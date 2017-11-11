Kia Rio X-Line из парка ЗР: семь тысяч позади

За семь тысяч километров редакционный кросс-хэтч вполне ожидаемо не подкинул ни одного серьезного повода для волнения. Остальные наблюдения я собрал в короткие тезисы на манер «Правил жизни» Esquire.

На момент этого отчета Kia Rio X-Line провел в редакции четыре месяца и проехал около 7 тыс. км.

Связки 1,6-литрового мотора и автомата вполне достаточно в любых условиях. Rio X-Line чуть быстрее Креты с аналогичным мотором, а доработанная гидромеханика позволяет ускоряться в рамках одной передачи. Автомат Hyundai сбрасывает передачу даже при плавном педалировании.

Расход топлива зависит от манеры езды и условий эксплуатации. Если ехать по шоссе с постоянной скоростью 90–100 км/ч, можно уложиться в 7 л/100 км. В плотных городских пробках расход может достигать 11–12 литров на сотню. Средний показатель за все время эксплуатации — 9,5 л/100 км.

Значения, которые вы увидите на экране трип-компьютера, сильно зависят от условий эксплуатации и манеры езды.

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Rio прекрасно переваривает АИ-92. Нет ни детонации, ни просадки по разгонной динамике, ни увеличенного расхода топлива (по сравнению с АИ-95). При годовом пробеге 25 000 км, среднем расходе в 9,5 л/100 км и разнице между АИ-92 и АИ-95 в три рубля ежегодная экономия составит около 7 тыс. рублей.

Трип-компьютер показывает достоверный расход топлива, но слишком оптимистичен, прогнозируя запас хода. Например, после заправки на 500 рублей он всегда обещает 190–200 км пробега, но по факту даже в очень спокойном темпе получается проехать лишь 140–150 км. Впрочем, даже при нулевом запасе хода мне удавалось проезжать до 20 км.

X-Line классно рулится. Несмотря на увеличенный по сравнению с седаном Rio клиренс, он остается очень приятным в управлении автомобилем. Наряду с Вестой и Солярисом это своего рода бюджетный driver’s car. Правда, все вышесказанное относится к версиям на 15- и 16-дюймовых колесах. Топовые Rio на 17-дюймовых катках едут хуже.

Топовые Rio X-Line, оснащенные штатными 17-дюймовыми дисками, гораздо жестче базовых версий и нервно ведут себя в колеях.

Качество кожи на руле по-прежнему вызывает сомнения. Разумеется, никаких проплешин на пробеге в 7 тыс. км нет и в помине, но изначально матовая кожа уже становится лоснящейся и глянцевой в местах хвата. И да — просто чтобы вы знали: руки я мою несколько раз в день. С мылом, разумеется.

До состояния облезания еще далеко, но на пробеге в 7 тыс. км матовая кожа на руле уже начала превращаться в глянцевую.

Звучание штатной аудиосистемы — выше всяких похвал! Даже если слушать музыку действительно громко, басы не давят на голову, а салон остается молчаливым. Пожалуй, это лучшая аудиосистема в новых автомобилях до миллиона рублей. АВТОВАЗу стоит взять это на заметку.

Хром на боковых молдингах начал покрываться ржавым налетом уже в первый снежный месяц зимы. Представители питерского завода Hyundai Manufacturing Rus очень расстроились и забрали молдинги на экспертизу, поставив нам новые. При этом хром на радиаторной решетке держится молодцом.

Представители завода обещали разобраться с «цветущими» молдингами и даже заменили особенно сильно пораженные элементы на новые. Впрочем, налет ржавчины поразил не только маленькие молдинги на задней стойке, но и длинные планки на дверях.

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