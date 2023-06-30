В Санкт-Петербурге запретят такси желтого цвета

Депутаты одобрили законопроект о регулировании работы такси.

Желтый цвет автомобиля в России неизменно ассоциируется с такси. Но законодатели в Санкт-Петербурге решили сломать традицию: с 1 сентября все машины такси Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны стать белыми с желтой полосой на боках. Требования об общем внешнем виде такси обязательны для всех перевозчиков.

К слову, некоторые депутаты Заксобрания предлагали смягчить условия законопроекта о регулировании деятельности такси, в частности, ограничиться относительно недорогой желтой светоотражающей полосой, но эти идеи были отклонены.

Кроме этого, законом вводятся реестры водителей, машин и агрегаторов. Последним разрешение будут выдавать на пять лет. Такой же срок установят для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Законодатели также прописали требования к экоклассу машин. Так, с 1 сентября им придется перейти на третий класс, через год — на четвертый, а еще через год — на пятый.

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Источник: Фонтанка

Фото: Depositphotos