Женщины рассказали, машины какого цвета предпочитают (и это не розовый)

Более 73% женщин-автомобилистов в России назвали синий цвет машины самым предпочтительным

Российские автолюбительницы в ходе опроса Авто и Леди Mail.ru рассказали, чем они руководствуются при выборе оттенка кузова машины и какие варианты окраски их привлекают или отталкивают. 47% респондентов высказались за практичность – именно этот фактор они назвали определяющим при выборе цвета.

Эстетичность важна для 38% россиянок, а для 10% цвет вообще не имеет никакого значения. «Смотрящими вперед» оказались лишь 5% – при выборе цвета автомобиля они обязательно прикинут, легко ли подобрать краску при ремонте кузова.

Самым лучшим цветом, по мнению 73% опрошенных женщин, является синий и его оттенки. Примерно поровну набрали белый (69%) и серебристый (66%). Также автолюбительницы хорошо относятся к черному (65%) и красному (62%) цветам. А вот считающийся чисто женским розовый впечатляет лишь 27% опрошенных.

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Источник: auto.mail.ru

Фото: Unsplash