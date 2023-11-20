Большой тест китайских кроссоверов 4х4: чей полный привод лучше?
Сравнительные испытания с участием кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7 мы провели в начале 2022 года. Тогда нас удивил серьезный рост продаж этих авто: по итогам 2021 года в России разошлось 14 тысяч и 12 тысяч автомобилей соответственно. Сегодня эти результаты уже кажутся скромными – только за 9 месяцев нынешнего года продано 39 007 Tiggo 7 и 21 340 кроссоверов F7 (с учетом купеобразной версии F7x).
Рост не сдержала даже миллионная прибавка к цене. Конечно, ее можно объяснить уходом западных конкурентов, курсом рубля и утильсбором. С другой стороны, оба эти кроссовера за неполные два года успели обновиться (а Tiggo 7 Pro теперь имеет приставку Max в названии) и стали привлекательнее в глазах покупателей.
Третьим мы взяли Geely Atlas Pro. Он тоже популярен: 12 767 автомобилей за 9 месяцев.
| Haval F7
Дебютировал в 2018 году, а уже в 2019-м был поставлен на конвейер под Тулой. В отличие от соперников, предлагается с двумя вариантами кузовов – есть еще купеобразная версия F7x.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 турбо (150 л.с.) от 2 399 000 ₽
2.0 турбо (190 л.с.) от 2 899 000 ₽
|Chery Tiggo 7 Pro Max
Второе поколение «семерки» показали в 2019 году, а год спустя ее привезли в Россию. Полноприводная версия появилась минувшим летом. Производят в Китае.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 турбо (147 л.с.) от 2 929 900 ₽
1.6 турбо (150 л.с.) от 3 369 900 ₽
|Geely Atlas Pro
Дебютировал в 2016 году, два года спустя появился в России. В 2021-м начались продажи модернизированной версии Atlas Pro. Собирают в Беларуси.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 турбо (150 л.с.) от 2 718 990 ₽
1.5 турбо (177 л.с.) от 3 043 990 ₽
Проверка бездорожьем
В том тесте мы пеняли Tiggo на отсутствие полноприводной модификации: с одной ведущей осью на бездорожье он чуть что – сразу буксовал. Летом 2023 года «семерка» обрела трансмиссию 4×4 с муфтой в приводе задних колес. Дело вне асфальта пошло веселее: я спокойно пересек ручей, ведущий к моему любимому месту рыбалки, а затем проехал песчаный участок – на моноприводе бы здесь однозначно застрял. А когда на перекосе вывесилось заднее колесо, после короткого раздумья машина отработала противобуксовкой и поехала дальше.
Для Tiggo 7 Pro Max заявленная максимальная крутизна преодолеваемого подъема – внушительные 45%. В лесной чащобе, где пролегала часть маршрута, нам встретился поменьше – примерно в 35%, зато грунтовый, а не асфальтовый. Проехав несколько метров, решаю остановиться, чтобы понять – сможет ли он двинуться дальше. Отпускаю тормоз, а Chery гудит, но не едет. Секунд через пять на приборке загорелось извещение о перегреве трансмиссии.
Конечно, фрикционы вряд ли подпалил («жареным» даже близко не пахло), просто термопредохранитель очень чуткий. Его кредо: лучше перебдеть, чем недобдеть. Был бы настоящий перегрев – Tiggo бы не смог ехать дальше. А тут – откатился назад и спокойно покатил по равнине в обход холма. С точки зрения ресурса агрегата перестраховка полезна, но «красную линию» можно было бы отодвинуть подальше.
То же самое относится к Атласу. Он спокойно проехал тот же участок, но «спалился» на подъеме. И опять – при попытке тронуться в горку. Слишком нежная трансмиссия.
Модернизированный F7 – другое дело. Вроде конструкция та же (подключаемая муфтой задняя ось, семиступенчатый «мокрый» робот), и «геометрия» схожая (клиренс 170 мм), однако по бездорожью он ехал увереннее соперников.
При вывешивании колес совсем не раздумывал – как ни в чем не бывало карабкался дальше. Имитация блокировок работает отлично – заметный прогресс по сравнению с дорестайлинговой версией. Подъем, который конкуренты взять не смогли, покорился F7 c завидной легкостью. Перегрева не возникло.
Всё бы хорошо, но на грунтовке Haval наименее комфортен. Вибронагруженный, в салоне что-то постукивает, руль вибрирует. Быстро ехать не хочется. Tiggo и Atlas в тех же условиях куда дружелюбнее.
Шоссе
На асфальте расклад слегка меняется. Лучшая плавность хода и шумоизоляция – у Chery. В его распоряжении передние шумоизолирующие окна, успешно гасящие посторонние звуки: в этом классе – редкость. Geely и Haval будут пожестче. Шумоизоляцией они тоже уступают: в F7 больше всего допекает гул от дороги, в Атласе – громкая работа подвески.
В активе Geely – лучшая управляемость. Моментальные отклики на руль, минимально выраженная недостаточная поворачиваемость, невеликие крены. Ехать быстро приятно.
