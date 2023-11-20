Популярные китайские кроссоверы с полным приводом – тест в цифрах
Подробный тест-драйв среднеразмерных китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7 — все с полным приводом – читайте по этой ссылке.
Какие косяки?
Сегодня китайские компании делают качественные машины – в троице испытуемых никаких криминальных косяков не обнаружено. Но оценку «отлично» всё же им не поставлю – мелкие недочеты все-таки обнаружились.
Так, у Tiggo боковые задние подголовники заедают. А у протокола CarPlay то и дело сбивалось соединение. В F7 же CarPlay и вовсе не видел телефона – с таким «чудом» столкнулся в первый раз. Также здесь плохо закрывалась левая пассажирская дверь – надо регулировать замок.
А в Атласе был еле наживлен минусовой провод у литий-ионного аккумулятора – подтянули сами. А еще не хватало петельки в заднем подлокотнике – из спинки его приходилось выцарапывать.
Данные производителей
|
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Geely Atlas Pro
|
Haval F7
|
Снаряженная / полная масса
|
1643 / 1967 кг
|
1780 / 2080 кг
|
1795 / 2230 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,8 с
|
9,9 с
|
9,0 с
|
Максимальная скорость
|
192 км/ч
|
200 км/ч
|
195 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92-95 / 51 л
|
АИ-92-95 / 58 л
|
АИ-92-95 / 56 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,2 / 6,2 / 7,7 л / 100 км
|
8,5 / 5,8 / 6,8 л / 100 км
|
12,5 / 7,5 / 9,4 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р3 / 12
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1598 см³
|
1477 см³
|
1967 см³
|
Мощность
|
110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин
|
130 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин
|
140 кВт / 190 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
275 Н·м при 2000–3800 об/мин
|
255 (300)* Н·м при 1500–4000 об/мин
|
340 Н·м при 2000–3200 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
Р7
|
Р7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,87
|
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,87 / 0,86 / 0,64 / 3,60
|
3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
Главная передача
|
4,79 / 4,24
|
3,44–4,65
|
7,73–3,94
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/60 R18
|
225/60 R18
|
225/55 R19
* С учетом гибридной системы 48V EMS.
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
197
|
Geely Atlas Pro
|
10 000 км или 12 месяцев*
|
5 лет или 150 000 км
|
172
|
Haval F7
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
133
* ТО-0 проводится при 3000 км или спустя 3 месяца.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Geely Atlas Pro
|
Haval F7
|
Капот
|
220–230
|
120–125
|
115–120
|
Крыло переднее
|
185–220
|
110–125
|
105–110
|
Крыло заднее
|
210–215
|
115–145
|
100–125
|
Дверь передняя
|
215–225
|
120–130
|
105–125
|
Дверь задняя
|
190–205
|
100–110
|
115–130
|
Дверь багажника
|
150–200
|
100–130
|
100–110
Геометрическая проходимость
|
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Geely Atlas Pro
|
Haval F7
|
Просвет
|
a
|
165 мм
|
170 мм
|
170 мм
|
b
|
190 мм
|
210 мм
|
220 мм
|
c
|
210 мм
|
215 мм
|
225 мм
|
Угол
|
α
|
22,5°
|
24,0°
|
22,0°
|
β
|
28,0°
|
28,0°
|
27,5°
|
γ
|
16,0°
|
18,0°
|
18,5°
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Geely Atlas Pro
|
Haval F7
|
Рабочее место водителя
|
|
Сиденье
|
8
|
9
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
9
|
9
|
Салон
|
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
9
|
Багажник
|
9
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
|
Динамика
|
8
|
8
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
8
|
Комфорт
|
|
Шум
|
9
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
8
|
Климат
|
9
|
9
|
9
|
Приспособленность к России
|
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
8
|
Сервис
|
9
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
9
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,47
|
8,40
|
8,27
|
Поведение вне дороги
|
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
9
|
Выносливость
|
7
|
7
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,33
|
8,28
|
8,28
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