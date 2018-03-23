Дело о «Джипе-убийце» актера Ельчина: FCA и родители достигли соглашения

В громком деле о смерти актера Антона Ельчина скоро можно будет поставить точку: производитель Jeep Grand Cherokee, из-за которого он погиб, и родители актера заключили соглашение.

Содержание документа остается конфиденциальным, как и изначальная сумма требований родителей погибшего актера. Напомним, в 2016 году Ельчин припарковал свой Jeep Grand Cerokee и отошел к гаражу. Машина покатилась и буквально впечатала актера в ворота. Он погиб на месте.

Практически сразу после гибели Антона его родители подали иск к концерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Сейчас, как пишет The Hollywood Reporter, все споры между сторонами урегулированы, но содержание соглашения будет оставаться недоступным для общественности.

Родители обвинили концерн Fiat Chrysler Automobiles в производстве опасного автомобиля. Некоторое время в концерне отрицали возможность наличия дефекта, приведшего к смерти актера. Изначально они обвинили самого Антона Ельчина, заявив, что тот не поставил селектор автомата в «паркинг» и/или не задействовал стояночный тормоз.

Позднее после проведения заводских экспертиз инцидентом заинтересовались в Национальном управлении по дорожной безопасности (NHTSA). Выяснилось, что в США зарегистрировано более 200 подобных случаев именно с автомобилями Jeep Grand Cherokee с нефиксируемым селектором автомата, в которых пострадал 41 человек.

Началось следствие, и FCA могли быть предъявлены обвинения в смерти человека. Концерн экстренно отозвал 1,1 миллиона Jeep Grand Cherokee, Chrysler 300 и Dodge Charger, которые были оснащены такими же селекторами АКП. На сервисных станциях управляющую электронику дополнили режимом, автоматически переводящим коробку в «паркинг», если водитель покинул свое место. Угроза преследования исчезла, но остался гражданский иск от семьи Ельчиных.

Актер Антон Ельчин получил известность благодаря съемкам в фильмах «Альфа Дог», «Звездный путь», «Терминатор: да придет спаситель».

Фото: AP/TASS