Tiggo – на другом полюсе. Управляемость размашистая: крены, покачивания, легкий руль. Но характер гармоничный: отличный вариант для спокойных водителей. Ну а F7 находится между ними: не дотягивает до почти легкового в реакциях Атласа, но и не такой расслабленный, как Tiggo.
Какие моторы? Что с динамикой?
На полноприводную версию Tiggo 7 Pro Max ставят турбомотор 1.6 (150 л. с.) в связке с семиступенчатым роботом. На некоторых других моделях концерна этот тандем не впечатляет, но здесь всё настроено как надо: и ускоряется линейно, и коробка дерготней не донимает.
Haval мощнее всех, его турбомотор 2.0 выдает 190 л. с. При активном разгоне он динамичен: сотня покоряется за девять секунд – на секунду быстрее соперников. Но если ехать в полпедали, то запаса в «лошадках» не ощущаешь. Робот перепрограммировали, он стал более расторопным и покладистым. Определенная нервозность в поведении заметна только в рваной пробочной толкучке. Убрали и длинную паузу при включении задней, на которую мы жаловались – спасибо!
Haval F7
Про расход
Жаль, от прожорливости не избавились. Средний расход топлива у Хавейла выше, чем у соперников: 12–12,5 л/100 км. Tiggo берет на два литра меньше, а Atlas – на все четыре! При нынешних ценах это сильный козырь.
Почему у Geely столь скромный аппетит? Во‑первых, у его турбомотора 1.5 (177 л. с.) всего три цилиндра. При такой схеме, в частности, ниже потери на трение и, соответственно, расход топлива. Во‑вторых, это микрогибрид – к двигателю пристегнут мотор-генератор, добавляющий 50 Н·м крутящего момента сразу после старта. Питается он от упрятанного в багажнике литий-ионного аккумулятора на 8 А·ч.
Chery Tiggo 7 Pro Max
При запуске двигателя Атласа нет традиционного звука стартера – ременный привод заводит его мягко и беззвучно. Мотор выдает свою «трехгоршковость» только вибрацией на стоянке: в движении работает ровно. Силовой агрегат обеспечивает Geely похвально гладкий и линейный разгон, как будто здесь не робот, а вариатор.
Geely Atlas Pro
Кто практичнее?
В прошлый раз F7 салоном не впечатлил. Чувствовалось, что машина выпускается уже не первый год. В ходе модернизации «семерка» получила большую цифровую панель приборов и увеличенный до 12 дюймов экран медиасистемы, двухзонный климат-контроль, электрообогрев всей площади лобового стекла, а также вентиляцию водительского кресла и электрорегулировку поясничного упора.
Вместе с полным приводом Tiggo 7 Pro Max обрел видоизмененную центральную консоль – с двумя шайбами управления климат-контролем вместо сенсорного пульта. И выглядит лучше (как у Ленд Роверов), и в пользовании удобнее. В компанию привычным USB-портам добавился современный Type-C. При помощи таких мелких улучшений салон Tiggo продолжает оставаться актуальным.
Салон Атласа в последние пару лет не менялся. Однако у тестовой модификации он выглядит покруче, чем у недавно побывавшей в наших руках моноприводной версии. Добавлены фоновая подсветка, беспроводной зарядник для смартфона. Плюс электропривод багажной двери. Но Apple CarPlay и Android Auto как не было, так и нет. Пора бы уже оправдать ожидания покупателей!
Если оснащенность и качество отделки спереди у всех примерно одинаковы, то оценка за задний ряд у тульского F7 повыше. В нём больше места для коленей и ступней, а пол – совершенно плоский. Пассажирам здесь удобней всего.
Подводим итоги
Давненько у нас не было такой плотной борьбы!
Tiggo 7 Pro Max лишь на полшага опередил своих визави. Его главные козыри – комфортная подвеска и хорошая шумоизоляция. Но на бездорожье лишний раз лучше не съезжать.
Второе место разделили между собой Atlas Pro и F7.
Прежде всего, Geely подкупает удачными настройками управляемости и скромным топливным аппетитом, Haval – просторным салоном и относительно выносливой на бездорожье трансмиссией. Однако главное его преимущество – самый выгодный ценник. Полноприводный F7 можно приобрести за 2,9 млн рублей, тогда как Atlas Pro со всеми ведущими обойдется на 144 тысячи дороже, а Tiggo 7 Pro Max – на 470 тысяч дороже. Доступней кроссовера в таких габаритах сегодня не найти.
Экспертная оценка, а также подробный технический справочник по кроссоверам-участникам теста «За рулем» – по этой ссылке.
Chery Tiggo 7 Pro Max
|Лучшая разгонная динамика, хорошие тормоза, достойный акустический комфорт
|Не слишком расторопный в поворотах, цена
Haval F7
|Просторные салон и багажник, большое количество версий, не пасует на бездорожье
|Акустический комфорт, расход топлива
Geely Atlas Pro
|Бодрая управляемость, экономичность
|Нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto, салон субъективно теснее, чем в конкурентах
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен