#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Смотрите, какого красавца собрали из старенького КАМАЗа!

Российские умельцы превратили советский КАМАЗ-65111 в новый тягач-внедорожник

Все-таки капремонтом КАМАЗов занимаются очень особенные люди – «За рулем» уже как-то рассказывал, как эти ребята буквально вытащили из небытия классический КАМАЗ-53102. А их новая работа – это полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65111 с особыми «фишками», привнесенными в соответствии с пожеланиями заказчика.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Вот лишь часть проведенных работ. Новые передние рессоры и стабилизатор передней подвески – из-за пересмотренной подвески машины стала очень высокой и выглядит круто, как настоящий внедорожник. Кабина удлинена – внедрено спальное место! Обвес кабины соответствует тому, что КАМАЗом применялся на машинах с мотором Евро-2.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Сам мотор – тоже Евро-2, 260 л.с., коробка передач с делителем, раздаточная коробка, межколесные блокировки. Один топливный бак на 350 литров, абсолютно новые пневматика и электрика – как и большая часть стандартных компонентов шасси. И особая черта – специальные широкие диски колес и покрышки под бездорожье. Остальное – смотрим видео!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Капитальный Грузовик

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:YouTube / Капитальный Грузовик
Количество просмотров 380
01.09.2024
Фото:YouTube / Капитальный Грузовик
Поделиться:
Оцените материал:
-1