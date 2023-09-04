Сhery Tiggo 7 Pro Max из нашего парка: уже ржавчина?
Кузов, пороги, дворники
До «семерки» у нас в редакции был кроссовер Tiggo 4 Pro. У него после первой же зимы появились рыжие очаги на днище. Неприятный цвет пробивался из-под защитной мастики.
Tiggo 7 Pro Max после реагентного сезона выглядит лучше. Но тоже не идеально. Несколько еле заметных рыжих подтеков обнаружили на порогах ближе к задним аркам, а также около креплений заднего подрамника.
Очевидно, без дополнительной антикоррозионной обработки ситуация будет только усугубляться. Каких-то проблем с внешним декором, которые были на «четверке», пока нет. Металлизированное покрытие на пластиковых держится нормально.
В один непрекрасный момент щетки стеклоочистителя перестали работать. Глючил датчик дождя. Приходилось переводить «дворники» на постоянный режим работы. Исчезла проблема так же внезапно, как и появилась. Причем, судя по отзывам владельцев, мы не единственные, кто столкнулся с подобным.
Грохот в багажнике и золотые колодки
Еще одна неприятная особенность проявилась на неровной дороге. На мелких неровностях в багажнике что-то гремело. Перерыли весь грузовой отсек в поисках незакрепленных деталей (домкрата, запаски и), но ничего не нашли.
Многие владельцы жалуются, что гремит дверь багажника, замок которой нужно отрегулировать. Проверим это в ближайшее время.
Интересная ситуация с запасными частями. Пока отсутствуют основные каталоги, но есть номера фильтров и прочих расходников – не нужно заниматься подбором «на глаз».
На большинство расходников для ТО цены вполне демократичные. Кроме, пожалуй, тормозных колодок. Комплект передних стоит 11-12 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдутся задние.
Но едет приятно
Одно из главных достоинств Tiggo 7 Pro Max — это связка двигателя и коробки передач. Турбомотор объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. достойно разгоняет кроссовер. Трудится он в паре с вариатором Т25, который умело реализует возможности двигателя.
И расход топлива радует. В среднем — 9 л на 100 км. Причем официально двигатель работает на 92-м бензине. Какой-то потери динамики не заметно, и расход топлива с ним не растет. Но увлекаться заправками АИ-92 при наличии турбонаддува и непосредственного впрыска все же не стоит.
В целом на ходу Tiggo 7 Pro Max оказался довольно сбалансированным автомобилем. Есть что поправить Если не отвлекаться на легкий грохот в районе багажника, он тих и мягок. Возможно ему не хватает отточенности реакций, которая есть у Шкоды Карока или Киа Селтоса. Но в целом все очень неплохо. Что же до надежности ходовой, то это покажет время.
Промежуточный итог
Пока глобальных проблем Сhery Tiggo 7 Pro Max нам не подкинул. Но мелкие недочеты уже есть. В первую очередь, беспокоит появление коррозии на днище. Наблюдаем!
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