Любителям черного: Omoda C5 в России представлен в спецверсии
Во всех официальных дилерских центрах Omoda в России можно приобрести специальную серию флагманской модели C5 Black Diamond.
Как уже отражено в названии спецверсии, эксклюзивная серия отличается глубоким черным цветом кузова без декоративных красных элементов. Black Diamond идет в комплектации с оригинальными легкосплавными колесными дисками антрацитового цвета. Трехмерный визуальный эффект создает фирменная решетка радиатора Star Diamond.
Интерьер кроссовера в версии Black Diamond также выполнен в черном цвете.
Специальная серия фастбек-кроссовера доступна для машин как с передним (комплектация Ultimate), так и с полным (комплектация Supreme) приводом, а также с обоими моторами: 147-сильным (1,5 л) и 150-сильным (1,6 л).
Цены на автомобили спецверсии пока не озвучены.
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Источник, фото: пресс-релиз Omoda
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