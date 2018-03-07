В России опять отзывают Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300

Концерн Fiat Chrysler Automobiles объявил об отзыве с российского рынка внедорожников Jeep Grand Cherokee и седанов Chrysler 300, реализованных официальными дилерами в период с сентября 2010 года по июль 2017-го. На них необходимо проверить генератор.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Jeep > Grand Cherokee

Chrysler 300C
Chrysler 300C

Chrysler > 300C

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300 — автомобили многострадальные, их отзывали в России уже несколько раз по разным причинам. Внедорожник последний раз отзывали в декабре из-за дефектного кожуха тормозного усилителя. Chrysler 300 призывали на сервис в сентябре для замены смертельно опасных эйрбэгов Takata. Нынешний же отзыв затрагивает 3306 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленной проблемы:

«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность диодов в генераторе в случае их перегрева из-за циклических нагрузок, вызванных работой электрогидравлического усилителя рулевого управления. При выходе диодов из строя генератор не может вырабатывать достаточное количество электроэнергии, из-за чего двигатель и электрооборудование автомобиля могут отключиться. Неисправные диоды также могут вызвать короткое замыкание, сопровождаемое сильным нагревом».

Chrysler 300
Chrysler 300

В рамках отзывной кампании механики авторизированных сервисных центров Jeep и Chrysler бесплатно для автовладельцев проверят генераторы и в случае необходимости заменят дефектные узлы на новые, надлежащего качества.

Фото: FCA

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