки – не придерешься. Предусмотрено даже голосовое управление.

Мягкое, но очень удобное сиденье. В таком время пролетает незаметно. Простор в Tiggo – на уровне Атласа. Спинки, в отличие от соперников, лишены возможности менять угол наклона.

При запуске двигателя Атласа нет традиционного звука стартера – ременный привод заводит его мягко и беззвучно. Мотор выдает свою «трехгоршковость» только вибрацией на стоянке: в движении работает ровно. Силовой агрегат обеспечивает Geely похвально гладкий и линейный разгон, как будто здесь не робот, а вариатор.

Geely Atlas Pro

Экран приборки Geely сильно бликует на солнце. Да и диагональ у него поменьше, чем у соперников. Отсутствие CarPlay – старая недобрая традиция для Geely. Предлагают пользоваться программой CarbitLink, но это не полноценный заменитель.

Массивным туннелем со множеством вынесенных на него кнопок салон Атласа напоминает интерьеры автомобилей Porsche.

Передние кресла Geely – лучшие в тройке. Рельефные, с выпуклыми валиками боковой поддержки и достаточными диапазонами регулировок. Второй ряд Атласа чуть теснее, нежели в F7. И садиться не так удобно – двери распахиваются нешироко.

Кто практичнее?

В прошлый раз F7 салоном не впечатлил. Чувствовалось, что машина выпускается уже не первый год. В ходе модернизации «семерка» получила большую цифровую панель приборов и увеличенный до 12 дюймов экран медиасистемы, двухзонный климат-контроль, электрообогрев всей площади лобового стекла, а также вентиляцию водительского кресла и электрорегулировку поясничного упора.

Багажник у F7 самый маленький – по нашим замерам здесь 324 л. После рестайлинга появился электропривод пятой двери, но поднимается она всего на 180,5 см.

Под полом F7 – докатка и органайзер. Справа – два крючка для пакетов и сумок.

Вместе с полным приводом Tiggo 7 Pro Max обрел видоизмененную центральную консоль – с двумя шайбами управления климат-контролем вместо сенсорного пульта. И выглядит лучше (как у Ленд Роверов), и в пользовании удобнее. В компанию привычным USB-портам добавился современный Type-C. При помощи таких мелких улучшений салон Tiggo продолжает оставаться актуальным.

Объем багажника Атласа – 344 литра «под шторкой». Дверь поднимается на внушительные 193,5 см.

Под полом – докатка, органайзер, а под ним – аккумулятор гибридной установки. Справа – вместительный кармашек с подпружиненной сеткой.

Салон Атласа в последние пару лет не менялся. Однако у тестовой модификации он выглядит покруче, чем у недавно побывавшей в наших руках моноприводной версии. Добавлены фоновая подсветка, беспроводной зарядник для смартфона. Плюс электропривод багажной двери. Но Apple CarPlay и Android Auto как не было, так и нет. Пора бы уже оправдать ожидания покупателей!

Если оснащенность и качество отделки спереди у всех примерно одинаковы, то оценка за задний ряд у тульского F7 повыше. В нём больше места для коленей и ступней, а пол – совершенно плоский. Пассажирам здесь удобней всего.

Багажник Tiggo самый большой, на 368 л. Предусмотрены крючки для сумок и пакетов. Жаль, кнопка открывания находится слишком низко.

Под полом – полноразмерная запаска и органайзер. Розетка на 12 В – только у Chery.

Подводим итоги

Давненько у нас не было такой плотной борьбы!

Tiggo 7 Pro Max лишь на полшага опередил своих визави. Его главные козыри – комфортная подвеска и хорошая шумоизоляция. Но на бездорожье лишний раз лучше не съезжать.

Второе место разделили между собой Atlas Pro и F7.

Прежде всего, Geely подкупает удачными настройками управляемости и скромным топливным аппетитом, Haval – просторным салоном и относительно выносливой на бездорожье трансмиссией. Однако главное его преимущество – самый выгодный ценник. Полноприводный F7 можно приобрести за 2,9 млн рублей, тогда как Atlas Pro со всеми ведущими обойдется на 144 тысячи дороже, а Tiggo 7 Pro Max – на 470 тысяч дороже. Доступней кроссовера в таких габаритах сегодня не найти.

Экспертная оценка, а также подробный технический справочник по кроссоверам-участникам теста «За рулем» – по этой ссылке.

Chery Tiggo 7 Pro Max Лучшая разгонная динамика, хорошие тормоза, достойный акустический комфорт Не слишком расторопный в поворотах, цена Haval F7 Просторные салон и багажник, большое количество версий, не пасует на бездорожье Акустический комфорт, расход топлива Geely Atlas Pro Бодрая управляемость, экономичность Нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto, салон субъективно теснее, чем в конкурентах

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