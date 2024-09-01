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Новый универсал с модным дизайном имеет запас хода 550 км

В Китае начались предпродажи универсала Neta S - от 26 650 долларов

Китайская Neta Auto начала предпродажи Neta S Wagon, полностью электрического универсала, доступного в трех комплектациях по цене от 189 900 до 209 900 юаней (от 26 650 до 29 500 долларов или от 2,3 млн до 2,5 млн руб. ). Ожидается, что полноценно автомобиль начнут продавать с ноября 2024 года.

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Электрический универсал базируется на платформе CIIC 800 В с системой электропривода мощностью 200 кВт и поддерживает зарядку 5C (очень быстрая). Он имеет запас хода 550 километров и оснащен 128-линейной системой LiDAR, 31 датчиком помощи водителю и чипами автономного вождения Nvidia Orin-X.

Универсал Neta S сохранил дизайн передней части седана Neta S, отличающийся трапециевидным воздухозаборником с черной сеткой. Универсал имеет прямую линию крыши по сравнению с седаном, с переработанными треугольными окнами стоек C/D и без хромированной отделки в верхней части окон. Задняя часть включает спойлер на крыше и дополнительный спойлер в стиле «утиный хвост».

Длина универсала составляет 4980 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1480 мм, колесная база — 2980 мм. Багажник на крыше выдерживает до 100 кг.

Внутри Neta S отличается минималистичным дизайном с использованием материалов из искусственной замши. По центру установлен 17,6-дюймовый сенсорный экран, также есть 12,7-дюймовая цифровая приборная панель и 49-дюймовый проекционный дисплей AR-HUD.

Автомобиль также оснащен 6,5-литровым холодильником и вентилируемыми массажными передними сиденьями.

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Кроме электрокара существует вариант EREV универсала Neta S, который оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем, который работает как генератор и электродвигателем мощностью 200 кВт (268 л. с.). Запас хода только на электричестве варьируется от 125 до 185 километров, а общий запас хода в гибридном режиме составляет до 1200 километров. Поставки EREV версии запланированы на сентябрь.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 120
01.09.2024
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