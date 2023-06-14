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Страховые выплаты пассажирам такси вырастут в четыре раза

В России принят закон, который находился на рассмотрении почти 6 лет.

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С 1 сентября 2024 года размер страховых выплат пассажирам такси в случае ДТП будет повышен в четыре раза – с нынешних 500 тыс. рублей до 2 млн. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. К слову, в первом чтении он был принят еще 17 октября 2018 года.

Теперь пассажиры такси будут защищены не по закону об ОСАГО, а по закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), что и влечет за собой увеличение страховой защиты.

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Такую страховку надо будет оформлять на каждое транспортное средство, на которое есть разрешение на перевозку в качестве такси.

По предварительным расчетам, плата за этот вид страхования в год может составить около 2,5 тыс. рублей.

Источник: ТАСС

Фото: Deposiphotos

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