Kia Rio X-Line из парка ЗР: а какой расход?

|
Kia Rio X-Line
Изготовитель — «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус»
Веселая тачка! А чего диски не золотые? Приятель, задавший этот вопрос, улыбнулся и, не дожидаясь ответа, соскочил с автомобильной темы. Я решил не подавать вида, что «не догнал» смысл шутки. И только на следующее утро осознал, в чем прикол.
В темноте при взгляде в профиль он принял синий Kia Rio X-Line за хэтч Subaru Impreza XV. При этом друга никак не назовешь далеким от автомобильного мира.
Кросс-хэтчи начали приживаться в России недавно, потому перепутать один с другим — пустяки. А ведь форм-фактор очень удачный: вместе с кроссоверными практичностью и клиренсом ты получаешь все легковые повадки. По сравнению с соплатформенной Кретой, с которой я прожил прошлый год, Rio менее валкий и более собранный. И хотя дорожный просвет у него на сантиметр меньше, не беда, даже шестнадцати мне — за глаза.
По части вместимости салона и багажника особых потерь тоже не ощущаешь. Сложно ощутить то, чего нет. Багажник Икс-Лайна (320 л, по нашим замерам) лишь на четыре литра меньше багажника Креты (324 л). Разница в колесной базе, ширине и высоте салона — считаные миллиметры. Идентичны и возможности трансформации, и списки опций. И хотя салонную фурнитуру для обеих машин берут с одной полки, интерьер Kia кажется мне современнее и уютнее. Например, не надо доплачивать за мягкие дверные обшивки в районе локтя. В базовое оснащение входит даже обогрев руля.
Двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 123 силы хорошо знаком по Крете, побывавшей в нашем парке. А вот 6-ступенчатый автомат доработан: применены новые подшипники, модернизированы гидротрансформатор и блок клапанов. Ни на чем, кроме удобства управления тягой, это не сказывается. Несмотря на меньшую массу, Rio X-Line не обладает ощутимым преимуществом перед Кретой с тем же мотором. И расход топлива cопоставимый. В городе Kia сжигает 10,5 литра на 100 км. Трассовый расход можно уложить в восемь литров на сотню, а если обращаться с акселератором нежно — даже в семь.
Пока я проехал около двух с половиной тысяч километров, но уже сделал несколько «топливных» наблюдений. Первое: трип-компьютер выдает весьма точные показания среднего расхода. Я высчитывал это по заправочным чекам в самых разных условиях. Расхождения — не больше пары процентов. Второе: расход топлива (как и показатели разгонной динамики и эластичности) не зависит от октанового числа. Двигатель не ропща переваривает АИ‑92. И, наконец, третье: компьютер бессовестно завышает запас хода. Понятно, что «обещания» напрямую зависят от стиля езды. Но даже если ехать размеренно, вместо обещанных 400 км проедешь всего 340 км.
|
При движении задним ходом заводской фартук из толстой прочной пластмассы загребает снег в вентилятор охлаждения радиатора не хуже иной лопаты.
|
Хром — это красиво, но долго ли он сможет сохранять товарный вид? Эта ржавчина оттирается, однако тенденция настораживает. Ведь для машины это первый снежный месяц зимы!
Какой автомобиль я взял бы себе — Крету или Rio X-Line? На протяжении бесснежного московского января ответ был очевиден: Rio. Он азартнее и красивее. На нем, как и на Крете, можно не задумываясь парковаться у большинства бордюров. Вдобавок при прочих равных X-Line дешевле. Да и бездорожье не мой фетиш. Но аномально снежный февраль поставил всё на места. И когда я в очередной раз кое-как трогался на зеленый сигнал светофора, внутренний голос злорадно напоминал, что полноприводная Creta была бы более разумным выбором. И я соглашался.
В первые же дни февраля пришло понимание, что заводской фартук из прочного толстого пластика не заменяет полноценную защиту двигателя. А при движении задним ходом он выступает в роли лопаты, щедро загребающей снег прямиком в вентилятор охлаждения радиатора. Разумеется, металлическую защиту на X-Line с радостью установит любой дилер — причем сравнительно недорого, за 5000–6000 рублей. Но тогда клиренс уменьшится с 160 мм до в лучшем случае легковых 145 мм. Апофеозом стал эпизод, когда мы с Kia забуксовали на парковке у дома — на гладком, как стол, снежке! В такой ситуации пластиковый обвес по кругу выглядит глупо.
|
Задние тормозные шланги кажутся уязвимыми. Впрочем, то же касается и Креты.
|
Элементы пластикового обвеса заменяются отдельно друг от друга. Это позволит минимизировать затраты на ремонт при легких ДТП.
— Добрый день! Простите, пожалуйста. Я такой классный, но… может, подтолкнете?
Конечно, я по-прежнему считаю Rio X-Line отличным автомобилем. Но признаю, что без полноприводных модификаций полноценной альтернативой Крете ему не стать. Так что сейчас, когда я поставлю точку, откопаю машину и аккуратно побуксую из редакции домой, мою душу будет греть лишь осознание того факта, что совсем скоро снег в Средней полосе окончательно растает и X-Line будет приносить мне прежнюю радость. Радость, которую и должен дарить на асфальте хорошо настроенный легковой автомобиль.
|
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1150–3500 км)*
Расходы на содержание 8800 руб.
*Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
Читать комментарии (22)