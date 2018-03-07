В России опять отзывают Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300 — автомобили многострадальные, их отзывали в России уже несколько раз по разным причинам. Внедорожник последний раз отзывали в декабре из-за дефектного кожуха тормозного усилителя. Chrysler 300 призывали на сервис в сентябре для замены смертельно опасных эйрбэгов Takata. Нынешний же отзыв затрагивает 3306 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта, оттуда же цитируем описание выявленной проблемы:
«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность диодов в генераторе в случае их перегрева из-за циклических нагрузок, вызванных работой электрогидравлического усилителя рулевого управления. При выходе диодов из строя генератор не может вырабатывать достаточное количество электроэнергии, из-за чего двигатель и электрооборудование автомобиля могут отключиться. Неисправные диоды также могут вызвать короткое замыкание, сопровождаемое сильным нагревом».
Chrysler 300
В рамках отзывной кампании механики авторизированных сервисных центров Jeep и Chrysler бесплатно для автовладельцев проверят генераторы и в случае необходимости заменят дефектные узлы на новые, надлежащего качества.
- В ноябре FCA отзывал в России кроссвэны Fiat Freemont и Dodge Journey из-за дефекта в рулевой колонке.
- В октябре с нашего рынка отзывали седаны Chrysler Sebring и кроссоверы Dodge Caliber, Jeep Compass и Jeep Patriot из-за проблем в системах пассивной безопасности.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: FCA
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