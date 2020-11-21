Skoda Karoq: 12 000 рублей (!) за первое ТО

Это за то, чтобы поменять масло в двигателе, фильтр в климатической установке и… всё! Ну, если не считать формальную проверку систем и агрегатов.

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Три четверти от общей стоимости — это расходные материалы. Вот на чем можно сэкономить, действуя по заветам Кота Матроскина. Нужно потратить немного времени и купить все расходники самостоятельно. Помните: сервисная станция по закону может лишь предложить вам приобрести у нее запчасти. Но не навязывать. А вот отказываться от услуг официальных дилеров, пока автомобиль на гарантии, неразумно — случись серьезная неисправность, и отсутствие штампов в сервисной книжке (а теперь еще и электронную ведут) может усложнить одобрение гарантийного ремонта.

Skoda Karoq

Экономить на штрафах помогает функция ограничения скорости. Только активируется она уж больно заморочено: сложная четырехходовка с манипуляциями двумя руками не всегда приводит к успеху.

Экономить начнем с самого дорогого — масла. Официалы заливают в 150‑сильный мотор 1.4 TSI (обозначение DJKA) фирменное масло Longlife III. Пятилитровая канистра в интернет-магазинах стоит в среднем 4000 рублей — на полторы тысячи дешевле, чем у дилера. Особо экономные могут купить неоригинальное масло — любого производителя, получившего одобрение Фольксвагена. Это тоже законно, только продукт должен соответствовать спецификации VW 504.00. В этом случае еще полтысячи (а то и больше) рублей останется в вашем кармане.

Оригинальный масляный фильтр (номер 04E115561H) «на стороне» стоит 300–350 рублей — вдвое дешевле, чем у официалов. Еще тысячу сэкономите на салонном фильтре: 700 рублей вместо 1700. Причем дилеры часто ставят дорогие угольные фильтры (5Q0819653) — обычный пылевой (5Q0819644A) обойдется еще дешевле. Дополнительно пару сотен рублей выгадаете на сливной пробке (N90288901) с уплотнительной шайбой (N0138157), которые нужно обновлять при каждой замене масла.

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Еще одна интересная строчка в списке расходников: «Очиститель топливной системы VAG G17» (обозначение G001770A2). Производитель действительно рекомендует при каждом ТО заливать в бак эту жидкость. Вот комментарий компании: «Состав служит для профилактики (очистки) топливной системы и форсунок. Нейтрализует влагу и убирает образовавшийся в топливной системе автомобильный нагар, тем самым увеличивает ресурс двигателя». Вряд ли кто-то кроме производителя проводил комплексные испытания и может с уверенностью заявить, как часто нужно заливать присадку и нужно ли вообще — это очень дорогие и длительные тесты. Поэтому льем, но опять-таки экономим: в интернете эту промывку предлагают в среднем за 500 рублей, официалы — за 800.

Промывку топливной системы производитель рекомендует использовать при каждом ТО. Её нужно залить в бак и заправиться до полного.

Салонный фильтр, судя по состоянию, менять ещё рано. Но лучше прислушаться к рекомендациям производителя и не экономить несколько сотен рублей на собственном здоровье. Тем более, если заезжать на ТО по времени, а не по пробегу (то есть раз в год), и ездить по пыльным дорогам.

Итак, сэкономили на запчастях больше 3000 рублей. Неплохо, если учесть, что это «маленькое» обслуживание. Представляете, сколько можно выгадать, когда будет дорогое ТО с длинным списком запчастей?

Впрочем, Karoq и сам неплохо экономит. Подтверждение тому — средний расход топлива: чуть больше 8 литров на сотню. Очень хороший показатель, если учесть, что это кроссовер, а не легковой автомобиль. В этом заслуга отлаженного дуэта 1400‑кубового мотора TSI и 8-ступенчатого автомата. Коробка умело подбирает передачи, чтобы держать двигатель на максимально экономичных оборотах, — уже на 80 км/ч подтыкает высшую. Да и у двигателя умеренный аппетит.

Karoq дружелюбен к детям. Благодаря штатным направляющим устанавливать детские кресла с креплениями Isofix удобно. Выступающие из задних сидений замки ремней дают возможность без проблем пристегнуть ребенка. Приятно, что скобы Isofix есть и на переднем пассажирском сиденье.

Информацию о пройденном обслуживании официальный дилер теперь заносит в электронную сервисную книжку. Уточнить, не забыл ли он это сделать, проще всего через приложение Skoda App. Там же можно проверить подлинность купленных оригинальных деталей и технических жидкостей, узнать об актуальных акциях и получить много другой полезной информации.

Правда, больше половины пройденных километров мы с Кароком отмахали по трассе, в экономичном режиме. На магистралях (при средней скорости около 100 км/ч) мне удавалось укладываться меньше чем в 7 литров на сотню, а уж если тошнить на экономичных 90 км/ч, то и из шести выезжал. Из поездки Москва-Крым с полной загрузкой, боксом на крыше и частыми уходами стрелки спидометра за «сотню» Karoq привез расход 8 л/100 км. Отлично!

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Двигатель DJKA оборудован системой «старт-стоп», которая тоже вносит вклад в экономию топлива. Хотя и мизерный. По моим прикидкам, в городе она экономит не более 0,3 л/100 км. Копейки! Может, это хорошо для окружающей среды и полезно для автопроизводителя, над которым дамокловым мечом висят эконормы. Но владельцу — наоборот: не попасть бы на дополнительные расходы из-за преждевременной замены стартера и аккумулятора, которые для машин со «старт-стопом» стоят дороже. Хорошо, что реализована эта функция на Кароке удобно — на светофорах двигатель глохнет, лишь когда посильнее продавишь педаль тормоза. Дозируя усилие аккуратно, в затяжных вялотекущих пробках можно избежать раздражающих включений-выключений мотора.

Skoda давно перестала быть бюджетной маркой. Вот и Karoq язык не поворачивается назвать недорогим автомобилем. Но он удобный, комфортный, высокотехнологичный. Поэтому не будет стоить дешево. Однако сэкономить кое на чем можно. И теперь вы знаете, как.

Skoda Karoq 1.4T (150 л.с.), А8

Комплектация — Style

Изготовитель — Skoda Auto, Россия

Год выпуска — 2020

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2020 года

Пробег на момент отчета — 15 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (7500–15000 км)*

Расходы на содержание (7500–15000 км) 41 170 ₽

41 170 ₽ Из них на бензин (AИ-95, средний расход 8,07 л/100 км) 28 774 ₽

28 774 ₽ ТО-15000 12 396 ₽

12 396 ₽ Стоимость 1 км пробега (без учета ТО) 5,49 ₽ (3,84 ₽)

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

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