Смотрите, какого красавца собрали из старенького КАМАЗа!

Российские умельцы превратили советский КАМАЗ-65111 в новый тягач-внедорожник

Все-таки капремонтом КАМАЗов занимаются очень особенные люди – «За рулем» уже как-то рассказывал, как эти ребята буквально вытащили из небытия классический КАМАЗ-53102. А их новая работа – это полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65111 с особыми «фишками», привнесенными в соответствии с пожеланиями заказчика.

Вот лишь часть проведенных работ. Новые передние рессоры и стабилизатор передней подвески – из-за пересмотренной подвески машины стала очень высокой и выглядит круто, как настоящий внедорожник. Кабина удлинена – внедрено спальное место! Обвес кабины соответствует тому, что КАМАЗом применялся на машинах с мотором Евро-2.

Сам мотор – тоже Евро-2, 260 л.с., коробка передач с делителем, раздаточная коробка, межколесные блокировки. Один топливный бак на 350 литров, абсолютно новые пневматика и электрика – как и большая часть стандартных компонентов шасси. И особая черта – специальные широкие диски колес и покрышки под бездорожье. Остальное – смотрим видео!

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Источник: Капитальный Грузовик