Первое убийство человека беспилотником: отличился Uber

В США на дорогах общего пользования уже пару лет проходят испытания автономных машин, которые в будущем должны совершить переворот в автоиндустрии. Светлое беспилотное будущее еще не наступило, а счет человеческим жертвам робомобилей уже открыт. Трагедия случилась в городе Темпе, штат Аризона.

Превращенный в беспилотник Volvo XC90 снабжен целым арсеналом приборов искусственного зрения, в том числе «люстрой» с лидарами. Однако женщину на дороге они почему-то не увидели…

Инцидент произошел 18 марта примерно в десять часов вечера по местному времени. Беспилотный прототип на базе кроссовера Volvo XC90, созданный шведами совместно с компанией Uber два года назад, не распознал пересекавшую дорогу вне пешеходного перехода 49-летнюю Элейн Херцберг и на скорости свыше 60 км/ч сбил ее, впоследствии она скончалась от полученных травм в больнице.

Известно также, что при женщине в момент столкновения был велосипед, но она не ехала на нем, а катила рядом. Автомобиль же двигался по дороге в автономном режиме. В салоне за рулем находился испытатель, 34-летний Рафаэль Васкес, который должен брать на себя управление в экстренных случаях, но когда такой случай настал, он этого не сделал. Почему, пока неизвестно — возможно, просто потерял концентрацию, привык, что машина едет сама, и не смотрел на дорогу.

По факту ДТП начато многостороннее расследование, инициированное в том числе Национальным советом по безопасности на транспорте. Компания Uber до выяснении причин трагедии приостановила испытания всех беспилотников, которые проходили в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

Погибшая женщина стала первой официальной жертвой робомобилей. В 2016 году большой резонанс получило смертельное ДТП с участием электромобиля Tesla Model S, двигавшегося в режиме автопилота и влетевшего под фуру. В легковушке тогда погиб сидевший за рулем владелец Джошуа Браун. Однако формально Теслу все же нельзя считать беспилотником: фирма-изготовитель не разрешает владельцам бросать руль и требует следить за ситуацией на дороге. Известны и другие неприятные эпизоды с участием электромобилей Tesla с активированным автопилотом.

Испытания беспилотников в США на дорогах общего пользования разрешены далеко не во всех штатах. Например, в Калифорнии, которая считается цитаделью передовых технологий, производители с боем отвоевали себе право на натурные испытания робомобилей. Недавно, кстати, власти штата посетовали на то, что треть аварий, в которые неизбежно попадают беспилотники, происходит по вине пешеходов! Пытливые граждане из любопытства сами бросаются под умные машины, желая посмотреть, как они отреагируют на нештатную ситуацию. Но вряд ли, конечно, ночной инцидент в Темпе произошел по такой нелепой причине.

Социологические исследования и опросы показывают противоречивое отношение к беспилотным автомобилям простых людей. Например, 58% россиян не прочь были бы купить робомобиль, но при этом только 38% верят в его безопасность.

Разработчики программного обеспечения для беспилотников стараются предусмотреть все возможные стрессовые сценарии на дороге и выработать для них оптимальный алгоритм поведения. Однако существуют трудно разрешимые этические вопросы: например, что делать робомобилю в случае ДТП с неизбежными человеческими жертвами. Российская компания Cognitive Technologies, занимающаяся разработкой беспилотных систем совместно с КАМАЗом, провела на эту тему социологический опрос: наши граждане решили, что гибнуть в таких авариях должны в первую очередь люди с низкими моральными качествами.

Фото: Volvo