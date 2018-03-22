Видео: первый смертельный наезд беспилотника на человека

Полиция аризонского города Темпе опубликовала кадры наезда беспилотного автомобиля на велосипедистку, закончившегося ее смертью.

На видео запечатлен только момент наезда Volvo XC90, оснащенного системой автономного вождения, после чего запись останавливается. Непонятно, было ли после этого еще какое-либо движение или прототип полностью остановился сразу после удара.

На кадрах из салона заметно, что инженер (или человек, выполняющий его функции) действительно не прикасается к органам управления и отвлекается от дороги на большой мультимедийный экран. Что по условиям выданных разрешений категорически запрещается: водитель должен быть готов в любой момент перехватить управление беспилотником.

Полиция Темпе отделалась коротким сообщением о том, что изучает все детали инцидента и предоставит дополнительную информацию позднее.

Сразу после произошедшего Uber приостановил испытания беспилотников в Аризоне, Питтсбурге, Сан-Франциско и канадском Торонто. Компания выразила соболезнования в связи с гибелью женщины и пообщела оказать всяческое содействие расследованию.

Следом за Uber испытания автомобилей, оснащенных системами полностью автономного вождения, приостановила и Toyota. Японская компания ранее планировала объединить с Uber усилия в области разработки систем беспилотного вождения автомобилей.

Социологические исследования и опросы показывают противоречивое отношение к беспилотным автомобилям простых людей. Например, 58% россиян не прочь были бы купить робомобиль, но при этом только 38% верят в его безопасность.

Разработчики программного обеспечения для беспилотников стараются предусмотреть все возможные стрессовые сценарии на дороге и выработать для них оптимальный алгоритм поведения. Однако существуют трудно разрешимые этические вопросы: например, что делать робомобилю в случае ДТП с неизбежными человеческими жертвами. Российская компания Cognitive Technologies, занимающаяся разработкой беспилотных систем совместно с КАМАЗом, провела на эту тему социологический опрос: наши граждане решили, что гибнуть в таких авариях должны в первую очередь люди с низкими моральными качествами.

Фото: AP/ТАСС