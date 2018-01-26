Переднеприводная Creta или навороченный Rio X-Line: что выбрать?

Премьера Rio X-Line стала во многом знаковой: впервые корейцы предложили в России компактный кросс-хэтчбек. Давайте посмотрим, насколько это выгодное предложение в сравнении с переднеприводной Кретой.

Hyundai Creta уверенно занимает лидирующее положение по объему продаж среди кроссоверов на российском рынке, и сместить ее с пьедестала в ближайшее время вряд ли кому удастся.

Rio X-Line начали производить в Санкт-Петербурге лишь в ноябре прошлого года. Пока модель не претендует на звание бестселлера. Интересная особенность: передняя часть кросс-хэтчбека оформлена в несколько ином ключе, нежели «мордочка» седана Kia Rio.



Табель о рангах

Дебютировавший под занавес прошлого года Kia Rio X-Line — автомобиль символичный. Хотя бы потому, что это первый корейский кроссовер (пусть и с приставкой «псевдо»), который предлагается у нас исключительно с передним приводом. Интересно и то, что X-Line сменил на конвейере хэтчбек Kia Rio — производитель считает, что псевдокроссовер будет теплее принят рынком. Кто главный конкурент? Пожалуй, шорт-лист вполне может возглавить одноплатформенная Hyundai Creta — ее переднеприводные модификации по цене близки к Rio X-Line. Какие еще между ними есть пересечения, читайте ниже.

Двигатель и трансмиссия

Базовым мотором для Rio служит 1,4-литровая атмосферная «четверка» с отдачей 100 л.с. С механической коробкой передач такая версия разгоняется до сотни за 12,6 с. C опционным 6-ступенчатым автоматом до 100 км/ч X-Line ускоряется почти на секунду дольше — 13,4 с. Маленькая вечность! Поэтому, если вы любите активную езду, лучше остановить внимание на 1,6-литровой 123-сильной модификации. С механикой она берет сотню за 10,7 секунды, с автоматом — за 11,6.

Звучит удивительно, но преимущество в разгонной динамике 2-литровой модификации перед 1,6-литровой вы вряд ли ощутите.

На скоростной дороге Rio X-Line держится бодрячком — едет не менее уверенно, чем «легковые» Rio.



Creta даже в базовой версии оснащена мотором 1.6 отдачей 123 л.с. Однако в силу большей относительно X-Line с аналогичным мотором массы Hyundai проигрывает в динамике. С механикой Creta ускоряется до сотни за 12,3 секунды, с автоматом (он точно такой же, что и у Kia) — за 12,1. Зато для Креты в качестве альтернативы предлагается «взрослый» двухлитровый мотор мощностью в 150 лошадок, который работает в паре исключительно с автоматической коробкой. Такая версия набирает сотню за 10,7 секунды.

Комплектации и цены

Начальная цена Rio X-Line — 774 900 рублей. Столько придется выложить за 1,4-литровую версию с механикой в комплектации Comfort. Доплата за автомат составляет 40 000 рублей. С 1,6-литровым мотором цена начинается от 799 900 рублей. Уровень оснащения скромным не назовешь: есть фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, кондиционер, аудиосистема, многофункциональный руль, электропакет, центральный замок, а также подогревы сидений, внешних зеркал и даже руля.

Комплектации Luxe от 824 900 рублей (и более дорогим версиям) полагается исключительно 1,6-литровый мотор. У X-Line в исполнении Luxe есть светодиодные ходовые огни, передние противотуманки, а также климат-контроль вместо кондиционера. Версия Prestige AV (964 990 рублей) доступна только с автоматом. Здесь не придется доплачивать за легкосплавные колесные диски, линзованные фары с функцией подсветки поворотов, сдвигающийся передний подлокотник, футляр для очков, боковые подушки и шторки безопасности, мультимедиасистему с 7-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида, задние датчики парковки, а также за обогревы задних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Все это уже есть в вашем распоряжении.

Интерьер Креты оформлен в лаконичном стиле, каких-то особо ярких и запоминающихся решений в нем нет.

Второй ряд сидений Креты не будет тесным даже для рослых пассажиров.



Исполнение Premium считается топовым и стоит от 1 024 900 рублей. Его оснащение дополнено отделкой салона из искусственной кожи, системой бесключевого доступа, функцией пуска двигателя кнопкой, навигатором, более крупными 16-дюймовыми колесами и светодиодными задними фонарями, что, на наш взгляд, избыточно для машины такого сегмента.

Чем, интересно, ответит Hyundai Creta? Начальная комплектация Start (за 799 900 рублей) доступна только для версии 1.6 с механической коробкой передач. Оборудована она скудно: две подушки безопасности, электронная система стабилизации, электропакет, обогрев внешних зеркал, магнитола с управлением на руле. Версия Active куда интересней — здесь дополнительно имеются: кондиционер, обогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, полка и органайзер в багажнике. Такие Креты доступны только с 1,6-литровым мотором. Цена с механикой — 904 900 рублей. С автоматом — на 50 000 рублей дороже.

Водительское место у Rio X-Line оформлено интереснее, чем в Крете. Особенно оригинально выглядит блок управления климат-контролем и Г-образный селектор автомата.

На втором ряду Rio X-Line теснее, чем на галерке Креты. Имейте это в виду при выборе машины, если намереваетесь часто возить задних пассажиров.



Creta в исполнении Comfort стоит от 994 900 рублей. По части оснащения здесь прибавляются адаптивные фары, светодиодные ходовые огни, противотуманки, рейлинги на крыше, климат-контроль, регулировка руля по вылету (в базе — только по высоте), кожаная отделка и обогрев руля, легкосплавные 17-дюймовые колеса. А топ-версия Travel дополнительно снабжена боковыми подушками и шторками безопасности, задними датчиками парковки, а также панелью приборов Supervision. С 1,6-литровым двигателем цена стартует от 1 039 900 рублей, а с 2-литровым — от 1 149 900.

На чем остановиться?

Как видите, цены корейских родственничков довольно близки. В начальных версиях Rio X-Line выглядит более интересным вариантом — сказывается щедрое базовое оснащение. Но чем дороже комплектация, тем эфемернее становится разница в цене и оборудовании машин. Поэтому в богатых исполнениях я бы уже предпочел Крету.

Клиренс в 190 мм позволяет с уверенностью покидать асфальт. В помощь водителю и короткие свесы кузова.

С дорожным просветом 170 мм на бездорожье особо не разгуляешься — надо держать ухо востро!



А ведь у Креты есть и другие преимущества перед Rio X-Line. На ходу Hyundai воспринимается породистым автомобилем. У него энергоемкое шасси, высокая плавность хода и хорошая шумоизоляция. К достоинствам можно смело причислить и солидный дорожный просвет — 190 мм. С таким клиренсом можно смело съезжать с асфальта. А вот у Kia Rio X-Line под брюхом всего 170 мм — чисто легковой показатель. Отсюда и хорошая управляемость, которая должна понравиться активным водителям. Из минусов — жесткая подвеска, которая трясет экипаж на небольших с виду неровностях. Но это в большей степени относится к версии, снабженной 16-дюймовыми колесами. С 15-дюймовыми, у которых высота профиля шин чуть больше, и плавность хода повыше. А это, опять же, лишний повод спуститься с небес на землю и выбрать X-Line в более простой версии Comfort или Luxe.