Volkswagen Caddy Maxi из парка ЗР: на все сто

Мы с Caddy вместе уже сто тысяч километров. И за это время я ни разу не пожалел, что он у меня есть. Конечно, не бывает автомобилей без недостатков, и этот универсал с габаритами фургона не исключение. Но плюсов у него куда больше, чем минусов.

Volkswagen Caddy Maxi

Volkswagen Caddy Maxi Изготовитель Volkswagen Poznan Ltd., Польша Год выпуска 2013 В эксплуатации «За рулем» c июля 2013 года Пробег на момент отчета 100 000 км Публикации в ЗР: 2013, № 12; 2014, № 1, 3, 8; 2016, № 8

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Caddy — мечта любого семьянина, обремененного многочисленными домашними и дачными заботами. В огромном багажнике за четыре года перебывало столько груза, сколько уместится в десяток фур.

Просторный и удобный салон регулярно становился временным домом в дальних путешествиях и командировках, а по-немецки тщательно просчитанная эргономика водительского места, комфортная подвеска и пристойная динамика сберегли немало сил на длинных перегонах. При этом плата за проезд и проживание посильная — в среднем каждый пройденный километр обходился дешевле, чем для многих легковых автомобилей из редакционного парка. В этом заслуга в первую очередь экономичного двухлитрового дизеля, но обслуживание и ремонты Caddy тоже не вытягивали из кармана пуга­ющих сумм.

В очередной раз оценил преимущества дизеля, когда летом с семьей поехал в Крым. Июль — самый разгар отпусков, и трасса М4 «Дон» была сильно загружена. Соответственно, очереди за бензином, несмотря на достаточное количество заправок, огромные. А за дизтопливом — никого.

При такой забортной температуре становится крайне некомфортно: кондиционер явно не справляется со своими обязанностями.

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В этом путешествии проявился и один из недостатков Caddy. Многочисленные ремонты дорог собирали затяжные пробки, и в таком режиме движения при сорокаградусной жаре кондиционеру не под силу эффективно охлаждать огромный салон. Когда удавалось вырваться на оперативный простор, в машине становилось чуть прохладнее, но до комфортной температура всё равно не опускалась. Впрочем, на побережье стало почти на десять градусов прохладнее. И по узким улочкам Гаспры (красивый горный поселок в Крыму, в котором мы останавливались), и по серпантинам Ай-Петри передвигались с комфортом.

Летние шины Dunlop SP Sport FastResponse отходили 70 000 км — отличный результат. Я заменил их шинами Hankoоk Ventus Prime2. В поведении автомобиля серьезных изменений не почувствовал (разве что на мокром асфальте он стал более стабильным), а вот проникающий в салон шум от шин существенно снизился, особенно на высоких скоростях.

Большинство визитов в сервисы связаны с плановым обслуживанием. Масло в двигателе менял как предписывает заводской регламент, через каждые 15 000 км. Пробовал разное, но придерживался рекомендованной производителям вязкости — 5W‑30. После окончания гарантии стал устанавливать неоригинальный масляный фильтр — по соотношению цены и качества предпочитаю продукцию бренда Mann-Filter.

Раз в три года (без оглядки на пробег) производитель обязывает менять масло в муфте Haldex. Покупал масло сам — отвернулся от предлагаемых аналогов и выбрал оригинальное. А вот работу по замене решил поручить сервисменам.

На приводном ремне стали появляться трещины. Решил не рисковать и при замене ГРМ заодно поменял привод навесного оборудования.

Volkswagen разрешает не менять масло в механической коробке и заднем редукторе на протяжении всего срока службы автомобиля. Если вы не собираетесь ездить на машине более пяти лет, можете смело придерживаться этой рекомендации — пусть голова болит у следующего владельца. Я же решил, с оглядкой на внушительный пробег, взяться за замену. В задний редуктор залил два литра синтетики Liqui Moly 75W‑90, а в коробку — 2,1 литра оригинального масла такой же вязкости. Эти работы не требуют спецприспособлений, ­поэтому их выполнили мастера нашего техцентра.

Одной из наиболее затратных плановых операций стала замена на пробеге 90 000 км ремня ГРМ и четырех его роликов. Кроме того, регламент обязывал установить и новый насос системы охлаждения. Детали ответственные, поэтому решил не рисковать и остановил выбор на оригинальных запчастях. Их заказал в проверенном магазине — в официальных сервисах Фольксвагена они стоили в среднем на 20% больше. Потом озадачился поиском технического центра. Разброс цен поразил: от 7000 до 12 000 рублей за комплексную замену, причем у некоторых неофициалов даже дороже, чем в авторизованных сервисах. В итоге решил обратиться к официальному дилеру , который заманил скидкой — она полагалась автомобилям старше трех лет. В итоге работа обошлась в 7500 рублей.

Задние колодки отходили 90 000 км — хороший результат. Для замены колодок понадобится специнструмент для утапливания поршней.

Серьезная неисправность приключилась этой зимой — перестал работать штатный подогреватель двигателя Webasto. Дизельное «сердце» холодное, и даже с работающей дополнительной печкой в трескучий мороз в салоне не душно. Когда температура за бортом опускается ниже —15 ºС, куртку снимать уже не хочется. А с вышедшим из строя подогревателем в Caddy ощущаешь себя как в морозильнике.

Комплект ГРМ вместе с роликами и водяным насосом я заменил в соответствии с рекомендацией производителя, хотя осмотр деталей не вызвал ­опасений. Стойки стабилизатора прошли 80 000 км. На небольших стыках асфальта стали слышны характерные звуки. При проверке диагностировали люфт шарниров. В итоге — замена.

За диагностику агрегата официалы запросили 3500 рублей. Однако! Поэтому решил обратиться в сервис, специализиру­ющийся на обслуживании и ремонте дополнительных подогревателей. Остался доволен и ценами, и компетентностью персонала. Спецы подключили диагностический прибор, нашли и стерли две ошибки («перегрев котла» и «недостаточный уровень топлива»), после чего принудительно для проверки запустили все системы подогревателя. И всё заработало, в салоне вновь потеплело. За все старания мастеров я отдал всего 1500 рублей.

Несмотря на солидный пробег, Caddy не подает признаков усталости: выглядит свежо, в салоне ничто не гремит, едет автомобиль бодро. В ближайшее время из планового обслуживания ничего дорогостоящего не предвидится. Надеюсь, что и серьезных поломок не случится. Ведь Caddy меня еще никогда ­­ не подводил.