Новый Geely Atlas Pro: 5 причин взять кроссовер с передним приводом (вместо 4х4)

Год назад Geely Atlas Pro дебютировал в России в самой навороченной версии - с полным приводом и электромотором, добавляющим 13 л.с. Теперь подоспел вариант Атласа подешевле и привлекательнее.

Автомат вместо робота

Преселективный робот — это современно, и китайцы отдают коробкам такого типа приоритет на свежих моделях. При помощи европейских инженеров даже получается делать эти агрегаты не сильно ломучими. Однако доточить до идеала в плане экономичности и быстроты переключений пока не смогли.

Под капотом всё укрыто пластиком. Но основные точки проверки и долива — в открытом доступе.

На переднеприводный Atlas Pro поставили классический автомат — шестиступенчатый Aisin. Нареканий не вызывает, и потенциальная надежность выше, чем у преселектива, а потому доверия к таким коробкам у нас больше. Кстати, автоматы именно этой фирмы ставятся на большинство китайских автомобилей.

Отличный силовой агрегат

Китайские автопроизводители поднаторели в разработке турбомоторов. Хотя проблемы те же, что и в случае с преселективами: европейские моторы при тех же заявленных характеристиках везут шустрее и экономичнее.

Но к Атласу Про это не относится — на нем стоит турбомотор от Volvo. Рабочий объем привычный для кроссовера такого размера — полтора литра. Только количество цилиндров может смутить: их всего три.

До сотни за 10,5 с — по ощущениям, так и есть. Но что гораздо приятнее, двигатель хорошо подружили с коробкой передач. Между ними полное взаимопонимание, и езда доставляет удовольствие. Кстати, несмотря на современный мотор с непосредственным впрыском и турбиной, инструкция допускает заливать бензин АИ-92. Правда, в исключительных случаях и безвыходных ситуациях — иначе заявленного ресурса точно не достигнет. Разработчики обещают при грамотной эксплуатации не меньше 300 000 км.

Алюминиевая защита стоит под пластиковой и снижает клиренс до 155 мм. Это очень мало.

И защита бензобака лишней точно не будет.

Качественная отделка

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Салон выглядит дорого и собран качественно. Вставки под металл к месту, маркого и легко царапающегося черного глянца немного.

Эргономических просчетов (почти!) нет. Сиденью не помешала бы подушка подлиннее и спинка порельефнее. Но жить можно, в том числе — и в долгой дороге. Крышка бардачка почему-то без микролифта и несолидно падает после открывания.

Управление микроклиматом обманчиво: кнопка регулировки температуры всего одна, хотя система двухзонная. Просто для полноценных настроек нужно обращаться к сенсорному экрану медиасистемы, а на физические клавиши вынесены основные функции.

Интересный и удобный интерьер даст фору иным «японцам» и «корейцам».

Внутри — абсолютная тишина

Над акустическим комфортом поработали тщательно: Atlas Pro очень тихий. Хорошо изолированы колесные арки, традиционно слабое место почти всех азиатских машин.

Не слышно двигателя на высоких оборотах. Подвеска работает жестковато (несмотря на массивные шины 225/60 R18), зато бесшумно.

Привлекательная цена

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Сейчас все машины стоят очень дорого. Фольксваген Поло — от 2 млн рублей, а за Крету могут легко просить и больше 3 млн. Получить за столько же китайский кроссовер, который мощнее, богаче и больше (размерами он сравним с Volkswagen Tiguan) весьма заманчиво.

А Geely Atlas Pro в переднеприводной версии вдобавок примерно на 300–400 тысяч дешевле полноприводного. Более того, в сложившейся ситуации у китайских марок больше возможностей сохранять логистические схемы, производство, поставки. И, как следствие, не так сильно поднимать цены из-за негативных факторов.

Конечно, есть у переднеприводного Атласа и слабые стороны. Какие-то недочеты, естественно, достались от полноприводных версий. А есть те, что характерны исключительно для Атласов с моноприводом.

Только базовое оснащение

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Из четырех уровней оснащения для переднего привода доступны только два начальных. В «базе», например, стоят галогенные фары и нет шторок безопасности. Но при этом двухзонный «климат», круиз-контроль с ограничителем скорости, обогревы всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, авторежим на всех стеклоподъемниках, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном и цифровая приборка.

Набор систем активной безопасности, электропривод пятой двери, панорамная крыша и многоцветная фоновая подсветка интерьера есть только в полноприводных Атласах.

В глубоком подполье много места благодаря отсутствию органайзера. Если вынуть пол и запаску, общий объем значительно вырастет.

Недоточенная электроника

Основная претензия к климат-контролю — он не автоматический! Даже при не меняющейся погоде за окном он не в состоянии поддерживать комфортный температурный режим. Приходится переходить на ручное управление.

Смартфон «зеркалится» на штатный дисплей полностью, без ограничений по набору приложений.

Датчик света — паникер. Включает фары при малейшем затемнении, из-за чего в ночной (нечитаемый днем) режим уходит подсветка комбинации приборов и центрального дисплея.

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Смартфон синхронизируется с медиасистемой через раз и может «отвалиться» в любой момент.

Можно, конечно, попытаться списать все эти недочеты на детские болезни. Но Geely Atlas Pro отнюдь не вчера появился на свет. И эти (на первый взгляд) мелочи раздражают в каждой поездке. И портят впечатление от неплохой в целом машины.

Может, у разработчиков просто пока руки не дошли? Что ж, подождем еще немного.

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