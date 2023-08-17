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Самые доступные кроссоверы 4х4 – 5 моделей с официальной гарантией

Найти новый полноприводный автомобиль из числа недорогих моделей сейчас непросто. Но мы все-таки нашли. И даже есть из чего выбрать.

Haval Jolion — 2 419 000 рублей

Самый доступный (пожалуй!) китайский кроссовер – проверяем на деле

За последние два года стоимость Джолиона выросла на миллион, что не мешает ему оставаться самой востребованной моделью марки. И не только марки. По итогам первого полугодия это наиболее популярный китайский автомобиль в России. Всего было приобретено 19 292 экземпляра.

Полноприводный Jolion технически более продвинут, чем переднеприводный. Вместо упругой балки – независимая задняя подвеска. А турбомотор 1.5 развивает не 143, а 150 л.с. Крутящий момент тоже выше: 230 Н·м против 210. В общем, AWD-модификация уверенней ведет себя не только на бездорожье, по и на асфальте.

У дилеров дефицита не наблюдается – в наличии есть машины всех цветов и комплектаций. Причем цены относительно рекомендованных розничных не разнятся. Мало того, некоторые даже согласны дать скидку в 20-30 тысяч рублей. По нынешним временам – большая редкость.

Haval Jolion
Haval Jolion
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Haval F7 — 2 649 000 рублей

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«Семерка» – самый крупный из недорогих полноприводных кроссоверов. Его габаритная длина составляет 4,7 м. Предлагается также в варианте F7x c кузовом купе-кроссовер (доплата за него составляет 50 тысяч рублей).

В прошлом году F7 серьезно обновили: подкорректировали внешность, добавили современного оснащения. Но в шасси изменения не внесли – оно все так же жестковато.

Моторы прежние. Базовый полуторалитровый агрегат выдает 150 л.с. За доплату можно взять двухлитровую 190-сильную версию. Она, правда, не шибко экономична. Расход 12 л/100 км для нее в порядке вещей.

Как и с Джолионом, недостатка F7 у дилеров нет и наценками относительно РРЦ они не грешат.

Haval F7
Haval F7

Geely Atlas Pro – 2 733 990 рублей

Дешевле конкурентов: новый большой кроссовер из Китая

Cамая необычная модель в нашей подборке. Еще бы, ведь, в отличие от моноприводной модификации, исполнение с трансмиссией 4х4 – гибрид.

Трехцилиндровому турбодвигателю 1.5 помогают 48-вольтовый мотор-генератор и литий-ионный аккумулятор. Суммарная предельная отдача агрегата – 190 л.с. и 300 Н·м.

Коробка передач – робот с двумя «мокрыми» сцеплениями. Заявленный средний расход топлива – 6,8 л/100 км. В реальности гибридный Atlas Pro выпивает на пару литров больше, но это все равно достойный показатель.

С ценами ситуация неоднозначная. Производитель на своем сайте указывает сумму 3 013 990 рублей, но тут же дает прямую скидку в 280 тысяч. Итого получается 2 733 990 рублей.

Однако у дилеров эту прямую скидку еще получи: во всех трех московских салонах, в которые мы заглянули, на выставленные гибриды была наценка до 50 тысяч рублей.

Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro

Omoda C5 – 2 959 900 рублей

Название и цена – как у Лексуса. А что внутри у этого «китайца»?

Этот кроссовер новоявленного китайского бренда буквально ворвался на российский рынок. По итогам первого полугодия С5 замкнул пятерку самых популярных у нас автомобилей. Заметный рывок позволила сделать недавнее появившаяся полноприводная модификация (про специальную серию Black Diamond читайте тут).

Версия 4х4 получила заднюю многорычажную подвеску вместо упругой балки. Турбомотор 1.5 и вариатор сменил тандем 150-сильного двигателя (тоже наддувного) 1.6 и роботизированной коробки с двумя «мокрыми» сцеплениями. Как показали наши испытания, полноприводная модификация едет заметно интереснее, у нее лучше выдержан баланс между управляемостью и плавностью хода.

Дефицита С5 у дилеров нет. Прямой скидки, как это делает материнская компания Chery, не предлагается. Зато можно снизить цену на 40 тысяч, забронировав машину по интернету. Ради такой экономии можно и заморочиться.

Omoda C5
Omoda C5

Chery Tiggo 7 Pro Max – 3 089 000 рублей

8500 км с кроссовером Chery Tiggo 7 Pro Max: первые впечатления

В продажу полноприводная «семерка» поступила в конце июля – до этого она была доступна исключительно в переднеприводном исполнении. Единственным видимым отличием экстерьера является радиаторная решетка, получившая рисунок с более крупными ячейками. В салоне заметно переоформлена центральная консоль – блок управления климата на ней получил две вращающиеся шайбы.

Агрегатная часть – та же самая, что и у упомянутой выше Омоды. Турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. работает в связке с 7-ступенчатым роботом. Трансмиссия 4х4 с многодисковой муфтой в приводе задних колес предусматривает шесть режимов движения (эко, комфорт, спорт, снег, грунт, 4x4), а также позволяет штурмовать подъемы с максимальным уклоном 45%.

Указанная цена приведена без прямой скидки, составляющей 110 тысяч, – с ее учетом стоимость Tiggo 7 Pro Max составит 3 089 000 рублей.

Если приглянулся этот кроссовер, советуем не затягивать: в Chery всегда вскоре после объявления цены следует корректировка в сторону повышения. По словам дилеров, с осени стоимость «семерки» поднимется на 50 тысяч.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max
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Haval Jolion
Haval F7
Geely Atlas Pro
Omoda C5
Chery Tiggo 7 Pro Max

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За РулемТимкин Юрий
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