Популярные китайские кроссоверы с полным приводом – тест в цифрах

Эксперты «За рулем» изучили технику Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7

Подробный тест-драйв среднеразмерных китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7 — все с полным приводом – читайте по этой ссылке.

Какие косяки?

Сегодня китайские компании делают качественные машины – в троице испытуемых никаких криминальных косяков не обнаружено. Но оценку «отлично» всё же им не поставлю – мелкие недочеты все-таки обнаружились.

Так, у Tiggo боковые задние подголовники заедают. А у протокола CarPlay то и дело сбивалось соединение. В F7 же CarPlay и вовсе не видел телефона – с таким «чудом» столкнулся в первый раз. Также здесь плохо закрывалась левая пассажирская дверь – надо регулировать замок.

А в Атласе был еле наживлен минусовой провод у литий-ионного аккумулятора – подтянули сами. А еще не хватало петельки в заднем подлокотнике – из спинки его приходилось выцарапывать.

Данные производителей

Chery Tiggo 7 Pro Max Geely Atlas Pro Haval F7 Снаряженная / полная масса 1643 / 1967 кг 1780 / 2080 кг 1795 / 2230 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с 9,9 с 9,0 с Максимальная скорость 192 км/ч 200 км/ч 195 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 51 л АИ-92-95 / 58 л АИ-92-95 / 56 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,2 / 6,2 / 7,7 л / 100 км 8,5 / 5,8 / 6,8 л / 100 км 12,5 / 7,5 / 9,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р3 / 12 Р4 / 16 Рабочий объем 1598 см³ 1477 см³ 1967 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин 130 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин 140 кВт / 190 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 275 Н·м при 2000–3800 об/мин 255 (300)* Н·м при 1500–4000 об/мин 340 Н·м при 2000–3200 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач Р7 Р7 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,87 3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,87 / 0,86 / 0,64 / 3,60 3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 Главная передача 4,79 / 4,24 3,44–4,65 7,73–3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые Шины 225/60 R18 225/60 R18 225/55 R19

* С учетом гибридной системы 48V EMS.

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Chery Tiggo 7 Pro 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 197 Geely Atlas Pro 10 000 км или 12 месяцев* 5 лет или 150 000 км 172 Haval F7 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 133

* ТО-0 проводится при 3000 км или спустя 3 месяца.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 7 Pro Max Geely Atlas Pro Haval F7 Капот 220–230 120–125 115–120 Крыло переднее 185–220 110–125 105–110 Крыло заднее 210–215 115–145 100–125 Дверь передняя 215–225 120–130 105–125 Дверь задняя 190–205 100–110 115–130 Дверь багажника 150–200 100–130 100–110

Геометрическая проходимость

Chery Tiggo 7 Pro Max Geely Atlas Pro Haval F7 Просвет a 165 мм 170 мм 170 мм b 190 мм 210 мм 220 мм c 210 мм 215 мм 225 мм Угол α 22,5° 24,0° 22,0° β 28,0° 28,0° 27,5° γ 16,0° 18,0° 18,5°

Экспертная оценка автомобилей

Модель Chery Tiggo 7 Pro Max Geely Atlas Pro Haval F7 Рабочее место водителя Сиденье 8 9 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 8 9 9 Салон Передняя часть 9 9 9 Задняя часть 8 8 9 Багажник 9 8 8 Ходовые качества Динамика 8 8 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 9 8 Комфорт Шум 9 8 8 Плавность хода 9 8 8 Климат 9 9 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 9 9 8 Эксплуатация 9 8 8 Промежуточная оценка 8,47 8,40 8,27 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 8 9 Выносливость 7 7 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,33 8,28 8,28

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