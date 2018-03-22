Видео: первый смертельный наезд беспилотника на человека

На видео запечатлен только момент наезда Volvo XC90, оснащенного системой автономного вождения, после чего запись останавливается. Непонятно, было ли после этого еще какое-либо движение или прототип полностью остановился сразу после удара.
На кадрах из салона заметно, что инженер (или человек, выполняющий его функции) действительно не прикасается к органам управления и отвлекается от дороги на большой мультимедийный экран. Что по условиям выданных разрешений категорически запрещается: водитель должен быть готов в любой момент перехватить управление беспилотником.
Полиция Темпе отделалась коротким сообщением о том, что изучает все детали инцидента и предоставит дополнительную информацию позднее.
Сразу после произошедшего Uber приостановил испытания беспилотников в Аризоне, Питтсбурге, Сан-Франциско и канадском Торонто. Компания выразила соболезнования в связи с гибелью женщины и пообщела оказать всяческое содействие расследованию.
Следом за Uber испытания автомобилей, оснащенных системами полностью автономного вождения, приостановила и Toyota. Японская компания ранее планировала объединить с Uber усилия в области разработки систем беспилотного вождения автомобилей.
- Социологические исследования и опросы показывают противоречивое отношение к беспилотным автомобилям простых людей. Например, 58% россиян не прочь были бы купить робомобиль, но при этом только 38% верят в его безопасность.
- Разработчики программного обеспечения для беспилотников стараются предусмотреть все возможные стрессовые сценарии на дороге и выработать для них оптимальный алгоритм поведения. Однако существуют трудно разрешимые этические вопросы: например, что делать робомобилю в случае ДТП с неизбежными человеческими жертвами. Российская компания Cognitive Technologies, занимающаяся разработкой беспилотных систем совместно с КАМАЗом, провела на эту тему социологический опрос: наши граждане решили, что гибнуть в таких авариях должны в первую очередь люди с низкими моральными качествами.
Фото: AP/ТАСС
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