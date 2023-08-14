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Любителям черного: Omoda C5 в России представлен в спецверсии

Omoda представила специальную серию Black Diamond фастбек-кроссовера Omoda C5

Во всех официальных дилерских центрах Omoda в России можно приобрести специальную серию флагманской модели C5 Black Diamond.

Как уже отражено в названии спецверсии, эксклюзивная серия отличается глубоким черным цветом кузова без декоративных красных элементов. Black Diamond идет в комплектации с оригинальными легкосплавными колесными дисками антрацитового цвета. Трехмерный визуальный эффект создает фирменная решетка радиатора Star Diamond.

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Интерьер кроссовера в версии Black Diamond также выполнен в черном цвете.

Специальная серия фастбек-кроссовера доступна для машин как с передним (комплектация Ultimate), так и с полным (комплектация Supreme) приводом, а также с обоими моторами: 147-сильным (1,5 л) и 150-сильным (1,6 л).

Цены на автомобили спецверсии пока не озвучены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: пресс-релиз Omoda

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За РулемПономарева Дарина
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