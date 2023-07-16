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BMW-хамелеон: меняет цвет кузова и салона по желанию владельца

Немецкий автоконцерн уже готов запустить такие автомобили в серийное производство.

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Компания BMW запатентовала технологию, которая позволяет выпускать машины, моментально меняющие цвет без использования краски. Инновационную пленку можно будет наклеивать на любую трехмерную поверхность, таким образом владелец авто сможет под настроение менять цвет не только экстерьера, но и салона. Для этого достаточно будет переключателя в салоне.

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В базе Всемирной организации интеллектуальной собственности уже зарегистрированы два патента.

Первый патент касается декоративной пленки, представляющей собой «умное» стекло с миллионами микроскопических капсул толщиной не более человеческого волоса. Они могут быть различных цветов на выбор покупателя. Подача тока на слой бумаги приводит к тому, что на поверхности оказываются капсулы определенного оттенка.

Второй патент затрагивает метод нанесения этого декоративного слоя на автомобили. Инновационность покрытия состоит в использовании внешнего слоя лака. Судя по всему, BMW прибегнет к простому клею, сделав пленку самоклеящейся.

Источник: World Intellectual Property Organization

Фото: World Intellectual Property Organization, Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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