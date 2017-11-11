Kia Rio X-Line из парка ЗР: а какой расход?

Кросс-хэтчи начали приживаться в России недавно, а ведь форм-фактор очень удачный: вместе с кроссоверными практичностью и клиренсом ты получаешь все легковые повадки. И все же, чем кросс-хэтч Kia Rio X-Line отличается от соплатформенного кроссовера Hyundai Creta?

Kia Rio X-Line

Kia Rio X-Line Изготовитель — «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус»

Год выпуска — 2017

В эксплуатации «За рулем» — с января 2018 года

Пробег на момент отчета — 3500 км

Веселая тачка! А чего диски не золотые? Приятель, задавший этот вопрос, улыбнулся и, не дожидаясь ответа, соскочил с автомобильной темы. Я решил не подавать вида, что «не догнал» смысл шутки. И только на следующее утро осознал, в чем прикол.

В темноте при взгляде в профиль он принял синий Kia Rio X-Line за хэтч Subaru Impreza XV. При этом друга никак не назовешь далеким от автомобильного мира.

Кросс-хэтчи начали приживаться в России недавно, потому перепутать один с другим — пустяки. А ведь форм-фактор очень удачный: вместе с кроссоверными практичностью и клиренсом ты получаешь все легковые повадки. По сравнению с соплатформенной Кретой, с которой я прожил прошлый год, Rio менее валкий и более собранный. И хотя дорожный просвет у него на сантиметр меньше, не беда, даже шестнадцати мне — за глаза.

По части вместимости салона и багажника особых потерь тоже не ощущаешь. Сложно ощутить то, чего нет. Багажник Икс-Лайна (320 л, по нашим замерам) лишь на четыре литра меньше багажника Креты (324 л). Разница в колесной базе, ширине и высоте салона — считаные миллиметры. Идентичны и возможности трансформации, и списки опций. И хотя салонную фурнитуру для обеих машин берут с одной полки, интерьер Kia кажется мне современнее и уютнее. Например, не надо доплачивать за мягкие дверные обшивки в районе локтя. В базовое оснащение входит даже обогрев руля.

В городской толчее расход колеблется от 10 до 11 л/100 км. При езде по трассе можно уложиться в 7–8 литров.

Обогрев руля и передних сидений — базовое оснащение. Руль прогревается за пару минут по всей окружности обода.

Двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 123 силы хорошо знаком по Крете, побывавшей в нашем парке. А вот 6-ступенчатый автомат доработан: применены новые подшипники, модернизированы гидротрансформатор и блок клапанов. Ни на чем, кроме удобства управления тягой, это не сказывается. Несмотря на меньшую массу, Rio X-Line не обладает ощутимым преимуществом перед Кретой с тем же мотором. И расход топлива cопоставимый. В городе Kia сжигает 10,5 литра на 100 км. Трассовый расход можно уложить в восемь литров на сотню, а если обращаться с акселератором нежно — даже в семь.

Пока я проехал около двух с половиной тысяч километров, но уже сделал несколько «топливных» наблюдений. Первое: трип-компьютер выдает весьма точные показания среднего расхода. Я высчитывал это по заправочным чекам в самых разных условиях. Расхождения — не больше пары процентов. Второе: расход топлива (как и показатели разгонной динамики и эластичности) не зависит от октанового числа. Двигатель не ропща переваривает АИ‑92. И, наконец, третье: компьютер бессовестно завышает запас хода. Понятно, что «обещания» напрямую зависят от стиля езды. Но даже если ехать размеренно, вместо обещанных 400 км проедешь всего 340 км.

При движении задним ходом заводской фартук из толстой прочной пластмассы загребает снег в вентилятор охлаждения радиатора не хуже иной лопаты.

Хром — это красиво, но долго ли он сможет сохранять товарный вид? Эта ржавчина оттирается, однако тенденция настораживает. Ведь для машины это первый снежный месяц зимы!



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Какой автомобиль я взял бы себе — Крету или Rio X-Line? На протяжении бесснежного московского января ответ был очевиден: Rio. Он азартнее и красивее. На нем, как и на Крете, можно не задумываясь парковаться у большинства бордюров. Вдобавок при прочих равных X-Line дешевле. Да и бездорожье не мой фетиш. Но аномально снежный февраль поставил всё на места. И когда я в очередной раз кое-как трогался на зеленый сигнал светофора, внутренний голос злорадно напоминал, что полноприводная Creta была бы более разумным выбором. И я соглашался.

В первые же дни февраля пришло понимание, что заводской фартук из прочного толстого пластика не заменяет полноценную защиту двигателя. А при движении задним ходом он выступает в роли лопаты, щедро загребающей снег прямиком в вентилятор охлаждения радиатора. Разумеется, металлическую защиту на X-Line с радостью установит любой дилер — причем сравнительно недорого, за 5000–6000 рублей. Но тогда клиренс уменьшится с 160 мм до в лучшем случае легковых 145 мм. Апофеозом стал эпизод, когда мы с Kia забуксовали на парковке у дома — на гладком, как стол, снежке! В такой ситуации пластиковый обвес по кругу выглядит глупо.

Задние тормозные шланги кажутся уязвимыми. Впрочем, то же касается и Креты.

Элементы пластикового обвеса заменяются отдельно друг от друга. Это позволит минимизировать затраты на ремонт при легких ДТП.



— Добрый день! Простите, пожалуйста. Я такой классный, но… может, подтолкнете?

Конечно, я по-прежнему считаю Rio X-Line отличным автомобилем. Но признаю, что без полноприводных модификаций полноценной альтернативой Крете ему не стать. Так что сейчас, когда я поставлю точку, откопаю машину и аккуратно побуксую из редакции домой, мою душу будет греть лишь осознание того факта, что совсем скоро снег в Средней полосе окончательно растает и X-Line будет приносить мне прежнюю радость. Радость, которую и должен дарить на асфальте хорошо настроенный легковой автомобиль.