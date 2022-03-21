Модные (и не супердорогие) китайские кроссоверы - большой тест «За рулем»

Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7 еще недавно можно было купить за 1,9-2,1 млн рублей, Changan CS75 - за 2,21 миллиона. Сегодня на официальных сайтах любезно предлагают уточнять цены в салонах дилеров.

Материалы по теме Тест нового китайского кроссовера: Chery Tiggo 7 Pro

В прошлом году объем продаж новых автомобилей в России увеличился всего на 4,3% — и почти весь этот прирост обеспечили китайские машины: их продали вдвое больше, чем в 2020 году.

Самым востребованным (14 112 автомобилей) стал среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Haval F7 тоже пришелся ко двору (реализовано 12 386 машин плюс 10 336 «купейных» версий F7х). Он подороже Tiggo: 2,1 млн рублей против 1,9. А еще мы взяли Changan CS75 (2,21 млн руб­лей) — пусть и не столь популярный (2083 машины в 2021 году), но тоже с семеркой в названии.

Haval F7

Дебютировал в 2018 году, а уже в 2019‑м был поставлен на конвейер под Тулой. В отличие от соперников, имеет купе­образную версию F7X.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.6 турбо (150 л.с.) — от 1 809 000 ₽

2.0 турбо (190 л.с.) — от 2 119 000 ₽ Changan CS75

Появился в 2015 году, а в 2020‑м начались поставки рестайлинговой версии. В Китае уже продают машину нового поколения, но до нас она доберется не скоро. Сборка — КНР.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:

1.8 турбо (150 л.с.) — от 1 929 900 ₽ Chery Tiggo 7 Pro

Машину показали в 2019 году, к нам она приехала год спустя. Предлагается только с передним приводом. Производят в Китае.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 турбо (147 л.с.) — от 1 729 900 ₽

На бездорожье можно?

— Уже в пятый раз застрял!

Это коллеги зашипели в рацию, когда я, разворачиваясь на Tiggo на слегка припорошенной сельской дорожке, забуксовал. Легко им говорить! У них полный привод. А у Chery ведущие только передние. И шины ни к черту. Tiggo 7 — типичный городской житель. В «пампасах» ему делать нечего.

На бездорожье Haval не слишком расторопен — муфта срабатывает с задержкой, машину всё время потаскивает из стороны в сторону.

Полностью алюминиевая турбо-«четверка» 1.5 GDIT: непосредственный впрыск, турбина Bosch, два фазовращателя: система CVVL регулирует продолжительность открытия и высоту подъема впускных клапанов, что повышает экономичность и мощность. Я намерил под пластиковым пыльником всего 175 мм. Поставь сюда металлическую защиту, и клиренс станет совсем легковым. С правой стороны предусмотрена открытая буксировочная петля, слева — лючок под анкерный болт. Только у F7 топливный бак прикрыт снизу ­пластиковым щитком.

А Changan легко пересекает обледенелые брустверы, уверенно катит по заснеженному полю. Особенно, если загодя заблокировать межосевую муфту BorgWarner (при достижении 40 км/ч она «распускается»). И никакой заторможенности: реакции остры и отточены, а связка мотор-автомат спокойно выдерживает даже серьезные экзекуции, вроде старта посреди крутого подъема. Понятно, что это не внедорожник. Но для кроссовера — вполне!

В снегу никаких проблем не возникало — особенно после принудительной блокировки муфты. На бездорожье Changan оказался лучше других.

Алюминиевый мотор JL486ZQ2: непосредственный впрыск, турбина BorgWarner и два фазовращателя на распредвалах. На полноприводных версиях крутящий момент составляет 245 Н·м, на переднеприводных — 220 Н·м. Мощность всегда одинакова — 150 л.с. От металлической защиты CS75 до земли — 170 мм. Потроха (бак, кардан, трубки) ничем не прикрыты. Спереди одна открытая буксировочная петля, сзади — проушина.

На тех же горках Haval вынуждает осторожничать: пару раз внезапно размыкались сцепления роботизированной коробки, и машина вместо движения вверх начинала катиться назад. Да и в нечистом поле F7 чувствует себя не так уверенно: муфта BorgWarner (в отличие от CS75 принудительная блокировка не предусмотрена) срабатывает с задержкой, Haval постоянно елозит из стороны в сторону. При выборе машины важно помнить, что у версий с мотором 2.0 есть система преднастроек Terrain Response — и в режиме «грязь» подобных заминок нет.

На переднем приводе далеко не уедешь — Tiggo готов забуксовать в самой ­безобидной ситуации.

В отличие от соперников, у алюминиевой полуторалитровой турбо-«четверки» Е4Т15 впрыск не прямой, а распределенный. Здесь тоже два фазовращателя, турбину поставляет фирма Honeywell. Клиренс Tiggo — 185 мм при металлической защите — это уже что-то. Осмотр подвески показал непривычно тоненький диаметр витков пружин — не это ли секрет мягкой поступи? Спереди и сзади предусмотрено по одной точке для вкручивания анкерного болта.

А как на трассе?

Но наш F7 — с полуторалитровым турбомотором. Сотню набирает за 11 секунд. На сегодняшний день это средненький результат.

Changan показывает то же время, но кажется более шустрым благодаря классическому автомату, который логикой и прогнозируемостью работы превосходит «мокрый» робот Хавейла.

Tiggo 7 Pro на их фоне — метеор. Легко и безнатужно опережает соперников во всех режимах движения, достигая сотни менее чем за 10 секунд. Хорошая отзывчивость на газ, надежное управление тягой. Лишний раз убеждаюсь, что машины с вариатором уже нельзя назвать медлительными чахотками.

Haval F7

Виртуальные приборы — прерогатива двух ­верхних комплектаций. Робот своенравен и порой огорчает нелогичностью переключений.

Интерьер выдержан в техностиле. Нет вопиющих эргономических проколов. А вот медиа­система напрашивается посовременней.

Кнопка 2WD есть только у версий с мотором 1.5: двухлитровые версии обходятся без нее. Кнопки внизу консоли мелковаты: приходится всматриваться. Мультимедийкой можно управлять и с пульта, но с экрана задавать команды получается быстрее.

В Tiggo начинаешь проклинать вариатор, когда нужно развернуться или выбраться в раскачку из снежного плена. Потому что переход из D в режим R и обратно — только через промежуточную нейтраль. Морока!

А еще Tiggo и F7 выматывали запретом трогаться с места непристегнутым. Нет-нет, я всегда пристегиваюсь! Но если надо передвинуть машину на метр на парковке, зачем лишняя суета? А Haval еще и вырубает передачу, когда открываешь дверь на ходу. Захотели оценить обстановку, застряв в колее? Ну-ну…

Changan нравоучениями не занимается, хотя и он не безгрешен: позволяет заглушить машину в режиме D. И даже зуммером не известит о забывчивости. Опасно — машина может укатиться со стоянки. Такие ситуации мы подробно описали тут.

Продолжение — на следующей странице.