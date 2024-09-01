Смотрите, какого красавца собрали из старенького КАМАЗа!
Все-таки капремонтом КАМАЗов занимаются очень особенные люди – «За рулем» уже как-то рассказывал, как эти ребята буквально вытащили из небытия классический КАМАЗ-53102. А их новая работа – это полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65111 с особыми «фишками», привнесенными в соответствии с пожеланиями заказчика.
Вот лишь часть проведенных работ. Новые передние рессоры и стабилизатор передней подвески – из-за пересмотренной подвески машины стала очень высокой и выглядит круто, как настоящий внедорожник. Кабина удлинена – внедрено спальное место! Обвес кабины соответствует тому, что КАМАЗом применялся на машинах с мотором Евро-2.
Сам мотор – тоже Евро-2, 260 л.с., коробка передач с делителем, раздаточная коробка, межколесные блокировки. Один топливный бак на 350 литров, абсолютно новые пневматика и электрика – как и большая часть стандартных компонентов шасси. И особая черта – специальные широкие диски колес и покрышки под бездорожье. Остальное – смотрим видео!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Капитальный Грузовик