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Популярные китайские кроссоверы с полным приводом – тест в цифрах

Эксперты «За рулем» изучили технику Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7

Подробный тест-драйв среднеразмерных китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7 — все с полным приводом – читайте по этой ссылке.

Какие косяки?

Большой тест китайских кроссоверов 4х4: чей полный привод лучше?

Сегодня китайские компании делают качественные машины – в троице испытуемых никаких криминальных косяков не обнаружено. Но оценку «отлично» всё же им не поставлю – мелкие недочеты все-таки обнаружились.

Так, у Tiggo боковые задние подголовники заедают. А у протокола CarPlay то и дело сбивалось соединение. В F7 же CarPlay и вовсе не видел телефона – с таким «чудом» столкнулся в первый раз. Также здесь плохо закрывалась левая пассажирская дверь – надо регулировать замок.

А в Атласе был еле наживлен минусовой провод у литий-ионного аккумулятора – подтянули сами. А еще не хватало петельки в заднем подлокотнике – из спинки его приходилось выцарапывать.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Данные производителей

Chery Tiggo 7 Pro Max

Geely Atlas Pro

Haval F7

Снаряженная / полная масса

1643 / 1967 кг

1780 / 2080 кг

1795 / 2230 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,8 с

9,9 с

9,0 с

Максимальная скорость

192 км/ч

200 км/ч

195 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92-95 / 51 л

АИ-92-95 / 58 л

АИ-92-95 / 56 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,2 / 6,2 / 7,7 л / 100 км

8,5 / 5,8 / 6,8 л / 100 км

12,5 / 7,5 / 9,4 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р3 / 12

Р4 / 16

Рабочий объем

1598 см³

1477 см³

1967 см³

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин

130 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин

140 кВт / 190 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

275 Н·м при 2000–3800 об/мин

255 (300)* Н·м при 1500–4000 об/мин

340 Н·м при 2000–3200 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

Р7

Р7

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 / 0,64 / 3,87

3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,87 / 0,86 / 0,64 / 3,60

3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

Главная передача

4,79 / 4,24

3,44–4,65

7,73–3,94

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

225/60 R18

225/60 R18

225/55 R19

* С учетом гибридной системы 48V EMS.

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Chery Tiggo 7 Pro

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

197

Geely Atlas Pro

10 000 км или 12 месяцев*

5 лет или 150 000 км

172

Haval F7

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

133

* ТО-0 проводится при 3000 км или спустя 3 месяца.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Chery Tiggo 7 Pro Max

Geely Atlas Pro

Haval F7

Капот

220–230

120–125

115–120

Крыло переднее

185–220

110–125

105–110

Крыло заднее

210–215

115–145

100–125

Дверь передняя

215–225

120–130

105–125

Дверь задняя

190–205

100–110

115–130

Дверь багажника

150–200

100–130

100–110

Геометрическая проходимость

Chery Tiggo 7 Pro Max

Geely Atlas Pro

Haval F7

Просвет

a

165 мм

170 мм

170 мм

b

190 мм

210 мм

220 мм

c

210 мм

215 мм

225 мм

Угол

α

22,5°

24,0°

22,0°

β

28,0°

28,0°

27,5°

γ

16,0°

18,0°

18,5°

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Chery Tiggo 7 Pro Max

Geely Atlas Pro

Haval F7

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

8

9

9

Салон

Передняя часть

9

9

9

Задняя часть

8

8

9

Багажник

9

8

8

Ходовые качества

Динамика

8

8

8

Тормоза

8

8

8

Управляемость

8

9

8

Комфорт

Шум

9

8

8

Плавность хода

9

8

8

Климат

9

9

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

9

9

8

Эксплуатация

9

8

8

Промежуточная оценка

8,47

8,40

8,27

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

9

Выносливость

7

7

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,33

8,28

8,28
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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За рулем в Дзен
За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемКульнев Александр
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Фото:За РулемКульнев Александр
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