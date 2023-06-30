#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Глава «Автотора»: Пока еще «хлеб без масла кушаем»Глава «Автотора»: Пока еще «хлеб без масла кушаем»
В 2023 году Калининградское предприятие...
В России начались продажи Chery Arrizo 8В России начались продажи Chery Arrizo 8
Эту модель позиционируют как замену Toyota...
Менеджер по продажам назвал пятерку самых надежных «китайцев»Менеджер по продажам назвал пятерку самых надежных «китайцев»
Возглавляет рейтинг бренд Haval.

В Санкт-Петербурге запретят такси желтого цвета

Депутаты одобрили законопроект о регулировании работы такси.

За РулемАдвокат рассказала о новом виде вымогательства на дороге

Желтый цвет автомобиля в России неизменно ассоциируется с такси. Но законодатели в Санкт-Петербурге решили сломать традицию: с 1 сентября все машины такси Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны стать белыми с желтой полосой на боках. Требования об общем внешнем виде такси обязательны для всех перевозчиков.

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

К слову, некоторые депутаты Заксобрания предлагали смягчить условия законопроекта о регулировании деятельности такси, в частности, ограничиться относительно недорогой желтой светоотражающей полосой, но эти идеи были отклонены.

Кроме этого, законом вводятся реестры водителей, машин и агрегаторов. Последним разрешение будут выдавать на пять лет. Такой же срок установят для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Законодатели также прописали требования к экоклассу машин. Так, с 1 сентября им придется перейти на третий класс, через год — на четвертый, а еще через год — на пятый.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Фонтанка

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0