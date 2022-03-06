Haval Jolion: первые 6000 км и много зимних проблем

В редакции «За рулем» последовательно отработали два Джолиона, передне- и полноприводный. Второму досталось всё самое интересное: поздняя осень и львиная доля зимы.

Этот китайский кроссовер пробежал у нас всего 6000 км, зато впечатлений оставил не меньше чем иная машина после эксплуатации длиной два-три года.

Вот, например, шустрый Karoq 1.4 TSI стоит от 1,83 млн, а с полным приводом еще на сотню дороже. Jolion дешевле — от 1,6 и 1,82 млн соответственно, причем оснащен за эти деньги лучше. На бумаге получаешь почти ту же машину: турбомотор на полторы сотни сил, преселективная коробка, муфта BorgWarner (она же «пятый» Haldex).

Только вся эта красота — до первого повода вникнуть в детали.

Как едет?

Насторожить должны уже характеристики на сайте марки. Для механики, робота, переднего и полного привода, моторов разной мощности (143 л.с. на 2WD и 150 л.с. на 4WD) Haval заявляет абсолютно одинаковые динамику и максималку — 9,8 с и 185 км/ч. Так не бывает!

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У нас Jolion в лучшей попытке показал 11 с. Едет он нормально — для атмосферного мотора. О наличии турбины напоминает лишь лихой посвист из-под капота. Такое ощущение, что только для него наддув и сделан. И по максимальной скорости недобор существенный. У нас полноприводный Jolion выжал всего 164 км/ч по GPS (вне дорог общего пользования, конечно). Karoq с полным приводом показывает меньше 10 с и близок к паспортному максимуму 192 км/ч.

По расходу бензина сравнение с Кароком тоже не в пользу Джолиона. По совпадению, на длительном тесте в редакции были Шкоды с обоими типами привода и в те же сезоны, что и Haval. Летом моноприводный Karoq показал средний расход 8,1 л/100 км. Jolion 2WD брал 8,6 л на сотню, причем ниже семи по трассе уходить никак не хотел.

Полноприводная Skoda зимой требовала 10,5 л/100 км, Haval 4WD показал за холодный сезон расход 10,3 л/100 км. Но у Карока был чисто городской цикл, а Jolion катался преимущественно по шоссе (средняя скорость 44 км/ч).

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По пробкам аппетит Джолиона взлетает до 13–13,5 л на сотню. Формально допустим бензин АИ‑92, и я выкатал на нем несколько баков. Явного недовольства автомобиль не проявлял, однако будь Haval моим личным, я бы не стал кормить турбомотор «девяносто вторым» на постоянной основе.

Показавшуюся в первых поездках жестковатой подвеску, оказывается, легко вылечить. Нужно всего лишь спустить шины на пару «десяток» от рекомендованного давления — и становится мягче. Только придется смириться с горящим тревожным значком системы контроля давления. Да и неправильно это — ездить на подспущенных шинах. Жаль, так же легко и бесплатно нельзя вылечить провал передних сидений в районе поясницы.

Полный привод справляется?

Раз полный привод на Джолионе с той же муфтой, что стоит на Фольксвагенах, я ждал от него качественных настроек. Зря…

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В стандартном и спортивном ездовых режимах задние колеса подключаются с задержкой. На тестовой машине стояли шипованные шины, поэтому было отлично слышно, как передок успевал секунду-другую побуксовать, чего на подавляющем большинстве кроссоверов не бывает. Затем вторая пара начинает грести излишне интенсивно. На заснеженной дороге, даже если руль стоит прямо, задняя часть машины начинает приплясывать.

При перестроениях из колеи в колею машина нервничает, как монопривод на плохих шинах. А если выезжаешь, например, из двора под прямым углом, то от энтузиазма задних колес корму забрасывает, как будто этот Jolion заднеприводный. Зачем рядовому паркетнику такие настройки?

Режим «снег» картину меняет. Пробуксовки на старте уже нет. Но только благодаря тому, что колеса те же секунду-две просто не реагируют на газ, а потом тяга реализуется плавнее. Зато в поворотах всё в порядке: Jolion скользит наружу всеми колесами, как нормальный полнопри­водник.

Check engine загорелся при пробеге меньше 500 км. Вместе с ним пришли дерганая работа коробки, неустойчивая работа мотора и дикий расход бензина. Лечение — замена кислородного датчика по гарантии. Проблема свойственна только полноприводным Джолионам.

В режиме «снег» круиз-контроль не включается. Снова подумали за водителя — но зачем? Пиктограммы об ошибках ESP и контроля мертвых зон высвечивались трижды. Всегда синхронно, и всегда гасли после ­перезапуска двигателя.