#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Держи дистанцию! Стрелки и галочки помогут водителюДержи дистанцию! Стрелки и галочки помогут водителю
На трассе М-12 появится новая разметка для...
Эксперимент: можно ли захмелеть от кваса, кефира, простокваши?Эксперимент: можно ли захмелеть от кваса, кефира, простокваши?
На дорогах бывают случаи, когда абсолютно...
АВТОВАЗ убрал самую дешевую Гранту из продажиАВТОВАЗ убрал самую дешевую Гранту из продажи
Минимальная цена за новую Lada Granta...

Сhery Tiggo 7 Pro Max из нашего парка: уже ржавчина?

В этом году в автопарке «За рулем» прописался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Автомобиль пережил первую зиму и пробежал 11 тысяч км. Фиксируем впечатления, отмечаем достоинства и недостатки.

Кузов, пороги, дворники

Название и цена – как у Лексуса. А что внутри у этого «китайца»?

До «семерки» у нас в редакции был кроссовер Tiggo 4 Pro. У него после первой же зимы появились рыжие очаги на днище. Неприятный цвет пробивался из-под защитной мастики.

Tiggo 7 Pro Max после реагентного сезона выглядит лучше. Но тоже не идеально. Несколько еле заметных рыжих подтеков обнаружили на порогах ближе к задним аркам, а также около креплений заднего подрамника.

Очевидно, без дополнительной антикоррозионной обработки ситуация будет только усугубляться. Каких-то проблем с внешним декором, которые были на «четверке», пока нет. Металлизированное покрытие на пластиковых держится нормально.

На фоне младшего Tiggo 4 с коррозией у «семерки» все не так плохо. Но признаки ее появления тоже есть.
На фоне младшего Tiggo 4 с коррозией у «семерки» все не так плохо. Но признаки ее появления тоже есть.

В один непрекрасный момент щетки стеклоочистителя перестали работать. Глючил датчик дождя. Приходилось переводить «дворники» на постоянный режим работы. Исчезла проблема так же внезапно, как и появилась. Причем, судя по отзывам владельцев, мы не единственные, кто столкнулся с подобным.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Грохот в багажнике и золотые колодки

Популярные марки и проверенные агрегаты: 4 новых модели от 2 млн рублей

Еще одна неприятная особенность проявилась на неровной дороге. На мелких неровностях в багажнике что-то гремело. Перерыли весь грузовой отсек в поисках незакрепленных деталей (домкрата, запаски и), но ничего не нашли.

Многие владельцы жалуются, что гремит дверь багажника, замок которой нужно отрегулировать. Проверим это в ближайшее время.

Интересная ситуация с запасными частями. Пока отсутствуют основные каталоги, но есть номера фильтров и прочих расходников – не нужно заниматься подбором «на глаз».

На большинство расходников для ТО цены вполне демократичные. Кроме, пожалуй, тормозных колодок. Комплект передних стоит 11-12 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдутся задние.

Больше 10 тысяч рублей за комплект оригинальных передних колодок – дорого для владельцев обычного (не премиального) кроссовера.
Больше 10 тысяч рублей за комплект оригинальных передних колодок – дорого для владельцев обычного (не премиального) кроссовера.

Но едет приятно

Mitsubishi Оutlander вернулся в Россию – но совсем другим

Одно из главных достоинств Tiggo 7 Pro Max — это связка двигателя и коробки передач. Турбомотор объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. достойно разгоняет кроссовер. Трудится он в паре с вариатором Т25, который умело реализует возможности двигателя.

И расход топлива радует. В среднем — 9 л на 100 км. Причем официально двигатель работает на 92-м бензине. Какой-то потери динамики не заметно, и расход топлива с ним не растет. Но увлекаться заправками АИ-92 при наличии турбонаддува и непосредственного впрыска все же не стоит.

В целом на ходу Tiggo 7 Pro Max оказался довольно сбалансированным автомобилем. Есть что поправить Если не отвлекаться на легкий грохот в районе багажника, он тих и мягок. Возможно ему не хватает отточенности реакций, которая есть у Шкоды Карока или Киа Селтоса. Но в целом все очень неплохо. Что же до надежности ходовой, то это покажет время.

Двигатель – одна из лучших частей «семерки».
Двигатель – одна из лучших частей «семерки».

Промежуточный итог

Пока глобальных проблем Сhery Tiggo 7 Pro Max нам не подкинул. Но мелкие недочеты уже есть. В первую очередь, беспокоит появление коррозии на днище. Наблюдаем!

  • 5 самых доступных кроссоверов 4х4 с официальной гарантией тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
На фоне младшего Tiggo 4 с коррозией у «семерки» все не так плохо. Но признаки ее появления тоже есть.
Больше 10 тысяч рублей за комплект оригинальных передних колодок – дорого для владельцев обычного (не премиального) кроссовера.
Двигатель – одна из лучших частей «семерки».

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемВиноградов Александр
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о Chery Tiggo 7 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв