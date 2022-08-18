Что не так с этим китайским кроссовером? 7 претензий от владельцев

Кроссовер Haval F7 и купе-кроссовер Haval F7x позиционируются как интеллектуальные и молодежные. Для тех, кому важна динамика, легкость управления и современное удобное пространство. Судя по отзывам владельцев, получилось не все.

Салон, в котором «можно жить»

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Внутри находиться приятно — современный модный дизайн, добротные материалы (никто из владельцев не пожаловался на пресловутый дешевый пластик — большая редкость!), ровные швы, качественная сборка. Богатая базовая комплектация: есть климат, светодиодные противотуманки, 17-е литые диски, большая мультимедиа, задний парктроник, круиз-контроль, датчик света и дождя, подогрев руля, зеркал и передних сидений. А главное — в салоне непривычно просторно.

«Машина вроде 4,6 метра в длину, не так уж и много, но откуда столько места? Сел на задний ряд — шок. Над головой куча пространства. По ширине без проблем садятся 3 больших человека. Есть дефлекторы, USB, подогревы, подлокотник. Почти бизнес-класс по-китайски», — пишет владелец с ником Nazarlo из Симферополя.

«Сзади разместился очень комфортно, до спинки водителя примерно 15–20 см (я человек не маленький — рост 190 см, вес 120 кг)», — подтверждает Евгений из Москвы.

…но водитель быстро устает

«Мне посадка абсолютно не нравится, рост 187, вес около 95 кг. Спина сильно устает… Также не хватает длины подушки сиденья, нога висит в воздухе, а не опирается на сиденье. В планах поехать в автоателье и переделать сидушку под себя», — делится планами владелец F7x с ником 19728592 из Москвы.

Качество сборки и материалов не вызывает у владельцев нареканий. А вот к эргономике претензии есть.

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«Ноги устают, наклона подушки сиденья не хватает. Вспомнил дедовский способ, подложил под коленки подушку из ИКЕА — помогло, ногам легче стало», — делится опытом владелец с ником UnclePasha81 из Лениногорска.

«Регулировки руля недостаточно — хочется подвинуть руль к себе ближе, но ход продольной регулировки очень мал, поэтому рулить и держать руку на правом подлокотнике (даже с учетом, что и он регулируется в продольном положении) не получится. Вообще руль хоть и хваткий, обшитый толстенной кожей, которая изотрется, видимо, не скоро, но неудобный — места, где можно было бы разместить руки, не много», — отмечает владелец с ником Павел2828.

Есть претензии и к эргономике: «USB-разъем находится под „бородой“ близко к полу — с водительского места его не видно. Неудобное решение, которое еще и влияет на безопасность, если захочешь подключить зарядку на ходу. Да и шнур зарядки, тянущийся от пола до верха консоли к телефону, тоже напрягает. Прикуриватель находится в таком же потайном месте, вдобавок со стороны пассажира. Водитель за свою жизнь, скорее всего, им ни разу не воспользуется», — недоволен Павел2828.

Продолжение — на следующей странице.