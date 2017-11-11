Рассуждаем о сантиметрах и дюймах за рулем приподнятого хэтчбека Kia Rio X-Line.

Самый доступный 1,4‑литровый X-Line с 6-ступенчатым автоматом обойдется в 814 900 рублей — на 40 тысяч дороже аналогичной машины с механикой. За более мощный двигатель 1.6 нужно доплатить еще 25 тысяч.

Дела компании Kia в России идут лучше некуда. В мае прошлого года корейцы обновили сити-кар Picanto. Летом дебютировал седан Rio третьего поколения, который взял мощный старт. В ближайшие месяцы начнутся поставки фастбеков Kia Stinger… Но стоит открыть глаза пошире, как становится ясно: несмотря на бесспорный рыночный успех, российский офис Kia терзает чувство несправедливости — ведь под этим брендом нет кроссовера B‑класса, а у родственного Hyundai он есть.

Creta, которая пришла на смену Солярису-хэтчбеку, взорвала рынок — этот кроссовер самый продаваемый в стране. За первые восемь месяцев 2017 года владельцев нашли 31 345 Крет и 46 683 седана Solaris. Суммарно это 78 028 машин ­против 63 086 Rio-седанов и Rio-хэтчбеков за тот же период.

Замечательные «классические» приборы — ни прибавить, ни отнять. К эргономике вопросов нет — за исключением низковато расположенного экрана мультимедийной системы. Качество пластика могло быть и выше, однако руль, селектор автомата и всё остальное, до чего реально доходят руки, не разочаруют.

Штатная навигация с картами TomTom доступна только покупателям топовой версии Premium. Но те, кто положил глаз на машину в комплектации Prestige AV, ничего не теряют: 7-дюймовый тачскрин — тот же, а навигацию можно отзеркалить со смартфона при помощи Android Auto или Apple CarPlay.

Обогрев передних сидений и руля — базовое оснащение, за это маркетологи Kia заслуживают самых теплых слов.



Когда головной офис Kia в Сеуле принял решение просто-напросто заменить нынешний Rio-хэтчбек новым, в российском представительстве забили в колокола, включили смекалку и начали продавливать альтернативные варианты. Так и появился на свет Kia Rio X-Line: хэтчбек с черным пластиковым обвесом по периметру и увеличенным на 10 мм клиренсом. Идея «зашла» настолько удачно, что аналогичную машину под именем Kia K2 Cross решили продавать и в Китае.

Выглядит Rio X-Line броско. Топ-версию Premium (1 024 900 рублей) в коммуникационном цвете Sunset Orange («оранжевый закат») и на 16‑дюймовых колесах многие издалека путают с новым Subaru XV. Икс-Лайну, который вдвое дешевле XV, это явно на пользу. Но, поскольку полного привода не видать как своих ушей, конкурировать ему придется с совершенно другими ребятами. Люди из Kia постоянно говорят про парочку Renault Sandero Stepway/Лада XRAY и настойчиво забывают про Крету, стоящую поперек горла.

Потолок над головами задних пассажиров поднят на 14 мм по сравнению с седаном. По ширине и месту для коленей — паритет. Колесная база не изменилась: 2600 мм.

Технически кросс-хэтч X-Line почти идентичен седану Rio. Те же моторы 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.) и 6-ступенчатые коробки передач — механика или автомат. По сути, все различия сводятся к иным пружинам и амортизаторам с увеличенным на 10 мм ходом сжатия да перенастроенному электроусилителю руля. Логично предположить, что и ехать X-Line должен плюс-минус так же. Но, оказавшись за рулем машины на 16‑дюймовых колесах, я недоумеваю: где та прозрачность реакций, которой радует активных водителей седан? Куда улетучилась практически безупречная энергоемкость подвески?

Заявленный клиренс Rio X-Line — 170 мм. Фактический — на 10 мм меньше. Полноприводных версий нет и не будет. Как и заводской защиты картера: дилеры установят металлическую за 5000–6000 рублей. Сдвоенная насадка выхлопной трубы идет в базе. Буксировочный крюк не нужно вкручивать в бампер — наготове приваренная снизу петля.

Светодиодные фонари с характерным рисунком (слева) выдают топовое исполнение Premium.

Пересел на X-Line с 15‑дюймовыми колесами — и вот ответ! Острый руль с четким «нулем», седановская непробиваемость подвески на стыках — хотя шины те же: зимние «липучки» Nokian Hakkapeliitta R2. В чем же причина? Возможно, дело в ином вылете 16‑дюймовых дисков. Возможно, в чем-то еще. Но факт остается фактом: Rio X-Line заточен под 15‑дюймовые колеса. Даже если вы не ощутите разницу столь остро, как ощутил ее я, не поленитесь перед покупкой попробовать обе версии.

В остальном вопросов к машине практически нет. Старшего, 1,6‑литрового мотора вполне хватает, чтобы не потеряться в потоке (честно говоря, 1,4‑литрового — тоже). Хорошо знакомый интерьер встречает адекватными материалами и правильной, «европейской» эргономикой. Заявленный объем багажника — 390 литров.

Kia Rio X-Line

Заявленный объем — 390 л. У Креты — 402 л, у Иксрея — 361 л. Sandero Stepway скромнее всех: 320 л. Под полом — полноразмерная запаска.

Базовая версия за 774 900 рублей имеет весь необходимый набор опций — систему стабилизации, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники — и даже балует «излишками» в виде обогрева руля. А над головами задних пассажиров чуть больше места, чем в седане, - потому что крыша менее покатая.

Все эти «внедорожные» атрибуты только мишура, которой покупатели будут тешить самолюбие. Но, черт возьми, почему бы и нет? Фактический клиренс 160 мм (я измерил) и передний привод не совсем то, что нужно для покорения бездорожья, однако неоднократно измеренный нами дорожный просвет Креты ненамного больше — всего 170 мм. Бросьте в меня камень, если этот дополнительный сантиметр добавит вам хотя бы каплю уверенности.

По цене Креты без кондиционера и багажной полки нам предлагают машину с обогревом руля! Слабая изоляция от моторных шумов

Kia Rio X-Line 1.4 MT (AT) Kia Rio X-Line 1.6 MT (AT) Длина / ширина / высота / база 4240 / 1750 / 1510 / 2600 мм Объем багажника (VDA) 390–1075 л Снаряженная / полная масса 1221 (1253) / 1570 (1610) кг 1241 (1269) / 1590 (1620) кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1368 см³; 73,3 кВт/100 л.с.

при 6000 об/мин; 132 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л.с.

при 6500 об/мин; 151 Н·м при 4850 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,6 (13,4) с 10,7 (11,6) с Максимальная скорость 176 (174) км/ч 184 (183) км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95, АИ-98/50 л Расход топлива: смешанный цикл 5,9 (6,6) л/100 км 6,6 (6,8) л/100 км Трансмиссия передний привод; М6 (А6)

Фото: Михаил Кулешов и Kia