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Запертая Tesla не спасла владелицу от нападения: компании направлен очередной иск

Женщина обвиняет Tesla в неисправном дверном замке, из-за которого на неё напали

В последние годы электромобили, в частности Tesla, стали символом прогресса и современных технологий. Однако, как показывает недавний случай, даже самые передовые системы могут иметь свои недостатки, которые могут привести к серьезным последствиям. История, о которой пойдет речь, касается женщины из Калифорнии, ставшей жертвой нападения, несмотря на то что ее Tesla Model Y была заблокирована.

Женщина, известная в иске под псевдонимом Джейн Доу, заряжала свою Tesla Model Y на одной из зарядных станций. После завершения зарядки она решила немного отдохнуть, устроившись на пассажирском сиденье. Перед тем как закрыть глаза, Джейн использовала приложение Tesla, чтобы заблокировать двери своего автомобиля. На экране приложения было видно, что автомобиль заперт, а зеркала заднего вида автоматически сложены – все признаки того, что она в безопасности

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Однако, как показали дальнейшие события, система безопасности автомобиля оказалась ненадежной. Мужчина по имени Джабари Маркиз, как указано в иске, смог открыть водительскую дверь, несмотря на то что Джейн была уверена в том, что ее машина защищена.

Дверь открылась, и Джейн Доу столкнулась с нападением. По ее словам, Маркиз напал на нее, и в этот момент ее безопасность была под угрозой. Женщина в панике позвонила в службу 911, и вскоре на место происшествия прибыли правоохранительные органы, которые разобрались с ситуацией.

Джейн Доу подала в суд на компанию Tesla, обвиняя ее в неисправной системе дверного замка, которая не обеспечила необходимую защиту.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 131
15.12.2024 
Фото:Unsplash
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