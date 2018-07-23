Ручник или жизнь! Эксклюзивный тест

Что будет, если поставить автомобиль под уклон и забыть перевести селектор в парковочный режим? Тест-группа «За рулем» проделала такой эксперимент с пятью трансмиссиями разных типов: вариатором, роботом, автоматом, преселективом PowerShift и механикой.

Конец апреля. Мелкий кусачий дождь. Настроение — прескверное. Я только прилетел из командировки и тороплюсь домой, чтобы побыстрее засесть за материал в уходящий номер «За рулем». Как назло, редакционный Nissan Almera оголодал: топлива в баке до дома не хватит. Толкаясь по пробкам в переулках где-то в районе Сущевского Вала, я даже предусмотрительно вытащил из сумки бумажник, чтобы отыграть хоть какое-то время. А еще пару минут спустя припарковался у колонки, заглушил машину, заблокировал двери и рванул в кассу.

Меня окликнул заправщик. Сначала я подумал, что он просит открыть бензобак, поскольку заливная горловина Алмеры запирается на ключ. Но по интонации и жестикуляции быстро понял: дело плохо. Almera катилась задним ходом обратно в переулок и собиралась выбить страйк из Инсигнии и «икс-пятого». Время в моем сознании замедлилось в несколько раз…

Ситуация, подтолкнувшая к написанию этого материала, закончилась относительно благополучно лишь по счастливой случайности. На пути неуправляемой машины могли оказаться люди. А будь на месте Портера бизнес-седан, лимита выплаты по ОСАГО наверняка не хватило бы.

Всё разрешилось благополучно — насколько этот эпитет уместен в данной ситуации. Поскольку я заезжал на заправку со слегка повернутыми колесами, Almera не врезалась в поток перпендикулярно, ­а съехала в переулок по «накатанной траектории» и легонько ткнулась в фургон Hyundai Porter. Причина «побега» банальна: в спешке я забыл перевести селектор автомата в парковочный режим. А ручником — как и многие из нас — на «автоматической» машине я не пользуюсь.

Кто виноват?

Разумеется, я сам. Но что сделал производитель, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора? Ни-че-го. Вообще.

Almera позволила вынуть ключ из замка зажигания, не предупредила зуммером о том, что селектор автомата остался в «опасном» положении, и позволила случиться тому, что случилось. Хорошо, на пути неуправляемой Алмеры не оказалось людей. Кстати, при схожих обстоятельствах под колесами собственной машины погиб голливудский актер Антон Ельчин.

Автомобили с классическим автоматом, вариатором или роботом могут и будут укатываться по своим делам с селектором в любом положении, кроме «паркинга».

Произошедшее стало для меня хорошим уроком, но производителей такие «мелочи», к сожалению, не бодрят. Между тем по российским дорогам ездит около пары милли­онов автомобилей на платформе B0 — Almera, Logan, Duster, Kaptur и Sandero. Даже если допустить, что автоматом оснащен лишь каждый десятый, получится двести тысяч потенциальных «беспилотников», ждущих момента, когда их водитель потеряет ­бдительность.

Разумеется, я ни в коем случае не хотел назначать главным и единственным злодеем концерн Renault-Nissan (Антон Ельчин, например, водил Jeep Grand Cherokee). А потому заручился поддержкой Стаса Панина, друга и коллеги из «За рулем», - и вместе мы провели эксперимент: поставили под уклон пять автомобилей с трансмиссиями пяти разных типов, притворившись, будто забыли селектор в «драйве».

Гидропроект

Автомобили с гидромеханикой могут (и обязательно это делают) катиться по своим делам с селектором коробки в любом положении, кроме «паркинга». Это не хорошо и не плохо — это физика. Но мы решили в очередной раз подкрепить теорию практикой, взяв для эксперимента редакционный Kia Rio X-Line.

Роль сцепления в классическом автомате играет гидротрансформатор, который не связывает мотор и коробку механически. На заглушенном двигателе — в отсутствие давления масла в гидросистеме коробки — он представляет собой разомкнутое сцепление. Да и сам автомат фактически переходит в «нейтраль», даже если глушишь мотор при селекторе в «драйве» или «реверсе». Ведь включение тех или иных передач осуществляется смыканием пакетов фрикционов за счет давления масла, которого в данном случае нет.

От лидера продаж такого подвоха мы не ждали. Мало того что Rio позволяет вынуть ключ из замка при любом положении селектора, так еще и не сигнализирует о вашей забывчивости ни звуком, ни графикой. То же касается Соляриса и Креты.

Материалы по теме Вариаторы: вся правда об их (не)надежности

Именно так всё и происходит с нашим Rio. Но если сам факт «катания» не удивляет, то отсутствие блокировки ключа вызывает недоумение на грани негодования. Больше того, здесь нет и зуммера. А ведь Rio, в отличие от архаичной Алмеры, современный и самый популярный в стране автомобиль. Аналогичным образом ведут себя Solaris и Creta, комплектующие для которых берут с той же полки. Ни о чем не предупреждают Датсуны и Лады с четырехступенчатым Jatco. Чувствуете? Опасность поджидает на каждом углу.

Ситуация с вариатором очень похожая, ведь в качестве сцепления здесь также выступает гидротрансформатор, а включением переднего или заднего хода заведует планетарный редуктор с такими же пакетами фрикционов. В искусственном нейтральном положении «вариаторная часть» (шкивы) проворачивается без большого усилия, отправляя автомобиль, заглушенный в «драйве» или «реверсе», в свободный полет. Благо, в подопытном Икс-Трейле восьми лет от роду есть и блокировка шайбы-заглушки, играющей роль ключа, и предупреждающий зуммер. Тем не менее расслабляться владельцам машин с вариатором однозначно не стоит.

