Цены на такси существенно вырастут: всему виной новые правила оказания услуг

Федеральная государственная информационная система легкового такси заработает с 1 сентября 2023 года.

Эксперты авторынка предполагают, что к осени цены на такси существенно вырастут. Связано это с изменением правил для тех, кто занимается перевозками. В частности, могут ввести штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии – до 3 тыс. рублей для физических лиц и до 200 тыс. рублей для юридических.

Лицензия на пассажирские перевозки сегодня есть максимум у одного из пяти таксистов.

По примерным расчетам, стоимость поездки может увеличиться минимум в два раза, а некоторые эксперты говорят о гораздо большем подорожании.

Учитывая размер штрафов, агрегаторы такси постараются заложить эти суммы в тарифы для пассажиров. Это, в целом, негативно повлияет на развитие системы такси в России.

«Странный у нас выбор. Либо дешевое и не всегда безопасное такси, либо зарегулированность, недостаток квалифицированных таксистов и высокие тарифы. Почему мы не можем найти золотую середину? Либо третье: хороший повод поднять тарифы “в связи с новым законом”», отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

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Источник: Известия

Фото: Unsplash