Шайба-заглушка — промежуточное решение между ключевым и кнопочным пуском двигателя. На современных автомобилях встречается редко, но может блокировать выключение зажигания при «опасном» положении селектора. Так происходит на тестовом Ниссане X‑Trail 2010 года.

Не роботает

Честь роботизированных коробок сегодня отстаивают Лада Веста с однодисковым роботом AMT и Ford Focus с преселективом PowerShift. Начинаем с Весты — ситуация с ней интереснее.

Однодисковые роботы ведут себя почти как обыкновенные механические коробки. Разница лишь в том, что работой сцепления и переключением передач управляет электроника. На таких роботах сцепление по умолчанию сомкнуто. Этот статус сохраняется и при неработающем двигателе. А вот подключение передачи переднего или заднего хода зависит от того, в каком положении селектора было выключено зажигание. Если это произошло на «драйве» или «реверсе» (в Весте это режимы А и R), то физически останется включенной первая или задняя передача. Но если заглушить машину в «нейтрали» и перевести селектор в A или R после того, как выключишь зажигание, она непременно укатится. Положения Р у селектора однодисковых роботов нет.

Ford Focus c кнопочным пуском двигателя глушится при любом положении селектора роботизированной коробки, но напоминает о необходимости перевести его в «паркинг» как зуммером, так и сообщением на панели.

Применительно к Весте теория вновь подтверждается практикой. А поскольку зуммера или блокировки ключа по описанным выше причинам здесь нет, остается надеяться только на собственную внимательность. От греха подальше, я не брезговал бы и ручником. Хотя бы в теплое время года.

С преселективами всё неожиданно проще. Здесь сцепления по умолчанию разомкнуты, и когда мотор не работает — тоже. Соответственно, совершенно не важно, в каком положении селектора глушишь двигатель. Если не поставишь коробку в «паркинг», автомобиль покатится даже на небольшом уклоне. Так работают роботы PowerShift и DSG.

Тестовый Focus с кнопочным пуском двигателя спокойно глушится в «драйве» и «реверсе», но информирует водителя звуковым сигналом. А вот редакционный Golf седьмого поколения с обычным ключом просто не позволяет вынуть его из замка зажигания при «неправильном» положении селектора. Именно этого мы и ждем от всех без исключения автомобилей с ключевым пуском.

В классических автоматах и современных вариаторах роль сцепления играет гидротрансформатор, который при заглушенном двигателе представляет собой разомкнутое сцепление. Соответственно, машина может укатиться в любом положении селектора, кроме Р.

Во избежание «отката» двигатель автомобиля с однодисковым роботом нужно глушить только тогда, когда селектор в положении «драйв» или «реверс». Если заглушишь машину на «нейтрали» и только затем «поставишь на передачу», фактически ­останется «нейтраль».

Электронный джойстик-селектор — самое безопасное решение. Открываешь водительскую дверь, и коробка автоматически встает в парковочный режим. Жаль, такая схема пока встречается лишь на самых современных и недешевых машинах.



И палка раз в год стреляет

Вас наверняка мучает вопрос: ради чего они притащили на склон автомобиль с механической коробкой передач? Отвечаем. Здесь всем заведует сам водитель, помощи ждать не от кого. Подвоха — вроде бы тоже. Обычное сцепление обес­печивает механическую связь между двигателем и коробкой, и, пока соответствующая педаль не нажата, а рычаг коробки где угодно, кроме «нейтрали», нужно приложить определенное усилие, чтобы провернуть двигатель.

Jaguar X‑Type, выпускаемый с 2001 года, не отдает ключ, если оставишь селектор автомата в любом положении, кроме «паркинга». Неужели сложно реализовать подобное на всех современных бюджетных машинах?

Нюанс в том, что чем выше выбранная передача, тем меньшее сопротивление нужно преодолеть. И если на первой или задней передачах машина останется неподвижной даже на крутом уклоне, то на пятой или шестой может укатиться даже с безобидной горки. Volkswagen Caddy сопротивлялся тарированному уклону вплоть до четвертой передачи, но на пятой покатился. Да — медленно, да — проворачивая коленвал рывками. Но разве нам от этого легче? Если прежде вы не обращали внимания, на какую передачу ставите автомобиль, самое время задуматься и выработать привычку ставить на первую или заднюю. И ведь наш Caddy — дизельный! Бензиновый (с меньшей степенью сжатия) укатился бы еще раньше.

Мы прошерстили не один автомобильный форум, но не нашли обитаемых тем про «сбегающие» автомобили. Как ни странно, никто не паникует и не бьет в барабаны! Хотя случаи, подобные моему, были и есть: недавно под моими окнами укатился с парковки «автоматический» Duster, забытый в «драйве». Ему повезло — проехал всего полтора метра и мирно уперся в бордюр. Это лишь подтверждает, что все мы люди и время от времени совершаем ошибки. Может, молчим об этом потому, что не хочется выглядеть этаким «чайником» в глазах интернет-сообщества и друзей?

Как видите, от типа трансмиссии зависит не так уж много. Если отвлечешься, даже «механическую» машину, оставленную на вершине горы, рискуешь найти у ее подножия. Впрочем, мы упираем всё же на «две педали». И настаиваем, чтобы производители не экономили на таких мелочах, как зуммер и блокировка ключа. Если не получится договориться, почему бы не сделать это обязательным условием для сертификации?